ماجدة خير الله : الكوميديا الرمضانية مُحبطة

علي راشدقالت الناقدة ماجدة خير الله، في تصريحات، لـ"بوابة المال"، إن الدراما الرمضانية، هذا العام، كان بها تطور كبير في تقنيات التصوير والإضاءة والديكورات، وتلك التقنية تقترب أحيانًا من السينما، مثل مسلسلات "هذا المساء"، و"واحة الغروب"، و"كلبش"، و"ظل الرئيس"، ومستوياتها التقنية مرتفعة، وهذا ليس غر

علي راشد

قالت الناقدة ماجدة خير الله، في تصريحات، لـ”بوابة المال”، إن الدراما الرمضانية، هذا العام، كان بها تطور كبير في تقنيات التصوير والإضاءة والديكورات، وتلك التقنية تقترب أحيانًا من السينما، مثل مسلسلات “هذا المساء”، و”واحة الغروب”، و”كلبش”، و”ظل الرئيس”، ومستوياتها التقنية مرتفعة، وهذا ليس غريبًا؛ لأن مخرجيها ينتمون للسينما، وفيها جرأة شديدة وواضحة في طرح الأفكار، سواء الحوار أو الفكرة، لذلك جاء التصنيف العمري الذي ظهر لأول مرة، كما أن هناك فريقًا من الممثلين أبدعوا بشكل كبير، وفريقًا وقف محله لم يقدم جديدًا.



