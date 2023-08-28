«ماتيتو» تفوز بتطوير أكبر محطة لتحلية المياه في الهند بالتحالف مع «VA TECH»

أعلن تحالف يضم شركتي “ماتيتو” و“VA TECH WABAG” توقيع عقد لتطوير محطة “بيرور” لمعالجة مياه البحر، باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف متر مكعب يوميًّا، لصالح مدينة تشيناي الهندية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن المائي وضمان توفير إمدادات ثابتة من المياه الصالحة للشرب لأكثر من 2.7 مليون شخص من سكان منطقة جنوب تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية.

وقام رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، ثيرو إم كيه ستالين، بوضع حجر الأساس للمشروع، خلال حفل أُقيم في تشيناي، عاصمة الولاية، مما يمثل نقطة تحول مهمة للمنطقة بأكملها في تلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب.

وسيقوم كل من ماتيتو، المزوِّد المفضل للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، وVA TECH WABAG، المؤسسة الرائدة في قطاع صناعة المياه، بتطوير كل مراحل المشروع الذي يمتد لـ42 شهرًا، بدءًا من مرحلة التصميمم والهندسة، وصولًا إلى مرحلة الشراء والبناء والتركيب والاختبار.

وبعد الانتهاء من إنجاز المراحل بنجاح، ستتولى شركة VA TECH WABAG مسئولية عمليات التشغيل والصيانة لمدة 20 عامًا.

وستشمل عملية معالجة المياه استخدام العديد من التقنيات والأنظمة المتطورة؛ وهي: أجهزة لاميلا للتنقية، ونظام التعويم بالهواء المنحل، ووسائط ترشيح مزدوجة بتقنية الجاذبية، وتقنية التناضح العكسي،

إلى جانب إعادة إضافة المعادن إلى المياه بعد معالجتها، كما ستتولى الشركة، والتي يقع مقرها الرئيسي في الهند، إدارة هذا المشروع المشترك.

قال فادي جويز، المدير التنفيذي في “ماتيتو”، إنه سنساهم في تطوير هذا المشروع الهام لتحلية المياه، بالتعاون مع شركائنا في الهند، كما يواجه العالم تحديات جسيمة فيما يتعلق بندرة المياه، ويُعدّ وجود بنية تحتية مستدامة أمرًا أساسيًّا لمواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى أن الهند تتعرض لضغوط متزايدة في مجال تعزيز الأمن المائي نتيجة عوامل مختلفة، وإن توفير ملايين اللترات من المياه المُعالَجة يوميًا يتماشى مع مبادئ الشركة الأساسية في التأثير والاستدامة والابتكار.

وأضاف: تعمل الحكومة الهندية جاهدةً على تعزيز إستراتيجيات عديدة في التأقلم مع الظروف المتغيرة والحفاظ على موارد المياه بكفاءة أكبر،

وإن هذا المشروع سيكون نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الأمن المائي ليس في تشيناي فحسب، بل في جنوب شرق آسيا.

واختتم بالقول: نحن ملتزمون بتقديم خبراتنا الواسعة، واستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق أداء ممتاز وجودة عالمية في تعزيز الأمن المائي.