ماجد الفطيم تخطط لزيادة استثماراتها إلى 23 مليار جنيه

إطلاق أول تطبيق لحجز مقاعد السينما بعد الاستحواذ على مجمع سيتي سنتر الإسكندرية



محمد فتحى



استحوذت “ڤوكس سينما” التابعة لشركة ماجد الفطيم على مجمع سينمات سيتي سنتر الإسكندرية، فى إطار خطتها لزيادة الاستثمار عن طريق النمو التقليدي والاستحواذ على بعض الأنشطة التي ترغب الشركة في التواجد فيها ـ لمضاعفة استثماراتها في مصر بحلول 2020 لتصل إلى 23 مليار جنيه، والمتوقع أن توفر هذه الاستثمارات144 ألف فرصة عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة.



يأتي مشروع “فوكس سينما الإسكندرية” بعد مرور 6 أشهر فقط على افتتاح “ڤوكس سينما” بمول مصر في مارس الماضي، وذلك ضمن خطتها التوسعية بالسوق المصرى والمنطقة العربية، ومن المقرر أن تفتح سينما ڤوكس الجديدة أبوابها للجمهور بعد انتهاء أعمال تطويرها في فبراير المقبل.



قال عمر البنا، الرئيس الإقليمي لماجد الفطيم للمشاريع – مصر ” إن شركته تولي اهتماماً كبيراً بالسوق المصرية التي تشهد تحسناً مستمراً فى مناخ الاستثمار، والاستحواذ على مجمع سينما سيتى سنتر يمثل خطوة أخرى مهمة على طريق التوسع فى مشروعاتنا بمصر، والتى سيتبعها المزيد من الخطوات الأخرى ضمن خططنا التوسعية.



وأكد حرصهم على تقديم تجربة سينمائية مبتكرة وممتعة من خلال الاهتمام بكافة التفاصيل بدءاً من تصميم كل صالة سينمائية بما ينسجم مع طبيعة المكان المحيط ورغبات العملاء، فضلا عن تبنيهم مجموعة من المفاهيم السينمائية المختلفة والتى تعد الأفضل والأحدث على الإطلاق فى منطقة الشرق الأوسط.



يضم مجمع السينما 7 قاعات عرض بها أكثر من 1500 مقعد، وستقدم سينما ڤوكس بالإسكندرية العديد من التجارب السينمائية المتنوعة والمميزة منها مستوى الصوت الذي يتم بأحدث تقنيات عالية الجودة وغير المسبوقة.

كما سيتوفر بها مقاعد عادية ومميزة “VIP”أكثر راحة للمشاهد بالإضافة لتوفير الطعام لرواد السنيما بشكل مختلف ومميز لأول مرة ، مما يوفر تجربة فريدة بالنسبة للمشاهد.



وسوف يتم إطلاق أول تطبيق في مصر لحجز مقاعد السينما عبر الإنترنت بما يساعد على توفير الوقت وتجنب الإزدحام وتوفير تجربة سينمائية أكثر متعة ورفاهية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الأفلام فى أى وقت حيث يبدأ عرض جديد كل 20 دقيقة.



ويمثل مشروع “فوكس سينما الإسكندرية” جزءاً من باقة متنوعة من المشاريع التى تسعى ماجد الفطيم للتوسع بها في السوق المصري وتشمل مراكز التسوق الحديثة ، متاجر التجزئة ومحلات الأزياء والمطاعم العالمية إضافة الي وجهات التسلية الفريدة والترفيه العائلية مثل سكي مصر، والمستكشفون الصغار، وماجيك بلانيت وغيرها من المشروعات الفريدة التى تسعى الشركة للتوسع بها فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.