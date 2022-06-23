ماجد الفطيم تفتتح مركز الحلول الشاملة في «سيتي سنتر ألماظة»

افتتحت شركة ماجد الفطيم، الشركة العاملة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المحلية وتجارة التجزئة والترفيه في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مقر مركز الحلول الشاملة (Global Solutions) في سيتي سنتر ألماظة اعتبارا من اليوم، وذلك بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” (ITIDA) وبدعم من وزارة الاتصالات والمعلومات (MCIT) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).

ويتطلع مركز الحلول الشاملة إلى تحويل النموذج التشغيلي لشركة ماجد الفطيم إلى أعمال أكثر انسيابية وترابطًا من خلال مكاتبها الرئيسية في مصر، بما يمكنها من تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وقد قام المركز بتوظيف أكثر من 500 من الكوادر المصرية، مما يظهر التزامه بدعم المواهب المصرية التي تتمتع بالقدرات الكبيرة.

وجرت فعاليات الافتتاح بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، وأماني ربيع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لتطوير الأسواق، وأحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويقدم مركز الحلول الشاملة للخدمات الوظيفة التابع لشركة ماجد الفطيم – والذي يهدف إلى أن يصبح منصة مركزية لتصدير الخدمات الخاصة بالأعمال والمعلومات والتكنولوجيا – مجموعة من العروض المتنوعة مثل التمويل وتوفير رأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والمشتريات والعلاقات الحكومية، وذلك عبر جميع شركات ومكاتب شركة ماجد الفطيم المتواجدة في 17 دولة.

وقد افاد محمد عبد الوهاب – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بأن قرار شركة “ماجد الفطيم للحلول الشاملة” بالاستثمار في مصر واختيارها لمصر كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة يؤكد على جاذبية مصر كمقصد استثماري وخاصة في ضوء وفرة المهارات والكوادر الشابة المصرية للعمل في هذا المجال، ويتماشي مع توجهات الدولة بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة، لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

من جانبه، عبر حازم نبيل، نائب رئيس “إيتيدا” عن سعادته بافتتاح مقر مركز الحلول الشاملة التابع لشركة ماجد الفطيم والذي ساهم حتى الآن في خلق نحو 550 فرصة عمل في مجالات الخدمات المشتركة والتعهيد الموجهة للتصدير، ارتكازا على قدرة وكفاءة الشباب المصري والذي يعد هو عماد هذه الصناعة.

وأشار نبيل إلى أن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التوسعات للشركات العالمية العاملة بصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود وبالأخص بالمحافظات الأخرى والتي تتمتع أيضا بوفرة الكوادر الماهرة وبتكلفة تنافسية.

وتعليقا على الافتتاح، قال خالد الشدياق الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة: “يمثل اليوم علامة فارقة لا تنسى في رحلة مركز الحلول الشاملة الذي يرسخ تواجده في مصر- الدولة التي تعتبرها ماجد الفطيم سوقا رئيسيا لعقود طويلة من الزمن. إن ماجد الفطيم تدرك الإمكانات والفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر والتي تمكنها من تحقيق النمو المستقبلي، وذلك بجانب امتلاكها الكثير من المواهب والخريجين الشباب. نحن نؤمن بشدة أن المصريين هم مصدر إمداد ماجد الفطيم بالمواهب. ستظل ماجد الفطيم دائما شريكا طويل الأجل لمصر، بحجم استثمارات إجمالي يصل إلى 26 مليار جنيه، مع وجود خطط أخرى لزيادة هذا العدد إلى 44 مليار جنيه “.

ونجح مركز الحلول الشاملة في توظيف أكثر من 800 موظف في مكاتبه في دبي والقاهرة، ويعمل 550 منهم من القاهرة، كما أن مكاتب مركز الحلول الشاملة، الواقعة في سيتي سنتر ألماظة، حاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة “LEED” بما يتماشى مع رؤية ماجد الفطيم لمستقبل أكثر استدامة. وإلى جانب ذلك يخطط مركز الحلول الشاملة إلى الاستثمار في التكنولوجيا وتزويد عملائه بأفضل الحلول. ويخطط مركز الحلول الشاملة أيضا إلى التوسع وتقديم خدماته وخبراته إلى الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

تم إطلاق شركة ماجد الفطيم للحلول الشاملة في عام 2021 ، وكانت المحرك الرئيسي لرحلة التحول التجاري لشركة ماجد الفطيم ، واستيعاب خطط النمو والتنمية الشاملة للمؤسسة.