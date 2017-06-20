ماجدة خير الله : الكوميديا الرمضانية مُحبطة

علي راشد
قالت الناقدة ماجدة خير الله، في تصريحات، لـ”بوابة المال”، إن الدراما الرمضانية، هذا العام، كان بها تطور كبير في تقنيات التصوير والإضاءة والديكورات، وتلك التقنية تقترب أحيانًا من السينما، مثل مسلسلات “هذا المساء”، و”واحة الغروب”، و”كلبش”، و”ظل الرئيس”، ومستوياتها التقنية مرتفعة، وهذا ليس غريبًا؛ لأن مخرجيها ينتمون للسينما، وفيها جرأة شديدة وواضحة في طرح الأفكار، سواء الحوار أو الفكرة، لذلك جاء التصنيف العمري الذي ظهر لأول مرة، كما أن هناك فريقًا من الممثلين أبدعوا بشكل كبير، وفريقًا وقف محله لم يقدم جديدًا.
وممن أدّوا أداء جيدًا مجموعة مسلسل “هذا المساء”، وهم أحمد داود ومحمد فراج وإياد نصار وحنان مطاوع، وغيرهم من الفنانين الذين رأيناهم للمرة الأولى، أما الأعمال الكوميدية فكانت مُخزية ومُحبِطة جدًّا، سواء “في اللا لا لاند” أو “عفاريت عدلي علام” أو “خلصانة بشياكة”، بينما يعتبر مسلسل “هربانة منها” به قدر من الطرافة وترسيخ لنجومية مصطفى خاطر الذي يختلف عن غيره باعتماده على كوميديا الموقف.