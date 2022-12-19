«ماجد الفطيم للتجزئة» تستهدف تعزيز استثماراتها بمصر لتبلغ 750 مليون جنيه بحلول 2025

استضافت “كارفور” التي تملكها وتديرها شركة ماجد الفطيم في مصر، جلسة حوارية احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين على تواجدها بمصر. وشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على خطط كارفور المستقبلية.

استعرض فيليب بجييون، المدير الإقليمي، لدى “ماجد الفطيم للتجزئة” بمصر، إنجازات كارفور الرئيسية، معلناً عن إحياء الذكرى السنوية لتواجدها في مصر مع عملائها وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 14 فبراير.

وقال ان استثماراتنا الفعلية في مصر تبلغ 2.3 مليار جنيه حتى الآن، وتخطط “ماجد الفطيم”، إلى تعزيز استثماراتها بنحو 400 مليون جنيه خلال العام المقبل 2023، لتصل إلى أكثر من 750 مليون جنيه بحلول عام 2025، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مضاعفة حجم أعمال كارفور.

وسيتم تخصيص جزء من هذا الاستثمار لتوسيع تواجد متجر التخفيضات “سوبيكو” التابع لشركة “ماجد الفطيم” وافتتاح فروع كارفور جورميه إضافية في مختلف المدن في مصر.

وتٌحرص كارفور على مواصلة التزامها تجاه المجتمعات التي تتواجد فيها، حيث تكرس جهودها في الاستثمار في المواهب المحلية والعمل على توفير فرص عمل مفيدة وقيّمة للمصريين.ولتحقيق هذه الغاية، تخطط شركة “ماجد الفطيم للتجزئة” لإطلاق “مدرسة تجارة التجزئة” في عام 2023، والتي ستتيح الفرصة لتوفير تعليم عالي الجودة والمساعدة في نهوض وازدهار قطاع التجزئة في البلاد.

وقال فيليب بجييون، المدير الإقليمي لدى “ماجد الفطيم للتجزئة” بمصر: “نحن فخورون بالاحتفال بمرور 20 عامًا على تواجدنا في مصر حيث نواصل الاستثمار في المجتمع المحلي والاقتصاد من خلال التعاون مع المزودين المحليين الرئيسيين بما يمكننا من ضمان توافر المخزون من المنتجات التي يرغب العملاء في اقتنائها وبأسعار تنافسية.

وبالإضافة إلى ذلك فإننا نتطلع بأمل إلى العام المقبل، من خلال الاستمرار في تحقيق خططنا التوسعية حيث خصصنا 400 مليون جنيه لاستثمارها خلال العام 2023. مع مراعاة ألا يقتصر تركيزنا فقط على توسيع نطاق أعمالنا، بل نحرص بأن نواصل تحقيق قيمة استثنائية مع كل تجربة تسوق لكلٍ من زملائنا وعملائنا”.

وعلى مدار العام الماضي احتفلت كارفور بالعديد من الإنجازات الكبيرة، منها الوصول إلى 35 مليون عميل وإقامة شراكات كثيرة مختلفة.

وتشمل هذه الشراكات توسيع البصمة المادية لشركة ماجد الفطيم للتجزئة من خلال التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لتوسيع فروع كارفور، وإطلاق أول متجر كارفور جورميه وسوبيكو بمصر.

إضافة إلى هذا التوسع في الفروع والشراكات، فقد وقعت كارفور أيضا شراكات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير برامج تدريبية لنحو 200 شاب وشابة، كما تعاونت مع وزارة البيئة للعمل على الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام في كافة فروعها في مصر، الأمر الذي يشكل دلالة على التزام العلامة التجارية الراسخ ودعمها لمجتمعاتها وبيئتها.