«ماتيتو» تقتنص 3 محطات لمعالجة مياه الصرف باستثمارات مليار جنيه

اقتنصت شركة ماتيتو لحلول المياه 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار جنيه.

وقال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذى لمجموعة ماتيتو أفريقيا، العاملة فى مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، إن الشركة اقتنصت المشروعات الثلاثة مؤخرا بعد منافسة مع عدد من الشركات العالمية والمحلية.

وذكر مدور أن من بين تلك المحطات مشروعا فى صعيد مصر، والآخرين فى الدلتا، كما أن المحطات تأتى بطاقات ضخمة ضمن اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية والاستفادة من كل مواردها.

وأضاف أن شركة أوراسكوم للإنشاء من ضمن الشركات التى تعمل مع «ماتيتو» فى المشروعات بمصر، موضحا أنه طبقا للجدول الزمنى للمشروعات من المقرر أن يتم الانتهاء من اثنين منها بنهاية 2021، وآخر خلال 2022.

وأكد مدور أن جائحة كورونا تسببت فى تأثير سلبى ولو بجزء بسيط على أعمال الشركة وكل الشركات على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الشركة لديها مستهدف كل عام، وتسعى خلال الفترة المتبقية من العام منذ رفع الحظر وتخفيف الإجراءات الاحترازية لضغط الفترة الزمنية لمشروعاتها لمحاولة تخفيف التأثير.

وأضاف أن الشركة أخذت كل التدابير والإجراءات الاحترازية، والتوعية بكيفية التعامل مع الأزمة والجائحة وتوفير المعدات الطبية، لكن غلق بعض المصالح أو تخفيف العمالة بالمصالح الحكومية أدى إلى تباطؤ بعض المشروعات أو الحصول على موافقات معينة.

وأوضح أن إغلاق المجالات الجوية والبحرية لبعض الدول صعّب التواصل أو الاستيراد من بعض الدول، مما أخر الجدول الزمنى لبعض المحطات لعدم توافر المكونات.

وتعمل شركة ماتيتو فى 46 دولة على مستوى العالم، وتمتلك 21 مكتبا فى عدة دول منها مصر، كما تمتلك 3 مراكز هندسية فى الدول التى تعمل فيها، وتمثل مصر المركز الأبرز فى الشرق الأوسط.