«ماتيتو» توقع اتفاقية للتعاون مع «مجموعة تحلية» لتطوير مشروعين كبيرين في المغرب

وقعت شركة ماتيتو” Metito” المستثمر العالمي ومطور حلول إدارة المياه المستدامة والأصول المقاومة لتغير المناخ، اتفاقًا مع مجموعة تحلية”Tahlia Group”، الشركة البارزة في مجال البنية التحتية ومقرها دولة الإمارات والمتخصصة في إنتاج الطاقة ومحطات إنتاج المياه المحلاة في أفريقيا، و تم الاتفاق علي أن تقوم الشركتان بتطوير مشروع ري متعدد المستخدمين باستخدام تقنيات تحلية المياه في المغرب باستخدام الطاقة المتجددة.

تم التوقيع الرسمي للاتفاق في مكاتب “شركة ماتيتو” في دبي، وتمت استضافة الحدث من قبل رامي غندور، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو للمرافق Metito Utilities، وزهير بن سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تحلية.

وقال رامي غندور إن المبادئ الأساسية لشركة ماتيتو هي التأثير، والاستدامة، والابتكار. و بناء علي هذا يسعدنا أن نتحالف مع مجموعة تحلية لمواجهة القضايا الملحة المتعلقة بندرة المياه وأمان الغذاء والتنمية المستدامة في المغرب.

ومن خلال الاستعانة بخبرة “ماتيتو” في الهندسة ذات القيمة العالية، جنبًا إلى جنب مع سجلنا الحافل في تطوير محطات تحلية المياه على نطاق واسع، وخبرة مجموعة تحلية في تطوير البنية التحتية، نحن مستعدون لتحقيق تأثير مستدام وهادف من خلال المشروعات التي نعمل على تطويرها بشكل مشترك، و قادت “ماتيتو” القوائم العالمية كمزود لأكبر محطات تحلية، من حيث الطاقة الإستيعابية، لمدة عامين متتاليين 2021-22 و 2022-23 كما أعلن تقرير الذكاء العالمي للمياه GWI.

و شدد زهير بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة تحلية على أهمية كل من المشروعات، قائلا: “متسقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ستمثل ماتيتو ومجموعة تحلية معلمًا جديدًا في صناعة المياه من خلال تطوير محطات تحلية مدعومة بالطاقة البديلة على نطاق واسع، لأغراض الري في المغرب،كلا الشركتين تمتلكان جميع الصفات الأساسية ورؤية مشتركة تضع هذا التعاون في موقع يعد لتحقيق تأثير حقيقي على المجتمعات والأفراد الذين نستهدف الوصول اليهم من خلال مشاريعنا.

وتعد المغرب سوقا رئيسيا لماتيتو لما تمتلك الدولة من إمكانات هائلة كمركز للاستثمار، نظرا لأصول البلاد المتنوعة ومناخ الأعمال الملائم. وستقوم “ماتيتو” بدراسة كيفية تأمين رأس المال والخبرة لتحقيق المشروعات المخطط لها.