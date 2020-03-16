«ماتيتو» تنتهي من تنفيذ 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي

أعلنت شركة ماتيتو العاملة في مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، عن انتهائها من تنفيذ ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظات كفر الشيخ والغربية وأسيوط، وذلك باستخدام تكنولوجيا مفاعل الدفعات المتسلسلة، وتكنولوجيا مفاعل الطبقة البيولوجية المتحركة.

وتهدف ماتيتو إلى استمرار دعم دورها الفعال في تعزيز خطط البنية التحتية واسعة النطاق ذات رأس المال الضخم التي وضعتها الحكومة المصرية، من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة والمستدامة التي يمكن أن تزيد من الحفاظ على مواردنا المائية الوطنية، وحماية البيئة المحيطة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

يذكر أن الاستثمارات الحكومية المخصصة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغت خلال العام المالي 2019-2020 18 مليار جنيه.

كما بلغت حصة مشروعات الصرف الصحي من تلك الاستثمارات نحو 13.4 مليار جنيه بهدف استكمال محطات معالجة الصرف الصحي والوصول لنسب تغطية القري لـ 44.5%.

وتعمل ماتيتو من خلال التوسع في تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقرى المصرية، ومد الخدمة للعديد من القرى بالمحافظات المستهدفة، ما يسهم في تحسين حياة المواطن اليومية.

الانتهاء من تنفيذ محطة تخدم 20 ألف نسمة

واستطاعت ماتيتو مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصحى منها محطة أريمون بمحافظة كفر الشيخ بسعة 2750 مترا مكعبا / يوم قابلة للزيادة حتى 4000 متر، وهي المحطة التي قام بتمويلها البنك الدولي لتخدم خمس قرى بإجمالي عدد سكان 20 ألف نسمة.

وتعمل المحطة على تصريف مياه الصرف إلى قناة تصريف قريبة، ما يقلل من تلوث البيئة في المناطق المحيطة بقرى المحافظة.

كما انتهت من أعمال محطة قرية الشهيدى بالمحلة بمحافظة الغربية بسعة 6000 متر مكعب/ يوم قابلة للزيادة لتصل إلى 8000 متر يوم.

وعلى مدار عامين شهدت عمليات إنشاء محطة الشهيدى عددًا من التحديات، كان أهمها عمليات تجريف التربة الإضافية، فضلا عن إزالة جميع أنابيب الصرف الصحي البدائية التي كان الأهالي قد وضعوها خلال الأعوام الماضية، وتخدم محطة الشهيدى 50 ألف شخص من سكان ثمان قرى بمحافظة كفر الشيخ.

وفى إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل بمحافظة أسيوط انتهت ماتيتو من محطة “شطب” بمحافظة أسيوط بسعة 26 ألف متر مكعب/ يوم، وهو المشروع الذي استغرق تنفيذه ثلاث سنوات ليخدم 130 ألفا من سكان المحافظة.

وتعد محطة شطب أكبر محطة معالجة مياه صرف صحي في مصر باستخدام تكنولوجيا مفاعل الطبقة البيولوجية المتحركة والتي تحقق أعلى درجات معالجة المياه، حيث سيتم استخدام المياه المعالجة بشكل ثلاثي في المحطة لأغراض ري الأراضي الزراعية بعد خلطها بمياه الري الطبيعي بنسبة 1:3.