«ماجد الفطيم» توقع شراكة مع ESMOD بيروت لتأهيل 30 مصمم أزياء محليا

أعلنت شركة “ماجد الفطيم” مالكة مراكز التسوق والمجتمعات المحلية والرائدة في مجال تجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا عن توقيع اتفاق شراكة بين سيتي سنتر ألماظة ومدرسة ESMOD بيروت الشهيرة المتخصصة في فنون التصميم والموضة، لتزويد 30 من مصممي الأزياء المحليين الصاعدين بفرصة الحصول على منحة دراسية للدخول في برنامج تدريبي معتمد في مجال تصميم الأزياء وصناعة وتصميم النماذج والاستشارات المتعلقة بالصور.

إطلاق هذه المنحة على التزام سيتي سنتر ألماظة ومدرسة ESMOD بتزويد المواهب المصرية الصاعدة بمنصة تمكنهم من متابعة شغفهم والنهوض بحياتهم المهنية.

وتم فتح باب التسجيل للحصول على المنحة اعتبارا من 19 يوليو.

وتم الإعلان عن توقيع الشراكة خلال مؤتمر صحفي نظمته سيتي سنتر ألماظة و ESMOD بيروت في 19 يوليو، وتم عقب المؤتمر الصحفي تنظيم فعالية عرض أزياء بحضور ممثلين عن الجهات بالإضافة إلى عدد من المشاهير والمصميين.

وفي كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أمس قالت رشا عزب المدير الاقليمي لمراكز تسوق “ماجد الفطيم” في المنطقة الغربية: “في سيتي سنتر ألماظة وجميع مراكزنا نحن نبحث دائما عن أحدث الطرق التي تساعدنا على تحديد وتمكين ودعم المواهب المصرية الصاعدة. وبموجب شراكتنا الحالية مع أقدم وأشهر مدرسة تصميم أزياء في العالم يمكننا تزويد المواهب المحلية بالفرصة لمواصلة شغفهم، حيث نقدم لهم برنامج المنح الدراسية الأول من نوعه في مصر وذلك بالشراكة مع مدرسة الأزياء الرائدة ESMOD بيروت. نحن نأمل في الاستمرار بتوفير منصة تساعد على تمكيننا من النهوض بالمواهب والإمكانيات المذهلة المتواجدة في مصر، ومساعدة الشباب على بدء حياتهم المهنية في المجالات التي يفضلونها.”

وبحلول 15 أغسطس سيتم اختيار 30 مرشحا لحضور الجلسات التدريبية التي سيقدمها مدربون متخصصون من مدرسة ESMOD بيروت بداية من 21 أغسطس حتى 15 سبتمبر. وسيفوز الطلاب الثلاثة الأوائل برحلة إلى العاصمة اللبنانية بيروت ويقومون خلالها بزيارة مقر مدرسة ESMOD بيروت لخوض تجربة الموضة وتصميم الأزياء في هذه المدرسة الرائدة من خلال ورشة تصميم أزياء مدتها ثلاثة أيام، بالإضافة أيضا إلى تمكينهم من الحصول على مساحة داخل سيتي سنتر ألماظة لعرض منتجات الأزياء والموضة الخاصة بهم اعتباراً من تاريخ 21 يوليو.

وأضافت مارجريتا كوك المتحدثة باسم مدرسة ESMOD بيروت الشهيرة المتخصصة في مجال التصميم والموضة: ” نحن سعداء جدا بمشاركة خبراتنا ومعرفتنا مع المواهب المصرية الشابة ومع أبناء الشعب المصري الذين يتشاركون نفس الشغف والحب المتعلق بتصميم الأزياء، ويتطلعون أيضا إلى بناء مستقبلهم المهني في هذا المجال.

أكدت أيضا على الدور المهم الذي تلعبه مصر في مجال صناعة الأزياء والموضة في المنطقة حيث تحتل مصر مرتبة كبيرة في عالم الأزياء خاصة من ناحية حجم الإنتاج. نحن فخورون جدا بدعم هذه المبادرة، ونتطلع إلى النتائج التي سيحققها هذا التعاون المثمر”.