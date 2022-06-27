«ماجد الفطيم» تدرس التوسع في افتتاح فروع جديدة لـ«كارفور جورميه» بمصر

تتبني شركة ماجد الفطيم للتجزئة خطة توسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث تدرس حاليا افتتاح عدة أفرع من «كارفور جورميه»، ويتم حاليا اختيار الأماكن التي سيتم اقامة تلك الفروع بها.

وقال فيليب بيجييون مدير كارفور مصر التابعة لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة، أنه تم افتتاح الفرع الأول من «كارفور جورميه» في التجمع الخامس، مؤكدا أن افتتاح الفرع يأتي في اطار استراتيجية الشركة المستمرة لتزويد عملائها بالمزيد من الخيارات أثناء قيامهم بعمليات التسوق.

يشار الي أن حجم استثمارات “ماجد الفطيم للتجزئة” في مصر بلغ حتى الآن 2.3 مليار جنيه، وتخطط الشركة لاستثمار 250 مليون جنيه في السوق المصري هذا العام.

و يوفر أكثر من 7000 منتج يمكن لعملاء كارفور الاختيار من بينها، بداية من الأغذية الطازجة وصولاً إلى الأطعمة الشهية والمميزة وبأسعار تنافسية

واكد بيجييون أن متجر كارفور جورميه يعد أول فرع من كارفور يوفر خدمات التكنولوجيا المتطورة مثل نظام الدفع الذاتي لتسهيل تجربة تسوق المستهلكين.

يشار الي أن كارفور لديها حاليا 59 متجرا في مصر، تشمل 14 هايبر ماركت، و45 سوبرماركت، وفي عام 2021 افتتحت “كارفور” 7 أفرع ما بين هايبر ماركت وسوبرماركت

ومن الجدير بالذكر ان كارفور جورميه بدأت العمل علي تحقيق الاستدامة عبر توفير أكياس تسوق قابلة للتحلل للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.