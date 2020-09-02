ثقافة وفنون

ماجدة الرومي بعد دموع ماكرون: حسيته كأنه يقول إننا سنكون بخير (صور)

خلال زيارته لبيروت الثلاثاء
المال - خاص 11:49 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 11:49 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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دمعت عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أثناء لقاء الفنانة اللبنانية الكبيرة ، ماجدة الرومي ، في ختام زيارته لبيروت الثلاثاء.

ووفق بيان للفنانة ماجدة الرومي عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: “أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديداً على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري”.

وعبّر لها عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته.

بدورها أكدت الرومي أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألمّت بالبشر والحجر، وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان مشيرةً الى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه.

وتابع البيان : “الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول: ستكونون بخير”.

وفي فيديو لاحق قالت الرومي: “أنا حسيت أنه بيقول إننا سنكون بخير”.


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بقلم المال - خاص

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