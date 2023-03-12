«ماتيتو» والمؤسسة البريطانية BII تطلقان منصة AWID بمصر للاستثمار وتطوير مشروعات المياه 

أطلقت شركة “ماتيتو يوتييتيز ليميتد” العاملة في تشغيل وحلول إدارة المياه الذكية والطاقة البديلة، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII العاملة بمجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي ، المنصة الاستثمارية الجديدة Africa Water Infrastructure Development “AWID” لتطوير مشاريع المياه الذكية مناخيًا وتعزيز الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا.

تم إطلاق المنصة الجديدة AWID في حفل رسمي في مقر السفارة البريطانية بالقاهرة بحضور كل من جاريث بايلي – السفير البريطاني في القاهرة، ورامي غندور – اﻟﻤدير اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ماتيتو ، وكريس تشيدجيتومي – العضو المنتدب للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII – أفريقيا، ولفيف من كبار مسئولي الدولة ورواد الأعمال بمصر وأفريقيا.

تعد ندرة المياه أحد أقوى التحديات التي تعوق مسيرة التنمية بالقارة الأفريقية ، ومن المتوقع أن يسبب التغيير المناخي تناقص معدل وفرة المياه و زيادة ندرة مصادر المياه مما سيؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنقص المياه.

كما أن جودة المياه أيضاً تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات حيث يتم التخلص من معظم مياه الصرف دون معالجة. هذه الفجوة الملموسة في تخزين وتوريد المياه وتوفير وتوصيل المياه وتوفير مرافق صحية نظيفة يدعو إلى حتمية وجود بنية تحتية كفء لإدارة المياه بشكل كفء وفعال.

كما أن آثار التغيرات المناخية علي دورة المياه تظهر واضحة في إمدادات المياه إلى القطاعات الصحية والاقتصادية والزراعية، وفي الوقت نفسه تزيد من عدم المساواة في الوصول الي المياه. وأقر مؤتمر تغير المناخ COP27 والذي استضافته مصر العام الماضي بأوجه الترابط بين المياه والغذاء والطاقة من جهة، وتداعيات تغير المناخ من ناحية أخرى.

وكونها أحد أهم الأسواق الواعدة للمنصة الاستثمارية الجديدة “”AWID ، فقد شهدت مصر العقد الماضي تطورا في تحديث البنية التحتية المائية ووضعت نصب أعينها الأمن المائي كأحد اهم اولاويتها.. فمن المتوقع أن تتسع الفجوة بين العرض والطلب على المياه بسبب عدة عوامل وقد تم التعامل مع هذا بشكل متطور وتقدمي عن طريق إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية وتحلية المياه بالمناطق الساحلية.

وبالتعاون مع الحكومة المصرية، تشارك كيانات القطاع الخاص في عملية تطوير مشروعات المياه كمشروع محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي؛ المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وكذلك مشروع المحسمة، ما يدل علي اهمية تعدد مصادر المياه في مصر وبعيداً عن نهر النيل وتشجيع مشروعات المياه الصديقة للبيئة والتي تستخدم طاقات نظيفة وتكنولوجيات خضراء ذات كفاءة عالية كتلك التي ستستخدمها المنصة.

ويشار إلى أن AWID هي منصة استثمار تهدف إلى إنشاء نموذجا تجاريا لتوفير البنية التحتية لقطاع المياه في إفريقيا؛ وتعزيز المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل في هذا القطاع. كما ستسهم إستثمارات المنصة دمج التقنيات الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة البديلة في مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه من أجل تقليل البصمة البيئية

وستقوم المنصة الجديدة، AWID بتمويل محطات معالجة المياه ومياه الصرف، كذلك ستعمل المنصة على تطوير وإنشاء مرافق ذات موصفات عالمية بهدف زيادة الوصول إلى مياه آمنة ومستدامة، كما ستركز الشركة بشكل خاص على البلدان الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وقال رامي غندور، المدير التنفيذي لشركة ماتيتو ، إنه مع التوسع الحضري السريع الذي تشهده إفريقيا يتزايد الطلب بشكل كبير على المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية في قطاع المياه ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير.ولذا فهناك حاجة مُلحة لسد الفجوة التمويلية التي تتطلبها الاستثمارات المستدامة في قطاع المياه.