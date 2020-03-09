ماجدة السبع :«ساميت تكنولوجى» تستهدف %30 نموا فى أعمالها خلال 2020

تستهدف شركة «ساميت تكنولوجى» تحقيق نمو فى حجم أعمالها خلال العام الحالى بنسبة %30 بدعم من حزمة مشروعات على المدى الطويل.

وقالت ماجدة السبع، رئيسة الشركة، إنها تعمل فى خدمات أنظمة الاتصالات المتكاملة «system Integration» و تعد من أوائل الشركات المصرية التى تقوم أيضا بدور مقاول عام للتكنولوجيا فى المشروعات الكبرى عبر شراكة مع كيانات عالمية منها «سيسكو» و «إتش بى» و«Dell».

وأوضحت – فى حوار مع «المال»- أن القطاع الحكومى يستحوذ على أكثر من %50 من حجم أعمال «ساميت» التى نمت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 25 %، موضحة أن الأرباح قبل الضريبة تشكل %20 من إيرادات الشركة.

وكشفت عن استهداف الشركة التركيز على 5 قطاعات رئيسية أبرزها القطاع الحكومى والأمنى والبنكى والسياحى، خاصة مع وجود اتجاه قوى لدى المستثمرين نحو تطوير منشآت سياحية قائمة أو إنشاء أخرى جديدة فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب قطاعى الاتصالات، والبترول والغاز.

وألمحت إلى أن «ساميت» مملوكة بنسبة كبيرة لصالح شركة استثمار تابعة لأوراسكوم ونسبة أقلية لصالح مستثمرين من أفراد الإدارة العليا، ولديها خطة لزيادة رأسمالها من خلال ضم مستثمرين جدد لتمويل توسعاتها المستقبلية.

وكشفت عن سعى الشركة إلى تحسين هوامش ربحيتها عن طريق ضخ استثمارات كبيرة خلال العامين الماضيين فى تدريب كوادرها البشرية التى أصبحت تمتلك خبرات طويلة فى مجال النظم الأمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، فضلا عن جلب حلول متطورة للسوق المصرية، وإعادة توظيف الكفاءات وتنفيذ نظام لإدارة المشروعات الكبيرة وأرشفة مستندات المشروعات.

ورأت أن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية على طريق التحول الرقمى، إلا أن ميكنة أداء الحكومة تعد مسئولية مشتركة بين وزارة الاتصالات وكل جهات الدولة، معتبرة أن التحدى الأكبر يتمثل فى تطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات، وتغيير نمط تفكير المجتمع ذاته.

توريد حلول اتصالات متكاملة لـ« الماسة كابيتال»

واستعرضت السبع حزمة المشروعات التى تعكف الشركة على تنفيذها ومنها توريد حلول اتصالات متكاملة كمشروع «الماسة كابيتال» فى العاصمة الإدارية الجديدة الذى يتضمن توريد كاميرات المراقبة وأنظمة الدخول «access control» وأنظمة إدارة الجراجات والمستشعرات الذكية وأنظمة إنذار حرائق وبث داخلى على شبكة موحدة فيما يعرف بأنظمة «التيار الخفيف».

وكشفت عن التعاقد مع تحالف «المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات» على إتاحة حلول ذكية للتحكم وإدارة أنفاق بورسعيد بالتعاون مع شركة «سيمنس» العالمية من خلال شبكة يتم إدارتها بواسطة غرفة مراقبة مركزية متصلة بمركز «داتا سنتر» بما يمكن هيئة قناة السويس من إدارة و تشغيل أنظمة النفق إلكترونيا وتم تشغيل المشروع بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى له خلال العام الماضى.

يشار إلى أن «أنفاق بورسعيد»، تسهم فى تسهيل تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة بأطوال تصل إلى 4 كيلومترات، يتضمن كل نفق 4 ممرات لحالات الطوارئ يستوعب الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة يوميا.

وأضافت أن الاتفاق مع الجهة محل المشروع يحدد طبيعة دور الشركة سواء القيام بأعمال توريد وتركيب أو صيانة وإدارة فى الوقت ذاته، فعلى سبيل المثال أبرمت «ساميت» مؤخرا اتفاقا لصيانة وإدارة نظم شبكات المراقبة داخل استاد القاهرة.

وذكرت ماجدة السبع أن الشركة تتولى أيضا إنشاء البنية التحتية و شبكة اتصالات المتحف المصرى الكبير بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين منهم «سيسكو» لحلول الاتصالات و الأعمال تتضمن أيضا كابلات وأنظمة تحكم الدخول و أنظمة البث «IPTV» وبناء «داتا سنتر»، ومن المقرر افتتاح المشروع فى 10 أكتوبر المقبل حسبما أعلنت وزارة الآثار.

تركيب كاميرات مراقبة فى محيط 255 قسم شرطة

فى سياق متصل، لفتت إلى أن «ساميت» تخطط لإنهاء المرحلة الثالثة من مشروع تركيب كاميرات مراقبة فى محيط 255 قسم شرطة بالتعاون مع وزارة الداخلية قبل أواخر النصف الأول من 2020.

ميكنة المجمعات الاستهلاكية قبل نهاية العام

كما تستعد الشركة أيضا للانتهاء من ميكنة المنافذ و المجمعات الاستهلاكية الخاصة بوزارة التموين قبل نهاية العام الحالى.

وشددت على أهمية أن تلعب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات وجمعية «اتصال» دور حلقة الوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات القطاع، مشيرة إلى أن الشركة تستعين بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المشروعات بالمحافظات.

وعلى صعيد التوسع الخارجى، أوضحت بأن الشركة لديها تواجد فى أسواق دبى والجزائر وباكستان وعملاء فى قطاع الاتصالات بحكم العلاقة الوطيدة بشقيقتها «أوراسكوم تيليكوم» ، كما تدرس فرص ومخاطر الاستثمار فى أفريقيا خلال العام المقبل ونقل خبراتها فى مجال بناء البنى التحتية للمشروعات إليها.

ورأت أن الشراكة مع «سوميتو» اليابانية لمدة 10 أعوام أكسبت «ساميت» خبرة فى نظم الاتصالات المتطورة وبناء نموذج عمل متماسك قبل تخارج الأخيرة من قطاع التكنولوجيا فى 3 أسواق هى مصر والسعودية وإندونيسيا إلا أنه لايزال لديها تواجد محلى فى مشروعات الطاقة والنقل.

تنفيذ بوابات وأنظمة مراقبة وحجز تذاكر « زد بارك »

وعن قطاع العقارات، قالت إن «ساميت» نفذت نظام حجز التذاكر وبوابات الدخول الإلكترونية وشبكة كاميرات المراقبة فى مشروع «زد بارك» بمنطقة الشيخ زايد بالتعاون مع شركة «أورا» للاستثمار العقارى، وتضم قاعدة عملائها عددا من كبار المطورين العقاريين وشركات المقاولات مثل «إعمار».

وأوضحت أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعين كبيرين فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة بالشراكة مع «سيسكو» يتضمنان تركيب شبكة أنظمة دخول وبوابات أمنية وأحدث النظم التكنولوجية من شاشات عرض وأنظمة بث للمؤتمرات.

وتابعت : «بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع البنية التحتية و أنظمة التيار الخفيف لصالح مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية التى قام بزيارتها منذ أيام الرئيس السيسى ونظيره البيلاروسي».

ومن المعروف أن مدينة الفنون تقع على مساحة 130 فدانًا تضم «دارا للأوبرا»، مزودة بقاعة رئيسية تصل سعتها إلى 2150 فردًا مقامة وفقا لأحدث التقنيات الهندسية، من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية وتقنيات مسرحية وقاعة موسيقى تسع 1200 فرد مؤهلة لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، و مسرح للدراما والأداء الحركى يتسع لـ 640 فردًا.

وحول قطاع التعليم، قالت إن «ساميت» حصلت على مشروع ربط المدارس الإنجيلية فى مدن القاهرة والصعيد مثل «كلية رمسيس» بنظام التعليم الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم.

ولفتت إلى أن الشركة تعمل مع شركة «إنتلكت» الهندية على تطوير تطبيقات بنكية لمتابعة أنظمة القروض والتمويل العقارى إلكترونيا، ولديها تجارب ناجحة مع أكثر من بنك منها التجارى الدولى ومصر، إلى جانب شركات تمويل عقارى منها « الأولى « و» تمويلى».