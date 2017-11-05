ماجد الفطيم تخطر البنوك بإجراء سداد عاجل لتمويل بـ 3 مليارات جنيه

عبر قرض مساند أو زيادة رأسمال لتجنب آعباء الفائدة منذ تحرير سعر الصرف

قائمة من الشركات تلجأ للمساهمين لمواجهة التزاماتها التمويلية

















كتب – محمد سالم وشريف عمر:





تعتزم شركة ماجد الفطيم العقارية المالكة لـ “مول مصر” اجراء سداد مبكر لتمويل بقيمة تصل الى 3 مليارات جنيه كأحد آليات مواجهة تفاقم الفائدة على الجنيه منذ تحرير سعر الصرف ولدعم استثمارات المجموعة فى السوق المحلية والتى أعلنت خطة لزيادتها الى 23 مليار جنيه فى الفترة المقبلة.





حصلت الشركة على التمويل مطلع عام 2014 من تحالف مصرفى ضم 11 بنكا تحت قيادة “الأهلى” و “مصر” ، ووجهته بالكامل فى مقابلة نحو 85% من التكلفة الإستثمارية لمشروع “مول مصر” والذى قامت بإفتتاحه فى مارس الماضى





وقفز عائد الإيداع والإقراض بالعملة المحلية بنحو 700 نقطة أساس منذ صدور قرار التعويم فى نوفمبر الماضى ليصل الى 18.75% و 19.75% على التوالى مقارنة بـ 11.75% و 12.75% قبل صدور القرار.





وترتبط عوائد التمويل بالبنوك بمعدل الإقراض لدى البنك المركزى الصرى وتتراوح فى الوقت الحالى بين 21 – 22% ، وتسبب العائد المرتفع فى تباطؤ شديد لمعدلات الإئتمان بالبنوك ولجوء عدد من الشركات الى مساهميها لتدبير سيولة تمكنها من مواجهة آعباء مصروفاتها التمويلية التى تفاقمت مع انطلاق منظومة التعويم.





ويحمى البنك المركزى صغار العملاء من آعباء الفائدة عبر مبادرات خاصة توفر تمويلات بعوائد منخفضة لا تتجاوز 7% على أقصى تقدير ، بينما أشار صندوق النقد فى مراجعته الأخير لبرنامج الإصلاح الى ضرورة تنفيذ هذه المبادرات عبر موازنة الدولة حتى لا تؤثر على كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزى.





وقالت مصادر لـ “المال” أن الشركة الإماراتية أبلغت تحالف البنوك الممول لمشروع (مول مصر) برغبتها فى اجراء السداد المبكر لكامل قيمة القرض ، مشيرة الى أن السداد سيتم من خلال سيولة ستحصل عليها من المجموعة الإم بالإمارات إما فى شكل قرض مساند أو زيادة رأسمال – لم تتضح قيمتها بعد – مع الإلتزام بسداد كافة العمولات والرسوم المقررة.





وذكرت المصادر أن القسط الأول من القرض كان مستحق السداد مطلع العام المقبل على ان يتم الإنتهاء من كامل التمويل فى غضون 6 سنوات.





فى سياق متصل ، قالت مصادر مقربة من شركة أسمنت سيناء أن الأخيرة تسعى لزيادة رأسمالها المدفوع بنحو 680.5 مليون جنيه ليصل الى 1.3مليار عبر الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، وتوظيف النسبة الاكبر من الزيادة بقيمة 564مليون جنيه لصالح سداد مستحقات القروض البنكية ومديونيات قائمة





ولفتت المصادر الى ان الشركة لجأت للاقتراض من عدة بنوك فى الفترة الماضية بهدف تحويل المصنع للعمل من الغاز الطبيعى والمازوت الى الفحم، وهو ما تم مع نهايات 2015.





وتطرقت المصادر لاستثمار الجزء المتبقى من الزيادة فى تطوير المصنع عبر تخصيص 100مليون جنيه لتطوير خطى الانتاج، وجزء آخر تمويل رأس المال العامل.





أيضا تتجه شركة مصر للأسمنت قنا لزيادة رأسمالها بنحو 301.22 مليون جنيه، ليصل الى 600 مليون ، قالت مصادر قريبة من الشركة، ان الأخيرة عانت خلال الفترة المنتهية من العام الحالى من عدة عوامل أثرت على ربحيتها، اولها الارتفاع المستمر فى المصروفات التمويلية وسداد القروض التى حصلت عليها فى السنوات الماضية بغرض التحول للعمل بالفحم، بالاضافة للاستحواذ على أسيك المنيا.





ولفتت المصادر الى ان قيمة القروض التى حصلت عليها مصر للاسمنت قنا تبلغ 910مليون جنيه، بجانب تمويلات وتيسيرات اخرى لاستيراد الفحم، وتحاول الشركة من خلال إتمام زيادة رأس المال للقضاء على كل العوامل السلبية التى تهدد ربحيتها. وبلغت قيمة المصروفات التمويلية لدى الشركة 139مليون جنيه خلال الشهور التسعة الاولى من 2017.





فيما تسعى شركة مستشفى كليوباترا لزيادة رأسمالها بنحو 700مليون جنيه فى المرحلة الحالية، بهدف توظيفها ما بين تمويل توسعات مستقبلية وسداد قروض بنكية.





وعلمت “المال” أن كليوباترا ستخصص 120مليون جنيه لسداد جزء من القروض المفووضة عليها لصالح البنك التجارى الدولى، والتى تم الحصول عليهما فى عامين 2015و 2016، الأول بقيمة 203مليون جنيه تم سداد 60.9مليون جنيه منها حتى النصف الاول من العام الحالى متبقى 142.1مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة القرض الثانى 230مليون جنيه تم سحب 208مليون جنيه منه.





ولفتت مصادر مقربة من عملية زيادة رأس المال أنه سوف يتم توظيف 580مليون جنيه من زيادة رأس المال لصالح الاستحواذ على مستشفى جديدة بطاقة 150سرير فى إطار رغبة الشركة بالتوسع فى السوق المحلية.





وتقدم كليوباترا خدمات الرعاية الصحية، وتملك 4مستشفيات رئيسية فى القاهرة الكبرى، وهى كليوباترا والقاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق، وتخطط لاضافة 3مستشفيات جديدة، بجانب تطوير القائم، وخلال النصف الأول من العام الحالى ارتفعت ارباحها لتسجل 52.6مليون جنيه، مقابل 30.8مليون، بنمو 71% عن الفترة المماثلة.





ووافقت الجمعية العمومية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنهاية الشهر الماضى على زيادة رأس المال من 80مليون جنيه الى 120.04مليون جنيه بزيادة نقدية قيمتها 40مليون جنيه عبر اكتتاب عام لقدامى المساهمين.





وقالت مصادر أن كفر الزيات ستوجه حصيلة زيادة رأس المال بالكامل فى تخفيض قيمة الديون البنكية على الشركة، بما سيؤدى لتعزيز الملاءة المالية للشركة وتفادى الارتفاعات المستمرة فى فوائد الديون والقروض والسحب على المكشوف.





ويبلغ رأسمال كفر الزيات حالياً80.02مليون جنيه، موزعاً على 8.002مليون سهم، بقيمة اسمية 10جنيهات للسهم، وخلال النصف الأول من العام الحالى حققت ربحاً بـ 44.312مليون جنيه مقابل 27.567مليون جنيه فى الفترة المناظرة من 2016.













قائمة من الشركات تلجأ للمساهمين لمواجهة التزاماتها التمويلية

كتب – محمد سالم وشريف عمر:

تعتزم شركة ماجد الفطيم العقارية المالكة لـ “مول مصر” اجراء سداد مبكر لتمويل بقيمة تصل الى 3 مليارات جنيه كأحد آليات مواجهة تفاقم الفائدة على الجنيه منذ تحرير سعر الصرف ولدعم استثمارات المجموعة فى السوق المحلية والتى أعلنت خطة لزيادتها الى 23 مليار جنيه فى الفترة المقبلة.

حصلت الشركة على التمويل مطلع عام 2014 من تحالف مصرفى ضم 11 بنكا تحت قيادة “الأهلى” و “مصر” ، ووجهته بالكامل فى مقابلة نحو 85% من التكلفة الإستثمارية لمشروع “مول مصر” والذى قامت بإفتتاحه فى مارس الماضى

وقفز عائد الإيداع والإقراض بالعملة المحلية بنحو 700 نقطة أساس منذ صدور قرار التعويم فى نوفمبر الماضى ليصل الى 18.75% و 19.75% على التوالى مقارنة بـ 11.75% و 12.75% قبل صدور القرار.

وترتبط عوائد التمويل بالبنوك بمعدل الإقراض لدى البنك المركزى الصرى وتتراوح فى الوقت الحالى بين 21 – 22% ، وتسبب العائد المرتفع فى تباطؤ شديد لمعدلات الإئتمان بالبنوك ولجوء عدد من الشركات الى مساهميها لتدبير سيولة تمكنها من مواجهة آعباء مصروفاتها التمويلية التى تفاقمت مع انطلاق منظومة التعويم.

ويحمى البنك المركزى صغار العملاء من آعباء الفائدة عبر مبادرات خاصة توفر تمويلات بعوائد منخفضة لا تتجاوز 7% على أقصى تقدير ، بينما أشار صندوق النقد فى مراجعته الأخير لبرنامج الإصلاح الى ضرورة تنفيذ هذه المبادرات عبر موازنة الدولة حتى لا تؤثر على كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزى.

وقالت مصادر لـ “المال” أن الشركة الإماراتية أبلغت تحالف البنوك الممول لمشروع (مول مصر) برغبتها فى اجراء السداد المبكر لكامل قيمة القرض ، مشيرة الى أن السداد سيتم من خلال سيولة ستحصل عليها من المجموعة الإم بالإمارات إما فى شكل قرض مساند أو زيادة رأسمال – لم تتضح قيمتها بعد – مع الإلتزام بسداد كافة العمولات والرسوم المقررة.

وذكرت المصادر أن القسط الأول من القرض كان مستحق السداد مطلع العام المقبل على ان يتم الإنتهاء من كامل التمويل فى غضون 6 سنوات.

فى سياق متصل ، قالت مصادر مقربة من شركة أسمنت سيناء أن الأخيرة تسعى لزيادة رأسمالها المدفوع بنحو 680.5 مليون جنيه ليصل الى 1.3مليار عبر الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، وتوظيف النسبة الاكبر من الزيادة بقيمة 564مليون جنيه لصالح سداد مستحقات القروض البنكية ومديونيات قائمة

ولفتت المصادر الى ان الشركة لجأت للاقتراض من عدة بنوك فى الفترة الماضية بهدف تحويل المصنع للعمل من الغاز الطبيعى والمازوت الى الفحم، وهو ما تم مع نهايات 2015.

وتطرقت المصادر لاستثمار الجزء المتبقى من الزيادة فى تطوير المصنع عبر تخصيص 100مليون جنيه لتطوير خطى الانتاج، وجزء آخر تمويل رأس المال العامل.

أيضا تتجه شركة مصر للأسمنت قنا لزيادة رأسمالها بنحو 301.22 مليون جنيه، ليصل الى 600 مليون ، قالت مصادر قريبة من الشركة، ان الأخيرة عانت خلال الفترة المنتهية من العام الحالى من عدة عوامل أثرت على ربحيتها، اولها الارتفاع المستمر فى المصروفات التمويلية وسداد القروض التى حصلت عليها فى السنوات الماضية بغرض التحول للعمل بالفحم، بالاضافة للاستحواذ على أسيك المنيا.

ولفتت المصادر الى ان قيمة القروض التى حصلت عليها مصر للاسمنت قنا تبلغ 910مليون جنيه، بجانب تمويلات وتيسيرات اخرى لاستيراد الفحم، وتحاول الشركة من خلال إتمام زيادة رأس المال للقضاء على كل العوامل السلبية التى تهدد ربحيتها. وبلغت قيمة المصروفات التمويلية لدى الشركة 139مليون جنيه خلال الشهور التسعة الاولى من 2017.

فيما تسعى شركة مستشفى كليوباترا لزيادة رأسمالها بنحو 700مليون جنيه فى المرحلة الحالية، بهدف توظيفها ما بين تمويل توسعات مستقبلية وسداد قروض بنكية.

وعلمت “المال” أن كليوباترا ستخصص 120مليون جنيه لسداد جزء من القروض المفووضة عليها لصالح البنك التجارى الدولى، والتى تم الحصول عليهما فى عامين 2015و 2016، الأول بقيمة 203مليون جنيه تم سداد 60.9مليون جنيه منها حتى النصف الاول من العام الحالى متبقى 142.1مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة القرض الثانى 230مليون جنيه تم سحب 208مليون جنيه منه.

ولفتت مصادر مقربة من عملية زيادة رأس المال أنه سوف يتم توظيف 580مليون جنيه من زيادة رأس المال لصالح الاستحواذ على مستشفى جديدة بطاقة 150سرير فى إطار رغبة الشركة بالتوسع فى السوق المحلية.

وتقدم كليوباترا خدمات الرعاية الصحية، وتملك 4مستشفيات رئيسية فى القاهرة الكبرى، وهى كليوباترا والقاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق، وتخطط لاضافة 3مستشفيات جديدة، بجانب تطوير القائم، وخلال النصف الأول من العام الحالى ارتفعت ارباحها لتسجل 52.6مليون جنيه، مقابل 30.8مليون، بنمو 71% عن الفترة المماثلة.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنهاية الشهر الماضى على زيادة رأس المال من 80مليون جنيه الى 120.04مليون جنيه بزيادة نقدية قيمتها 40مليون جنيه عبر اكتتاب عام لقدامى المساهمين.

وقالت مصادر أن كفر الزيات ستوجه حصيلة زيادة رأس المال بالكامل فى تخفيض قيمة الديون البنكية على الشركة، بما سيؤدى لتعزيز الملاءة المالية للشركة وتفادى الارتفاعات المستمرة فى فوائد الديون والقروض والسحب على المكشوف.

ويبلغ رأسمال كفر الزيات حالياً80.02مليون جنيه، موزعاً على 8.002مليون سهم، بقيمة اسمية 10جنيهات للسهم، وخلال النصف الأول من العام الحالى حققت ربحاً بـ 44.312مليون جنيه مقابل 27.567مليون جنيه فى الفترة المناظرة من 2016.