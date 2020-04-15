«ماتيتو لمعالجة المياه» : الكلور يقضي على الميكروبات الضارة والفيروسات

ماتيتو لديها التزام كامل في شتي مشروعاتها بأعلى معايير السلامة والجودة في معالجة المياه، وتنقية مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي المعالجة

قال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو أفريقيا، العاملة في مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، إن ماتيتو لديها التزام كامل في شتي مشروعاتها بأعلى معايير السلامة والجودة في معالجة المياه، وتنقية مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي المعالجة.

وأكد “مدور” في بيان إنه على الرغم من أن لا يوجد ما يؤكد حتي يومنا هذا، عن انتقال فيروس كورونا COVID-19 من خلال أنظمة وشبكات الصرف الصحي، أو محطات معالجة الصرف الصحي، إلا أن ماتيتو تحرص على الحفاظ على نسبة الكلور المحددة في عمليات تنقية وتطهيرالمياه، واستمرار ضخ الكلور في شبكات توزيع مياه الشرب بشكل كاف، وطبقا للمواصفات القياسية المصرية للقضاء على أي ميكروبات محتمل وجودها. كريم مدور

وأضاف أنه من المعروف علميا أن استخدام مادة “الكلور” يضمن تطهير المياه المعالجة بشكل أكثر فاعلية واستدامة مقارنة بتكنولوجيات أخرى كاستخدام الأشعة UV، والتي تستخدم أكثر في المعالجة قصيرة المدى أو للاستخدامات ذات التطبيقات المباشرة.

وأشار مدور إلى حرص ماتيتو على استخدام وتوظيف أحدث النظم التكنولوجية في المراحل المختلفة لمعالجة المياه ومياه الصرف، واستخدام التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية لمراقبة فاعلية عمليات التنقية والتطهير والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد أن كافة مواقع مشروعات ماتيتو تضم معامل لتحليل المياه مباشرة بالموقع والعمل على اختبار الجودة على مدار الساعة من قبل المتخصصين، وإجراء الاختبارات الدورية على عينات المياه لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

وأضاف “مدور” إن ماتيتو قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية وتوجيهات الحكومة المصرية من حيث تطهير مواقع العمل بصفة مستمرة مع توفير كافة سبل وأدوات الوقاية للعاملين بتلك المواقع حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وضمان استمرار العمل ووصول الخدمات للعملاء دون أي تأخير.