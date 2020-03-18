«ماتيتو» تستثمر 700 مليون جنيه في 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي

انتهت شركة ماتيتو العاملة في مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة، من تنفيذ 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في محافظات كفر الشيخ، والغربية، وأسيوط، بتكلفة استثمارية تصل لنحو 700 مليون جنيه.

كشف كريم مدور، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ماتيتو في أفريقيا لـ”المـال”، أن المحطات الثلاث تعمل بطاقة نحو 37 ألف متر مكعب يوميًّا.

وأوضح أن سَعة محطة أريمون بكفر الشيخ تبلغ 2750 مترًا مكعبًا يوميًّا قابلة للزيادة حتى 4000 متر، وتخدم 5 قرى، بإجمالى عدد سكان 20 ألف نسمة.

وتقع المحطة الثانية بقرية الشهيدى بالمحلة الكبرى، وتعمل بسعة 6000 متر مكعب يوميًّا قابلة للزيادة إلى 8000 متر مكعب يوميًّا؛ لخدمة 50 ألف شخص يسكنون 8 قرى.

وقال العضو المنتدب إن عمليات إنشاء محطة الشهيدى رافقها تحديات أهمها إزالة جميع أنابيب الصرف الصحي البدائية.

وأضاف أن محطة أسيوط بسعة 26 ألف متر مكعب يوميًّا، واستغرق تنفيذها 3 سنوات، وهى تخدم 130 ألف نسمة من سكان المحافظة.