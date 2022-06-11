ماجدة موريس: بسمة تستحق تكريم مهرجان «تري كور» الفرنسي للأفلام القصيرة

يكرم مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة غدا الفنانة بسمة كونها من أكثر الداعمين للأفلام القصيرة والمستقلة ولحرصها الدائم على المشاركة في تجارب سينمائية قصيرة ومشاريع تخرج لمخرجين وطلبة واعدين، وهو ما يتماشى مع الأهداف التي أطلق من أجلها المهرجان الفرنسي قبل 24 عاما.

وسيعرض لها فيلمها السينمائي القصير “بره الصندوق” في احتفالية تكريمها وتعاونت فيه مع المخرج أحمد الباسوسي منذ سنوات .

أحمد سعد الدين: متنوعة فيما تقدمه من أفلام قصيرة وطويلة

يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الفنانة بسمة قدمت أفلاما سينمائية قصيرة في مشوارها الفني ، وتكريمها في مهرجان للأفلام القصيرة إضافة جيدة لها وتقديرا لما قدمته ودعم كبير لها .. وكانت تحقق نجاحا كبيرا في السينما والتلفزيون لفترة ثم ابتعدت تماما عن الشاشة، وحينما عادت منذ سنوات مرة ثانية بدأت تقدم أدوارا جيدة في السينما مرة أخرى .

ولفت سعد الدين إلى أن بسمة فنانة مميزة وموهوبة بالفعل، ومتنوعة فيما تقدمه للجمهور بين الأفلام القصيرة والطويلة التجارية المعتادة للمشاهد .

وأضاف، أي تكريم لفنان يكون تشجيعا كبيرا له لتقديم الأفضل فيما بعد، ويحمله مسئولية كبيرة تجاه فنه وجمهوره وبسمة تنتقي ما تقدمه للناس.

ماجدة موريس: تكريم مهم لدعمها الأفلام القصيرة في مسيرتها الفنية

قالت الناقدة ماجدة موريس إن بسمة فنانة مميزة وقدمت للسينما أعمالا فنية مهمة مثل رسائل البحر للمخرج داوود عبد السيد وغيرها، وهذا التكريم شيئا مهما لها لدعمها الأفلام القصيرة في مسيرتها الفنية برغم عدم شهرة مخرجي هذه الأفلام لكنها لا تتردد في مساعدتهم، وذلك شيئا إنسانيا وفنيا مميزا منها .. لذلك معنى تكريمها من مهرجان للآفلام القصيرة بمصر ، يؤكد أنه برغم قلة فرصها في السينما الطويلة تكاد تكون انعدمت بسبب سفرها لأمريكا لفترة طويلة السنين الماضية، إلا أنها لم تتردد في مساعدة مخرجي الأفلام القصيرة بدرجة كبيرة مقارنة بغيرها من النجمات بالوسط الفني .

وأضافت إننا نتمنى ان يحذو مثلها كثير من الفنانين والفنانات، لأن مجال السينما القصيرة به مواهب حقيقية لكن تحتاج للدعم الكبير والامكانيات لتظهر مشاريعهم الفنية والسينمائية للنور.