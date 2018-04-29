مائدة مستديرة.. مواجهة بين القطاع الخاص والحكومة حول هموم ومستقبل الصناعة

- حسين منسى: قطاع الأسمنت يحتاج اعادة هيكلة.. ونعانى أزمة بيانات- الإعتماد على الفحم فكرة ممتازة ..والبعض يروج لأن أرباحنا «خطيئة»- المصانع تخسر منذ عامين..وضرائب بقيمة 3 مليارات جنيه اختفت «لصالح مين»! - شريف عفيفى: إرتفاع سعر الغاز وراء تراجع الطاقات الإنتاجية لمصانع ال

– حسين منسى: قطاع الأسمنت يحتاج اعادة هيكلة.. ونعانى أزمة بيانات

– الإعتماد على الفحم فكرة ممتازة ..والبعض يروج لأن أرباحنا «خطيئة»

– المصانع تخسر منذ عامين..وضرائب بقيمة 3 مليارات جنيه اختفت «لصالح مين»!

– شريف عفيفى: إرتفاع سعر الغاز وراء تراجع الطاقات الإنتاجية لمصانع السيراميك

– الصادرات تراجعت من 320 إلى 150 مليون جنيه لضعف القدرة التنافسية

– أزمة سحب الأراضى تحتاج إلى حلول سريعة تغنى عن اللجوء للقضاء

– أحمد عطا : نركز على التوسع فى الأدوية والأغذية

– كبر حجم السوق المصرية أكبر ميزة تنافسية

– مشكلة الاستثمار الحقيقية فى طول وبطء الإجراءات وليس التمويل

– سمير عبد الرءوف : صناعة الصلب بين «قحط» العمالة المدربة وسوء الإدارة من اللاعبين الجدد

– القسط الثابت للكهرباء أزمة مقلقة للمستثمرين

– منظومة التدريب تحتاج تدخل سريع قبل الإضرار بالاقتصاد والصناعة

– عبدالرازق: وفرنا 28.5 مليون متر اراضى.. ونستهدف تحقيق 60 مليون فى 2020

-ندعم نشر «الطاقة المتجددة» فى المناطق الصناعية الجديدة.. و 250 إنذار سحب أراضى من غير الجادين

– إصدار 1000 رخصة صناعية خلال «الأسابيع الثلاثة الأخيرة»

– غادة الجوهرى: سوء الإدارة والتمويل أسباب رئيسية فى التعثر

– تحويل 9 شركات لـ «رأس المال المخاطر» ..وقبول إثنتين منها

– فشل التجارب السابقة فى هذا الملف بسبب التعامل معه تجاريًا

– تامر أبوبكر: من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.. وتكلفة إنتاج «ظهر» 6-6.5 دولار للمليون وحدة حرارية

– التحرير الكامل للدعم شرط زيادة الإقبال على استخدام المصانع للطاقة المتجددة

– قانون التعدين الحالى طارد للاستثمار ولابد من إعادة النظر فيه

– إيهاب إسماعيل: سعر الطاقة المتجددة أكبر حافز للقطاع الصناعى

– نستهدف الوصول بالإنتاج إلى %20 فى 2020

– «الطاقة» أكثر القطاعات جذبا للاستثمار مستقبلا

– أبو المكارم: المتعثرون يتجاوزون 5 آلاف مصنع..وشركات تحجم عن التسجيل حفاظا على سمعتها

– %20 نموا مرتقبا فى الصادرات الصناعية العام الجاري

– الحد من الاستيراددفع التجار للتحول إلى التصنيع



محمد ريحان ودعاء حسنى ونسمة بيومى وعمر سالم وأحمد اللاهونى:

تتخذ الحكومة خطوات جادة نحو تحقيق معدلات نمو صناعى مرتفعة بنحو %8 سنويا بحلول عام 2020، وتحمل همًا كبيرا لتحقيق هذا الطموح، لزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %21 بدلا من %17.5 حاليا.

وشرعت الحكومة فى تنفيذ عدة إجراءات، مثل إصدار قانون الرخص الصناعية والإعلان عن أول خريطة للاستثمار الصناعى تضم نحو 4900 فرصة استثمارية، ووضع خطة لتوفير نحو 60 مليون متر أراض للاستثمار الصناعى، فضلا عن الاستعانة مرة أخرى بشركات التطوير، لتحقيق مستهدفاتها الخاصة بالصناعة، لكن هذا الطموح لايزال يصطدم بتحديات وهموم كثيرة بحسب ما أكده المشاركون فى المائدة المستديرة التى نظمتها جريدة” المال” حول مستقبل الصناعة والطاقة فى مصر، فى إطار احتفالها بمرور 15 عاما على صدورها.



وتركزت الهموم فى استمرار نقص الأراضى جاهزة المرافق اللازمة لتلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين، سواء لإقامة استثمارات جديدة أو لإجراء توسعات للمشروعات القائمة، فى وقت يتجه فيه المستوردون للتحول إلى التصنيع بعد قرارت تحجيم الواردات، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل السيراميك، مقارنة بأسعار الغاز فى بعض الدول المجاورة، بالإضافة إلى أزمة القسط الثابت الذى تفرضه وزارة الكهرباء على المصانع، وكذلك نقص الأيدى العاملة الفنية المدربة، والذى يصل إلى درجة «القحط».

وتضمنت المناقشات حلولا ومقترحات سريعة، تدعم خطة الوزارة لتحقيق مستهدفاتها فى المجال الصناعى، ومنها تمكين أكبر للمطور الصناعى فى ترفيق المناطق الصناعية، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستعانة بتكنولوجية متطورة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتساهم فى زيادة الإنتاجية، فضلا عن إمكانية تحديد سعر غاز منخفض للطاقات الإنتاجية التى يتم تصديرها فقط، وليس كامل إنتاج المصانع لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

واستهلت «المال» المائدة المستديرة بعرض فيلم تسجيلى تضمن علاقة الجريدة بالصناعة، والطاقة عبر المعالجة الصحفية التى قدمتها لكل الإجراءات والقرارات التى تمس القطاعين خلال الـ 15 عاما الماضية.. وإلى التفاصيل التى دارت خلال المائدة المستديرة.

«المال»: لماذا يشكو أصحاب المصانع من نقص الأراضى والطاقة وارتفاع أسعارهما؟

المهندس أحمد عبدالرازق : دعونى أتحدث عن الجزء الأول من السؤال، وهو نقص الأراضى، وهذه كانت مشكلة كبيرة تواجه النمو الصناعى فى مصر على مدار الأعوام الماضية، نتجت عن أن الدولة لم تطرح سوى 9.5 مليون متر مربع فى الفترة من 2006 إلى 2016،رغم أن السوق كانت تحتاج أكثر من ذلك، وأصبحت هناك فجوة كبيرة بين الاحتياج والمتاح، وهذا أعطى فرصة كبيرة لكثير من السماسرة للتربح من الأرض نتيجة ندرتها.

وكان أول إجراء قمنا به هو خطة طرح أراضى نحاول من خلالها تقليل هذا الفارق الكبير بين احتياج السوق، والمتاح من الأراضى، وتمكنا خلال عام ونصف فقط من طرح 28.5 مليون متر مسطح، وتم إصدار اشتراطات جديدة تحد من دخول السماسرة إلى سوق مداولة الأراضى الصناعية، ونحاول باستمرار سد الثغرات الموجودة فى القوانين لغلق الطريق أمام هؤلاء السماسرة.

«المال»: وهل نجحت الاشتراطات فى الحد من المتاجرة؟

أحمد عبد الرازق : الهيئة لا تريد غلق تغلق الأمر بالطريقة التى تضيق بها على المصنعين أيضا، وتحاول إيجاد التوازن بين الإثنين، والحل الوحيد أن يكون المتاح على قدر أو أكثر بنسبة بسيطة عن الطلب.

وخطتنا فى وزارة الصناعة، ضمن إستراتيجية 2020 هو توفير 60 مليون متر مسطح من الأراضى، واستطاعت الهيئة خلال عام ونصف العام فقط من الاقتراب من نصف المساحة المستهدفة، وهى 28.5 مليون متر تقريبا، ومستمرون فى استكمال المستهدف بنفس النجاح، وبدأنا فى اتجاه مختلف لتنمية الأراضى الصناعية من خلال الاعتماد على المطور الصناعى، كشريك من القطاع الخاص للمساهمة بدور فعال فى التطوير بشكل تقنى عال، وإذا قارنا بين المناطق الصناعية داخل وخارج المطور سنجد فرق كبير ما بين الخدمات المقدمة، وأعمال الصيانة وكل احتياجات المصنع، وبالتوازى مع ذلك نعمل إدارة متخصصة لجميع المناطق.

والخطة اعتمدت فى المقام الأول على طرح الدولة لجزء كبير من المساحات لسد الفجوة، بعدها استعانت بالمطور فى آخر 8 ملايين متر بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، وكل هذا سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الأراضى.

«المال»: ما هى تقديراتكم لاحتياج السوق من الأراضى سنويًا؟

أحمد عبدالرازق : هناك مؤشرات على حجم الطلب على الأراضى، فمدينة العاشر من رمضان، على سبيل المثال كان يوجد بها حوالى 700 قطعة أرض “5 ملايين متر”، وعندما تم طرحها أمام المستثمرين، تقدم إليها نحو 5000 مستثمر، مما يعنى أن الطلب أضعاف الأراضى المتاحة، فجميع الطروحات كان الإقبال عليها كبيرا جدا، لكن “الهيئة” تعمل بشكل مختلف من خلال التخطيط طبقًا للاحتياج، وإذا كان عندى قائمة من المشروعات تحتاج أراضى، فمهمة الهيئة توفيرها لها لبدء العمل فى أسرع وقت، وهذا يحدث عندما نخلق التوازن أو يصبح لدينا فائض، وأتمنى أن نصل لهذا فى 2020 بتوفير الـ 60 مليون متر مسطح.

خالد أبو المكارم: نحتاج إلى أكثر من 60 مليون متر مربع أراض مرفقة، لأن سعر متر الأرض الصناعية، يصل حاليا لـ 6 آلاف جنيه من “إيد تانية” من التجار والسماسرة، فهل يعقل شراء 20 ألف متر بـسعر 6 آلاف جنيه للمتر، بقيمة تتجاوز قيمتها 180 مليون جنيه أرض فقط، من دون المبانى أو الهناجر ولا حتى الآلات، وهذه الأرقام لنماذج حقيقية لشراء أراضى، فى المنطقة الصناعية بأبورواش ورقم حقيقى تباع به الأرض.

«المال»: وما الحل من وجهة نظرك لتجاوز مثل هذه الأزمة ؟

أبو المكارم : يجب زيادة طروحات الأراضى بنظام المطور الصناعى لأكثر من 8 أو 9 ملايين متر مربع، كما قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، لأنى كدولة أو كهيئة للتنمية الصناعية أو وزارة الصناعة، ليس لدينا السرعة فى إنجاز طروحات الأراضى المرفقة بالسرعة التى ينجز بها المطور الصناعى، وقد يكون سعر المطور الصناعى أغلى فى النهاية، لكنه يعطى للمصنعين الخدمة المطلوبة، وتجارب المطورين فى المناطق الصناعية، سواء فى 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان كلها ناجحة، وكل المطورين باعوا والصانع مرضى.

أحمد عبد الرازق : بخصوص الأراضى الصناعية أتفق معك ولكنى مختلف فى جزئية صغيرة، وهى أنه فى بداية تنفيذ خطة الهيئة، كان يسود مفهوم فى السوق أن المطور الصناعى يستغل الأرض الصناعية، ويساهم فى رفع سعرها، وكان هناك هجوم عنيف عليهم ، فكان لابد من تدخل الهيئة بطرح أراضى لسد الفجوة فى المعروض، ثم إعادة تدخل المطور الصناعى، لأن المفروض أن المطور الصناعى، يتدخل لتحمل تلك المسئولية بعد ذلك، لكونه أقدر من الدولة على التنمية والتطوير والتسويق بحرفية وفى خدمة المصنع.

وسياسة العرض والطلب، هى ما تضبط سعر الأراضى الصناعية فى السوق، ونموذج ارتفاع سعر متر الأراضى فى أبو رواش ووصوله لـ6 آلاف جنيه بسبب السماسرة، فهذا يعنى أن هناك إقبالا من المصنعين لإقامة مصانع بها، ولا يوجد سوى أماكن محدودة بها ولا يمكن القياس على ذلك، لأنه على بعد 70/80 كم فى منطقة السادات، طرحت الهيئة أراضى بنهاية 2017، وكنا نحارب لتثبيت سعر متر الأرض عند 325 جنيها فالفارق كبير، وثبتنا سعر متر أراضى المطور الصناعى، للتأكد من وصولها للمستثمر الصناعى بسعر التكلفة.

«المال»: وهل يتم الاستسلام لظاهرة تسقيع الأراضى والمتاجرة بها؟

أحمد عبد الرازق : يوجد طلب كبير على الأراضى، فهناك أجزاء كثيرة من الأراضى الصناعية لاتزال يتم “تسقيعها”، وتعمل الهيئة حاليا على سحب الأراضى المخالفة، وأصدرت 2500 إنذار بسحب أراضى صناعية بينها 1500 قدموا طلبات توفيق أوضاع، ووجدنا أنهم كانوا يعملون لكن لم يخطرونا بتطورات الوضع، اليوم أقوله الرخصة سهلة .

وأرسلت 500 قرار سحب أراضى بالمحافظات، ولهيئة المجتمعات العمرانية، لم ينفذ منها قرار، والسبب الجوهرى بعد التجارب لأكثر من عام ونصف، هو اختلاف جهات الولاية بين صاحب الأرض وصاحب المصلحة على الأرض، ولابد أن تتوحد فى جهة واحدة، لأن المنتفعين فى المنتصف كثر.

«المال»: التفاصيل مهمة.. ولكن من الجهة المسئولة عن تحديد احتياجات الأراضي؟ وتوزيعها؟

أحمد عبد الرزاق : كنا نعمل فى السابق بأسلوب غير علمى، بمعنى نطرح 5 ملايين متر هنا، و10 ملايين متر هناك، دون تخطيط صناعى سليم، ودون النظر إلى الصناعات المفترض توطينها فى تلك الأماكن، والآن نسعى إلى تغيير فلسفة الامتداد الصناعى ليخدم الإستراتيجية التى أسعى إلى الوصول إليها، بأهداف موجهة نحو الصناعات التى أرغب فى تنميتها، فمثلا إذا كان لدى زيادة فى الطاقات الإنتاجية فى منتج معين، فلماذا أدعمه وأفتح مصانع جديدة فهو سيفشل ويتسبب فى إفشال القديم، وهذا علم لم نخترعه.

الهيئة تعمل بكل الوسائل لوقف الإتجار فى الأراضى، والمثال الواضح كان فى أراضى «الألف مصنع»، وتم وقف التصرف فيها وسحب الأراضى، واليوم أكثر من %60 من “الألف مصنع” تعمل حاليًا، والهيئة تهدف إلى الاستفادة بالأراضى، وتشغيلها للصناعة بدلا من المتاجرة بها.

والتصرف فى الأرض الصناعية، لا يكون كأرض ولكن كمصنع، بمعنى أنه لا بيع أو تنازل إلا بعد 3 سنوات من الإنشاء والتشغيل، ثم يحق لصاحب المصنع تأجيره أو بيعه والعبرة لدينا بالجدية والتشغيل.

«المال»: ننتقل إلى الشق الثانى من السؤال، وهو مشكلة الطاقة اللازمة للمصانع، ومدى توافرها وارتفاع أسعارها؟

أحمد عبدالرازق : الدولة استطاعت فى زمن قياسى حل مشكلة الطاقة فى مصر، بل أصبح لدينا فائض لابد أن نستغله فى التنمية الصناعية، وخطتنا ستتيح استغلاله بشكل جيد.

ولو تحدثنا عن سعر الطاقة، فإن مصر من أرخص الدول فى العالم فى سعر الكهرباء حتى الآن، نتيجة دعهما من الموزانة العامة بشكل كبير، ورغم خفض هذا الدعم بشكل تدريجى فإننا لانزال الأرخص أيضًا، والمهم لدينا هو أن تتوافر الطاقة كى نستطيع العمل، والإنتاج الصناعى فى مصر، أصبح منافسا عالميا بشكل قوى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التى دفعت الاستثمارات العالمية لتوجيه قبلتها إلى مصر.

«المال»: هل سعر توريد الطاقة للمصانع مشجع ويسمح للمنتجين بالمنافسة العالمية ؟

المهندس شريف عفيفى: سعر الغاز تم رفعه من 3 دولارات إلى 7 مرة واحدة فى 2014، وتم تعويم الجنيه فى 2016 ليقفز الدولار من 8.88 إلى 18 جنيهًا، وهذه الإجراءات قللت من القدرات التنافسية للصناعة المحلية، خاصة مع وجود دول منافسة لنا فى السوقين العربية والأفريقية تحصل على الغاز فى بلدانها بأسعار أقل من مصر.

«المال»: ولكن غالبية أصحاب المصانع يراهنون على زيادة معروض الغاز بعد الاكتشافات الجديدة، ومدى مساهمته فى خفض أسعار التوريد للمصانع، فهل يحدث ذلك؟

«عبدالرازق»: من الصعب معرفة ما إذا كانت الاكتشافات الجديدة ستنعكس على أسعار التوريد أم لا، خاصة أن التسعير ليس من اختصاصات هيئة التنمية الصناعية، ورغم ذلك فإن تلك العملية يحكمها العرض والطلب والأسعار العالمية، وأنا أتفق معك أن أسعار الغاز عالية، لكن سعر الكهرباء أرخص من أى دولة فى العالم.

«المال»: هل يصبح لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز – مثل الكهرباء – مع الوضع فى الاعتبار حصص الشريك الأجنبى؟

د. تامر أبو بكر: وضع الغاز الطبيعى الآن فى مصر أفضل من ذى قبل، بفضل الاكتشافات الجديدة، وتحويل بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت لاستخدام الفحم، وبالنسبة للكهرباء فقد تحسنت إلى الأفضل مع دخول المحطات الجديدة فى التشغيل، فقد كانت قدرتنا لا تتخطى 28 – 30 ألف ميجاوات، أما الآن فنتحدث عن 45- 52 ألف ميجا وات، لذلك لا توجد مشكلة بها.

والغاز المكتشف فى مصر حاليا موجود فى المياه العميقة، والحصول عليه يتطلب الوصول إلى أعماق تتعدى 5 كيلو مترات تحت سطح البحر، ثم تتم عمليات التكرير والنقل والتخزين، مما يرفع تكلفته وأسعاره فى النهاية، وبالتالى تشير التقديرات إلى أن سعر غاز حقل «ظهر» سيكون فى حدود 5 دولارات و80 سنتًا للمليون وحدة حرارية – على رأس البئر –، مما يعنى ارتفاعه إلى بين 6 – 6.5 دولار للمليون وحدة حرارية حتى وصوله إلى الشبكات.

فتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر من الغاز صعب جدًا، فنحن مازلنا دولة مستوردة، ويبلغ حجم استهلاكنا 50 مليون طن سنويا بينهم 40 مليون طن غاز طبيعى و10 ملايين مازوت، فضلا عن أن نحو -45 %48 من الغاز المكتشف فى مصر، ملك للحكومة المصرية، والباقى تشتريه الدولة من الشريك الأجنبى.

ويجب أن نُحسن الاستفادة من مصادرنا، وكذلك يجب وقف استخدام المازوت فى الصناعة، لأنه يتسبب فى هلاك المعدات، ويقلل عمرها الافتراضى للنصف تقريبا، ويجعلها فى حاجة إلى صيانة دورية كل 6 أشهر.

«المال»: ننتقل إلى الحديث عن ملف الطاقة المتجددة، وإستراتيجية مصر فى الاعتماد عليها بنسبة %20 فى 2022،، إلى أى مدى يمكن تحقيق تلك الأهداف ؟ وما نصيب الصناعة من توليفة الطاقة المتجددة؟

إيهاب إسماعيل: نستهدف الوصول بإنتاجية الطاقة المتجددة إلى %20 من جملة الطاقات المنتجة بحلول 2022، ونحن متفائلون بتحقيق تلك الخطة.

والحديث عن الطاقة المتجددة فى عام 2014، – وقبل أزمة انقطاع الكهرباء-، كان يعد ضربا من الرفاهية،خاصة فى ظل عدم وجود أى تشريعات تشجع القطاع الخاص على اقتحام ذلك المجال، وكان الأمر قاصرا على مشروعات محدودة تنفذها الهيئة.

وعندما حدثت أزمة انقطاعات التيار الكهرباء خلال تلك الفترة، والتى كان سببها الرئيسى نقص إمدادات الوقود لمحطات التوليد، تنبهت الدولة إلى مصادر الطاقة المتجددة التى تمتلكها، وأصبحت منافسة بشكل أكبر للوقود التقليدى.

وفى هذا التوقيت أيضا تراجعت أسعار الخلايا الفوتوفلطية بنسبة60 %70-، وتم الإعلان عن تشريعات جديدة، ومنها برنامج تعريفة التغذية وقانون تحفيز الإنتاج من الطاقة المتجددة، فضلا عن بدء إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، والإعلان عن مخطط يبدأ من 2014 حتى عام 2018/2019 لهيكلة الدعم لغير المستحقين، والذى تم مد فترته الزمنية حتى 2022 عقب تحرير سعر الصرف.

«المال»: ماذا فعلت وزارة الكهرباء للوصول بإنتاجية الطاقة المتجددة إلى %20 فى 2022 ؟

إيهاب إسماعيل : أعلنت وزارة الكهرباء عن طرح المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة عام 2014، وكانت البلاد حينها تلفظ أنفاسها من وضع سياسى غير مستقر عقب الثورة، لذلك تم تحديد تعريفة شراء جاذبة للتغلب على مخاطر الاستثمار عند 14 سنت لكل كيلووات /ساعة للطاقة الشمسية، ولكن مع التطبيق اعترضت جهات التمويل الأجنبية على بند التحكيم المحلى، وليس بسبب الشك فيه بل لبطء إجراءات التقاضى فى مصر على حد قولهم.

ومع تراجع الأسعار عالميا،أعلنت الحكومة عن المرحلة الثانية، مع الموافقة على بند التحكيم الدولى، ونتج عن المرحلة “الثانية” تحديدا دخول 32 شركة استثمارية فى المجال، لتنفيذ مشروعات بقدرة 1465 ميجاوات وباستثمارات مليارى دولار،وتم تشغيل أول محطة إنتاج فى تلك المشروعات فى مارس الماضى، وسيتم الانتهاء من تشغيل تلك المنظومة بالكامل مطلع 2019.

«المال»: كيف يستفيد القطاع الصناعى من الطاقة المتجددة بطريقة مباشرة ؟

إيهاب إسماعيل : جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أعطى الحق لكل مالك قطعة أرض أو منزل أو مصنع بتنفيذ محطة شمسية أعلى المبنى الخاصة به بقدرة 10 ميجاوات،وهناك تجربة فعلية تم تنفيذها فى منطقة توشكى، وتحديدا فى القطاع الزراعى، فقد تم تنفيذ محطة إماراتية بقدرة 10 ميجاوات.

وتلقت الهيئة أيضا طلبا من إحدى شركات المطاعم الشهيرة، لتنفيذ محطة شمسية لتخفيض حجم استهلاكها الشهرى من الطاقة، وقيمة الفاتورة على مستوى الجمهورية.

«المال»: لماذا لا تنشيء الحكومة جهازا ترويجيا يوضح مزايا التحول للطاقات المتجددة؟

أحمد عبد الرازق : الهيئة تعمل حاليا على دعم المصانع الجديدة لتستخدم التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وتسعى إلى إيجاد مصادر إستراتيجية لاستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المصانع فى المناطق الجديدة، وجار التفاوض مع بعض الشركات الخاصة لتنفيذ المحطات الشمسية أعلى أسقف مبانيها فى المجمعات الصناعية الجديدة.

تامر أبو بكر: سياسة دعم الطاقة دمرت الاقتصاد المصرى بالكامل، ومع التحرر من منظومة الدعم، سيتم التوجه تلقائيا إلى الطاقات الأرخص والأوفر فى التكلفة، وعلى رأسها الطاقات الجديدة والمتجددة، وحينما يصل سعر الطاقة إلى تكلفتها الحقيقية العادلة، سيتم التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة دون الحاجة إلى جهاز ترويجى.

حسين منسى: رفع الدعم عن الطاقة قضية حساسة، والمصنعون مع تلك الإستراتيجية، ولكن فى الفترة المقبلة هناك حاجة ماسة إلى قوانين داعمة لنشر استخدام الطاقات البديلة، والمتجددة فى الصناعة، وعلاج حالة العوار التشريعى فى هذا المجال، وضرب مثالا بطوكيو التى تستخدم المخلفات فى توليد كامل إنتاجها من الكهرباء بفضل تشريعاتها المنظمة.

والواقع يؤكد أننا نحتاج إلى تطوير تشريعى للطاقات البديلة والمتجددة من المنبع، يخص عملية التوريد وليس الإنتاج فحسب لتحفيز الجميع على العمل بتلك النوعية من الطاقات والتوجه إليها كبديل.

ورفع الدعم ستنتج عنه مشكلة كبيرة هى كفاءة التوليد والنقل والتى سيدفع المستهلكون ثمنها، فالتخلى عن منظومة الدعم والخروج من “موود” القطاع العام والعقلية التى كانت أبرز مساوئها عدم الكفاءة فى التشغيل، باعتبار أن نزيف الخسارة مستمر، سيتحمل تبعياته المستهلك فقط، وبالتالى لابد من وضع قيود وتشريعات تحمى المستهلك من تحمل فاتورة أغلى من أوروبا وأمريكا نتيجة سوء إدارة المنظومة.

“المال” هل هناك دور على الهيئة لتحفيز المستثمر على التوجه للطاقة البديلة؟

إيهاب إسماعيل : فى عام 2013 أصدر مجلس الوزراء، قرار بإلزام بعض المصانع باستهلاك الطاقة المتجددة، كجزء من توليفة الطاقات المستخدمة، ولكن حينها لم يكن تلك النوعية من الطاقات المعروضة تكفى لتنفيذ ذلك، وبعض الأصوات تنادى بتكرار ذلك الإلزام حاليا لزيادة الطلب على الطاقة الجديدة، ولكن الأمر ما بين مؤيد ومعارض.

والشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا، ملتزمة بالشراء من القطاع الخاص، بالتعريفة المعلنة، وأرى أن تكلفة إنتاج وتوفير الطاقة هى أكبر تحفيز، فمصر بصدد دخول مرحلة تحرير سوق الغاز والكهرباء خلال عام 2022، وقانون الكهرباء الجديد منح الحق للشركة المصرية للكهرباء لتشغيل سوق الطاقات المتجددة، وسعرها سيكون أفضل من الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة، وبالتالى سيزيد الإقبال عليها دون آلية محددة للتحفيز.

«المال»: كيف تتم محاسبة المصانع بعد ضخ الطاقة المتجددة ضمن إجمالى مزيج الطاقة؟

إيهاب إسماعيل : تطبيق كوتة على الصناعة لايزال مقترحا لتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة فى مصر، عبر فرض نسبة من استهلاك الطاقة المتجددة، ولكن حاليًا القطاع الخاص يعمل بشكل كبير فى الطاقة المتجددة وأصبح محفزا له.

والقانون يسمح بشراء الكهرباء بشكل مباشر من المحطات، وشركة نقل الكهرباء ملزمة بنقل الطاقة من المصانع التى أنشأت محطة شمسية عبر القطاع الخاص.

وإذا وجد المصنع الكهرباء بسعر أقل لدى القطاع الخاص، فمن الممكن أن يتعاقد مع المستثمر لشرائها منه، كما أن هيئة الطاقة المتجددة تستهدف بحلول عام 2022 الوصول بالطاقة الإنتاجية لنحو %20 طاقة متجددة، وستكون منافسة إن لم تكن أقل من الطاقة الحرارية.

«المال»: لماذا تتعثر المصانع فى مصر؟

غادة الجوهرى : السبب الرئيسى لتعثر المصانع حسب الدراسات تنحصر فى الإدارة والتمويل، وتنتشر بشكل أكبر فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن إدارتها تكون فردية.

«المال»: البعض يصف من يسعى لإقامة منشأة صناعية حاليا بالمغامر..فما الذى يعوقه، مهاراته المحدودة فى الإدارة أم البيروقراطية ؟

غادة الجوهرى: التعثر سببه إدارى، والبيروقراطية تواجه المصنع فى إجراءات إنشاء المصنع نفسه، أما المصنع القائم فلديه منتج وفريق عمل وسوق، ومشكلته فى الإدارة الداخلية.

«المال»: كم يصل عدد المصانع المتعثرة فعليا حتى الآن؟

غادة الجوهرى: نفذنا فى مركز تحديث الصناعة مسحين لمعرفة المصانع المتعثرة، وإجمالى الطلبات المقدمة بالأول بلغت 871، والأخير نحو 120، والأرقام المعلنة من بعض الجهات المختلفة غير دقيقة، والحصر الأقرب للحقيقة يجب أن يصدر من البنك المركزى، لأن لديه الديون المتأخرة لرجال الأعمال، وحاولنا الحصول عليه لكن تم الرفض.

فهناك تعثر كبير فى مصر، وفى اعتقادى أن عدد الكيانات المتعثرة يتخطى ألف مصنع، ومصر تأخرت فى تناول هذا الملف، وأسست مؤخرا شركة مصر لرأس المال المخاطر، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الملف حاليا، وكانت هناك محاولتان سابقتان للتعامل معه الأولى : شركة هيكلة تابعة لبنك “cib” والأخيرة صندوق شركة سفنكس، وفشل الإثنان فى الحل لتعاملهما مع الملف بشكل تجارى بعيدا عن الجانب التنموى.

«المال»: هل تداركت شركة «مصر لرأس المال المخاطر» الأخطاء السابقة؟

غادة الجوهرى: شركة مصر لرأس المال المخاطر، خرجت إستراتيجيتها من مركز تحديث الصناعة، لذلك فهى تهتم بتحقيق الجانب التنموى وربطه بالجانب التجارى، خاصة أنه لا يمكن محاسبة المتعثر بنسبة الفائدة الموجودة بالسوق، وإلا نكون بذلك نقضى عليه، ووضعنا معايير محددة لهذه التجربة، بينها أن يكون المتعثر لديه آلات ومعدات ومنتجات مطلوبة فى السوق، لكنه غير قادر على الوفاء بالالتزامات والعقود نتيجة ضعف التمويل، وأن لاتكون صدرت ضده أى أحكام قضائية، وأن يستخدم خامات محلية أكثر لعدم الضغط على الدولة فى توفير العملة الصعبة.

«المال»: كم مصنع متعثر تعاملت معه مصر لرأس المال المخاطر حتى الآن؟

غادة الجوهرى : منذ أن بدأنا دراسة الطلبات المقدمة، وجدنا أن عددا منها يخص القطاع العام، وتم التعامل مع 9 شركات فقط لتحويلها لشركة مصر لرأس المال المخاطر، تم قبول شركتين فقط، فيما تم رفض أخريين، ويتبقى 5 شركات جار حسم موقفها.

«المال»: من وجهة نظركم.. ماهى الحلول السريعة التى تساعد فى إنهاء ملف التعثر تماما ؟

خالد أبو المكارم : عدد المصانع المتعثرة والمهمشة والمحولة للشئون القانونية فى مصر يتجاوز 5 آلاف بالإحصائيات التقريبية، بينها 85– %90 منها متعثر ماليًا، وهذا يخرج عن نطاق الهيئة أو مركز تحديث الصناعة، وهناك قضايا يصعب التعامل معها.

وعن كيفية حل هذا الملف، وحتى لا نكون كمن يخترع العجلة من جديد، فالحل بسيط وهو أن هذه المنشأة المتعثرة تباع، ودور الشركة الجديدة المؤسسة لإنقاذ الشركات المتعثرة المساعدة فى بيع أو تسويق الشركات المتعثرة، لأن كون المنشأة المتعثرة وصلت إلى المشكلات القانونية أوتوقفت نهائيًا وغير قادرة، فهذا يعنى انتهاؤها تمامًا، وأن المتعثر طرق كل الأبواب، بما فيها البنوك، والتى تدخلت لتعويمه مرة وإثنين وثلاث لحين وصوله للحدود القانونية، وهناك من هرب واختفى تماما.

ولكن كون أن هناك بين 800 أو 1000 مصنع هم من تقدموا فقط للتسجيل كمصانع متعثرة فى مركز تحديث الصناعة، فهذا يعنى أن باقى الحالات ميئوس منها، أو سعوا ولم يتوصوا إلى شئ، وهم معروفين وأكثر من %50 من عدد الشركات المتعثرة ترفض التقدم حفاظًا على سمعتها فى السوق، لأنها ستهتز حال ذكر اسمه ضمن قوائم المصانع المتعثرة، وبالتالى قد تتوقف بعض الجهات عن منحه تمويلا وليس تمويلا بنكيا ولكن تمويل لشراء الخامات، وبالتالى أى عقلية تجارية ذكية ستفكر فى تلك الآلية.

غادة الجوهرى: العدد كبير جدًا، ولكن تلك المعلومة غير معروفة، فإذا فرضنا أن عدد المصانع المتعثرة يتجاوز 5 آلاف، فأين تلك المصانع ؟

خالد أبو المكارم : لا نريد الحديث عن إحصائيات عددية، ولكن نرغب فى الحديث عن الحل، ويكفينى جدا المتقدمين، فإذا نجحت فى حل %25 من الطلبات المتقدمة البالغة 800 أو 1000 فهذا جيد.

غادة الجوهرى: أتفق معك تمامًا، والشركة المؤسسة لتمويل المصانع المتعثرة، تمول “ equity” وهذا يعنى أننى فى النهاية أقوم ببيع أسهمى للشركة نفسها أولأحد آخر، فهذه أحد الأنشطة التى تقوم بها الشركة، وفرنسا على سبيل المثال، ليس لديها حصر بالمصانع المتعثرة لديها، لكن لديها 35 شركة لإنقاذ المصانع المتعثرة، وأمريكا لديها401 شركة لإنقاذ المصانع المتعثرة.

«المال»: حسب ما سبق.. هل تتطلب تنفيذ الحلول وقتا طويلا لإنقاذ المصانع من التعثر؟

غادة الجوهرى: إنقاذ الشركات المتعثرة، مرهون برأس مال شركة رأس المال المخاطر، فإذا بلغ مليار جنيه، فمن الممكن أن أصل إلى حل مشكلات بهذا العدد.

خالد أبو المكارم: الشركات المتعثرة من الممكن أن تدر أرباحا، تصل إلى %5 عمولة تسويق من بيعها، خاصة وأن صاحب المصنع المتعثر “اتهد” وتعب، فليس لديه جيل ثان أو وصل لسن معين، وبالتأكيد هناك مشكلة ما تمنعه من الاستمرار، وفى بعض الدول الخارجية هناك ما يعرف بالـ«bank raid» فى حالة المديونية لا تدخل السجن، ولكن يتم بيع الأصول بشكل منفرد «أراضى وماكينات».

وذهبنا لشراء ماكينات ببعض المصانع المتعثرة، وكان لديها الآلات جديدة، ولم يتمكن صاحبها من البيع لكونها مرهونة للبنوك، رغم أنه إذا باع سيتمكن من حل مشكلاته، فالمصانع المتعثرة فى مصر بحاجة إلى من يدير ما بين البنوك، وصاحب المال وبين المشترى.

«المال»: وهل توجد صعوبة فى إيجاد آلية تسمح بذلك؟

غادة الجوهرى: بدأنا مع بنك تنمية الصادرات ووقعنا على اتفاقية «MOU» منذ يومين، للتأكيد على أن العميل قد يكون متعثرا مع البنوك، لكنه لم يمت تماما، وهذا سيساعد كثيرًا، وسيتم توقيع تلك الاتفاقية مع أكثر من بنك خلال الفترة المقبلة.

«المال»: هل يوجد تعثر فى قطاع تصنيع السيراميك ؟

شريف عطيف: قبل 2014 لم يحدث تعثر فى مصانع السيراميك، لكن توجد أسباب رئيسية فى تعثر وتوقف بعض المصانع حاليا، منها سعر الغاز الذى ارتفع من 3 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتحرير سعر الصرف، الذى ضاعف أسعار توريد الغاز من ناحية أخرى، والذى يتم سداد قيمته بالجنيه مقوما بالدولار.

وتسبب ذلك فى تعثر بعض المصانع،وهناك مصنعان توقفا بالكامل، فيما خفضت غالبية المصانع طاقتها الإنتاجية لنحو %60، وتم خفض الانتاج من 400 مليون متر قبل 2014 إلى 240 مليون متر حاليًا، وارتفعت التكلفة الإنتاجية والسعر النهائى، مما أثر على المنافسة محليا وخارجيا وتراجعت الصادارت.

«المال»: لماذا لم يتم إخطار الحكومة بوضع صناعة السيراميك خلال الوضع الحالى؟

شريف عفيفى : قدمت شعبة السيراميك مقترحا لوزير التجارة والصناعة، ومجلس الوزراء لخفض أسعار الغاز، وتم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية، وشعبة السيراميك لدراسة الموقف، وقدمت المصانع الميزانيات، وغيرها من الدراسات، وحتى الآن لا نعلم نتيجة أى شيء.

ورغم وجود هذه المشكلات الحقيقية، وليس الإدارية، فإن “التنمية الصناعية” تدرس طلبات من بعض المستثمرين للحصول على رخص جديدة لمصانع السيراميك، وحال الموافقة على الرخص الجديدة، ستتفاقم الأزمة وتزيد الطاقات العاطلة، ولا توجد آلية لحل تلك الأزمة.

أحمد عبدالرازق : تكلفة إنشاء مصنع سيراميك كبيرة جدا، وتتعدى مئات الملايين، وأى مستثمر لن يطلب رخصة لإقامة مصنع سيراميك إلا بعد دراسة جدوى، ودراسة فعلية للسوق وحجم الطلب، وإلا ستكون مجازفة كبيرة.

والمستثمر الجديد قد يقوم باستيراد تكنولوجيا جديدة، توفر فى تكلفة الطاقة، فضلا عن أن رفع كفاءة المعدات يدعم زيادة الإنتاج ويخفض التكلفة، مما يساهم فى تنافسية كبيرة، مقارنة بالفكر التقليدى للصناعات القائمة.

والسوق يجب أن تكون حرة، والهيئة تقوم بدراسة كل الصناعات، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك، وليس صناعة السيراميك فقط، وتدرس احتياجاتهم ومشكلاتهم والحلول اللازمة لها، لكن الحلول ليست جميعها فى يد وزارة الصناعة فقط، ويجب اشتراك كل الوزارات المنوطة فى الحلول حتى يتسنى اتخاذ القرار.

تامر أبو بكر : أرى أنه من الممكن قيام الحكومة، بإعطاء المستثمر الغاز بنحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ثم تعرف إجمالى ما يتم تصديره، ومحاسبته على الكميات المصدرة بسعر أقل نسبيا، وليكن 5 دولارات، مثلا لكل مليون وحدة حرارية، حتى تستطيع المصانع المنافسة خارجيا، وتستطيع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهذا قد يكون حلا وسطا.

شريف عفيفى : صادرات السيراميك كانت تسجل نحو 320 مليون دولار سنويًا قبل 2014، لكنها تراجعت تدريحيا حتى وصلت العام الماضى إلى 150 مليون دولار، وهذا الاقتراح جيد ويدعم حصيلة الصادرات.

«المـال»: هل تستطيع وزارة الصناعة دعم مثل هذا المقترح ؟

أحمد عبدالرازق : مثل هذه الأمور ليست قرار وزارة الصناعة فقط، ولكنه قرار حكومة بالكامل، لكن ثق تمامًا أن “الصناعة” لا تترك فرصة لحل المشكلات إلا وتفعلها ولكنها منظومة دولة.

«المال»: ما تأثير التحول إلى استخدام الفحم على اقتصاديات صناعة الأسمنت؟

حسين منسى : فكرة التحول إلى استهلاك الفحم بدلًا من الغاز الطبيعى من الأفكار الممتازة التى حصلت فى مصر.

يجب أن يكون لدينا محفظة متنوعة من الطاقات فى الصناعة، فالغاز فى النهاية جيد، ولكنه يعتبر “الكريم شانتيه” بالنسبة للأسمنت، فلا توجد دولة فى العالم تصنع أسمنت عن طريق الغاز، فالإمارات والسعودية على سبيل المثال لا تعتمدان على ذلك.

«المال» : ما الوضع الحالى لصناعة الأسمنت؟

حسين منسى : الصناعة بحاجة إلى إعادة هيكلة، وللأسف هناك آراء وأشخاص يتحدثون فى برامج «talkshow» حول صناعة سوق الأسمنت، وكل ذلك مزايدات وبعضهم يرى أن أرباح الأسمنت خطيئة، وبمراجعة أراء المحللين للبورصة، وأى أحد يعمل بالبورصة، أتمنى أن يكون أحد نصح بشراء أسهم للأسمنت.

«المال»: نظن أنه لا داعى للحديث عن كون شركات الأسمنت، حققت أرباحا ومكاسب من الشعب، لأنه من الطبيعى أن تحقق الشركات أرباحا، ولكن فى هذه الحالة التى تعكسها حالة أسهم الشركات المدرجة فى البورصة التى لن ينصح أحد بشراء أسهم بشركات الأسمنت، إلا إذا كانت هناك معلومات واضحة، وهذا غير موجود.. ولكن كيف تفكروا فى إعادة الهيكلة؟.. وما هو سبب مشكلة الأسمنت الرئيسية، وكيف ستتعاملون معها؟.

حسين منسى: سبب المشكلة الرئيسى، ببساطة شديدة هو افتقار مصر إلى المعلومات الأساسية، فنحن لا نعلم هل مصر لديها أسمنت يكفى إستهلاكها أم لا؟ ثم تعلن “التنمية الصناعية” عن طرح رخص أسمنت جديدة، وقد أبدو كمن يدافع عن صناعته، وعن مكاسبه، لكن قوة اقتصاد أى دولة، تكمن فى كيفية توظيف الموارد، بمعنى أنى كدولة أمتلك مليار دولار، فهل استثمرها فى صناعة بغرض زيادة المعروض «over supply»، أم استثمرها فى صناعة بغرض سد عجز أو نقص أو للتصدير.

وبالرجوع إلى الحديث عن الأسمنت، فنحن فى شركة “لافارج” نعلم أن هناك فائضا كبيرا حاليا، ومتوقع زيادته ليصل أكثر من %35 من طاقات مصر، وهذا الفائض ليس لدينا حل كشركة للتعامل معه غير محاولة البيع فى السوق المحلية، على قدر المستطاع، ثم التصدير بقوة للمحافظة على الأصول، لأن إغلاق خطوط إنتاج ليس فى مصلحة أحد، لأن هذا يعنى استثمارا مهدرا، وبالتالى لابد أن أحافظ على «Asset» بالتصدير، للوصول إلى مرحلة النجاة “survivor mood”، فمصر دولة تمتلك قدرات كبيرة، لكن للأسف الصناعة فى فترة الــ 5 سنوات المقبلة ستكون صعبة جدا.

أحمد عبد الرازق : طرحنا 11 رخصة أسمنت، وتنافس عدد من الشركات على الرخص، وتم تخصيص 3 رخص لـ 3 شركات عاملة فى السوق المصرية، وتبقى 8 رخص، وتمت إعادة طرحها لمن يرغب فى الحصول عليها.

«المال»: بصفتك المدير الإقليمى لمجموعة «لافارج» للأسمنت، من المؤكد أنك لن تنتظر ما سيطرأ فقط، فما الذى تفكر فيه لحدوث التعافى؟

حسين منسى : نسعى إلى الحفاظ على حصة سوقية تعادل حصتنا فى الطاقات المعروفة بـ capacity share “” وسيتبقى لدينا فائض %30 سنوجهه للتصدير.

«المال»: هل رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، سيؤدى إلى خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

حسين منسى: الأسمنت سلعة تعتمد على العرض والطلب، فهناك فائض فى العرض، وهذا يتوقف على درجة محدودية كبار اللاعبين فى السوق.

وأود التوضيح أنه رغم ما يقال فى وسائل الإعلام حول المكاسب الرهيبة لمصانع الأسمنت، فإن تلك المصانع تحقق خسائر منذ عامين، ونتجية لذلك فإن تلك الصناعة كانت تورد ضرائب دخل فى السنة لا تقل عن 3 مليارات جنيه، وهذه الضرائب اختفت، فمن المستفيد؟

«المال» ومن أين تأتى الخسارة ؟

حسين منسى : لتوضيح مفهوم من أين تأتى الخسارة، فإن سلعة الأسمنت تعتمد على العرض والطلب، على سبيل المثال، ممكن أنتج قميصًا يباع بسعر 500 جنيه، والمستهلك يقرر الشراء لو تم عرضه بـ200 جنيه، وإن لم يكن يرغب اقتناء قميص لأنه سيجده فرصة، لكن مشكلة الأسمنت لو كان سعره 1200 جنيه، وانخفض إلى 400 جنيه، فهل سيقرر المستهلك شراء الأسمنت ؟ والإجابة لا.

فالأسعار قد تنخفض تحت مستوى التكلفة، وهذه حقيقة لأن كل منتجى الأسمنت يريدون مواصلة الإنتاج، وفى العام الماضى استهلكنا 52 مليون طن، وفى العام المقبل فى أقصى حالته قد يزيد %10 ليصل 57 مليون طن، والطاقات الإنتاجية فى مصر 80 مليون طن، فالمفروض أبيع طاقاتى مضروبة فى 57 /80.

و«لافارج» على سبيل المثال طاقتها 8 ملايين طن، وأتخيل أنى سأبيع 8 ملايين طن، ثم أعرض 5 ملايين فقط واخفض لأن المنافس الذى أمامى يلجأ إلى خفض السعر لكى يبيع هو الآخر حتى لايخرج من السوق أيضا، وكلنا نبيع فى النهاية الـ57 مليون طن، ولكن بدلا من بيع الطن بسعر 1200 جنيه بتحقيق عائد معقول على الاستثمار نبيع بـ800 جنيه بالخسارة.

«المال»: الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية” باعتبارها إحدى الشركات المهتمة بالاستثمار فى شركات قائمة بالفعل.. ما هى أبرز المشكلات التى تواجه الصناعة حاليا؟ وكيف نتغلب عليها ؟

أحمد عطا:الشركة تركز على جوانب الاستثمار والتمويل والإدارة، وتترك النواحى الفنية للشريك الفنى المتخصص، الميزة التنافسية لدينا هى السوق المصرية، وكبر حجم مستهلكيها، تركيزنا حاليا فى بناء محفظتنا على قطاعى الأدوية والأغذية، والتوسع فى تصنيع منتجاتها وتخفيض فاتورة الواردات منهم.

على الصعيد العام، ومن وجهة نظرى لا توجد مشكلة حالية فى تمويلات المشروعات بشكل عام فى مصر، سواء من العرب والأجانب، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، الذى زاد من جاذبية الصناعة المصرية، ولكن المشكلة الحقيقة فى منظومة الإجراءات، وعدم وضوح العديد منها، وطول فترة الحصول عليها، فاعتماد محضر جمعية عمومية لزيادة رأسمال شركة، ما على سبيل المثال يستغرق 9 شهور، الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة.

«المال»: ما هى أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه صناعة الحديد والصلب؟

سمير عبد الرءوف : قبل الحديث عن أبرز مشكلاتنا، أود الحديث عن قضية تعثر المصانع، وأسبابها الرئيسية – من وجهة نظرى – عدم إيمان غالبية المستثمرين المصرين بدراسة الجدوى وأهميتها، وسياسة القطيع التى يتبعها الكثيرون فى تكرار مشروعات، وصناعات محددة حال نجاحها، وثقافة تفضيل شراء المصانع الجاهزة من الخارج، وفكها ثم إعادة تركيبها، وتشغيلها محليا مما ينمى التكنولوجيا الخارجية على حساب المحلية، ودخول فئة التجار للصناعة ورغبتهم السريعة فى تحقيق المكاسب دون الانتظار والتريث على المدى الطويل.

صناعة الصلب، رغم أنها تبدو سهلة لكنها تفتقر إلى الكثير، فعلى سبيل المثال اتجاه الجميع من مستثمريها ينصب على إنتاج حديد التسليح، ولكن لا يوجد مصنع واحد فى مصر يقوم بتصنيع أنابيب حفر البترول أو قضبان القطار والسكة الحديد وغيرها، علما بأن “سيماف” التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، تمتلك من الإمكانيات والمعدات ما تستطيع به تحقيق الإنجازات فى تلك المجالات، لكن لابد أن تعمل بمفهوم اقتصادى.

«المال»: على أى شيئ تركز إستراتيجية التنمية الصناعية خلال الوقت الحالى؟

أحمد عبد الرازق: الدولة تتجه إلى رفع الدعم الموجه عن الطاقة، بحيث يكون واضحا ما الذى أدعمه، فالإستراتيجية الصناعية ستكون مختلفة فى المستقبل، وما يهمنى هو أن النمو الصناعى يكون نموا إستراتيجيا، أى يتم رصد الصناعات التى بحاجة إلى النمو لسد الطلب المحلى، وتقليل الفجوة الاستيرادية منها، ورصد الصناعات التى لدى ميزة تنافسية بها، وهى الصناعات التى تحتاج إلى دعمها لسد الاحتياجات ورفع التصدير.

«المال»: هل لدى الهيئة حصر بالقطاعات الصناعية الأولى فى الوقت الحالى؟

أحمد عبد الرازق: عملنا خريطة الاستثمار الصناعى، بجهد خرافى قام به أكثر من 40 باحثا، واستمر لأكثر من عام، وتم إجراء مسح ميدانى كامل لكل البيانات من أكثر من جهة للوصول إلى رقم صحيح، يضمن تحديد فرصة اسثمار صناعى تنفذ فى محافظة ما، لتكون فرصة مبلورة بشكل سليم مبنية على احتياجى كدولة، وعلى مقومات الصناعة فى هذا المكان والميزة التنافسية حال تنفيذها، وأظهر المسح 4900 فرصة استثمارية، موزعة على مستوى الجمهورية، ثم بدأنا فى وضع دراسات الجدوى لها كنوع من المساعدة لصغار المستثمر ين.

«المال»: فكرة الفرص الاستثمارية يتم العمل عليها منذ تولى محمود محيى الدين وزارة الاستثمار، ونحن لا ننتقد المجهود ولكن السؤال هل سيتقدم أحد من المستثمرين؟

أحمد عبد الرازق: هناك دور مهم لابد من القيام به كهيئة التنمية الصناعية، فى مصر لدينا ثقافة الموضة، فإذا قام أحد المستثمرين بعمل مشروع وحقق أرباحا، فالكل يرغب فى محاكاته، وهنا يأتى دور الهيئة لتوجيه المستثمرين بناء على قاعدة بيانات قوية، فإذا كان الاستثمار للتصدير فنشجعه للمضى قدما، أما إذ كان الاستثمار موجها للسوق الداخلية، فأوجهه لعدم تنفيذ استثمار يضر الطاقات الإنتاجية القائمة، فهو من ممكن أن يفشل ويساهم فى فشل مستثمر آخر حال قيامه بحرق الأسعار.

ولدينا تطبيق «أون لاين» لتلقى طلبات المستثمرين، وهناك حوالى 160 مستثمرا حتى الآن قدم دراسات جدوى من الخريطة الاستثمارية، وفى مؤتمر الاستثمار السنوى بدبى منذ أسبوعين بدأ العديد من الأشخاص التعرف على الخريطة لأول مرة، فالخريطة مهمة جدا كبوابة أولى إرشادية لمن يرغب فى الاستثمار فى السوق المصرية.

أبو المكارم : الصناعة المحلية ستنمو بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة، والصادرات تتخطى 24 مليار دولار حاليا، ونتوقع أن تنمو بنسبة %18 إلى %20 خلال العام الجارى، وهى تفوق نسبة النمو التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة، وهناك قطاعات محددة، مثل قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيمايات، تخطت نسبة النمو بها خلال العام الماضى %36، وهذا لم يحدث فى قطاعات أخرى.

ومن المرتقب أن يزيد حجم الصادرات بالقطاع خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الطلب فى السوق المحلية.

عبد الرؤؤف: الازمة الحقيقية التى تواجهها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات هى قحط السوق المصرى من الأيدى العاملة،الصانع هو المحقق الرئيسى لمعدلات الناتج المحلى الاجمالى وليس المستثمر،ولكن هناك مشكلة حقيقة فى عدد الايدى العاملة الماهرة المدربة فى مصر.

فعلى سبيل المثال يومية العامل( أجره) فى بعض نوعيات اللحام فى مواقع البترول تتراوح بين 1000-800 جنيه فى اليوم الواحد،رغم انه لا يحتاج تكنولوجيات صعبة او مجهودات خارقة، فالقطاع الخاص حاليا ما بين عدم توافر وقت للتدريب او عدم رغبته فى الانفاق على تلك البرامج،حيث يقوم بالتدريب على قدر حاجته فقط.

فرنسا قامت بعد الحرب بتدشين مراكز موزعة على مناطق عديدة بغرفة تخطيط مركزية للتدريب خلال 6 شهور، وركزت على 4 ميزات أساسية نفتقدها حاليا فى العامل المصرى، وهى مهارات المهنة،الرسم الهندسى،الحسابات المتعلقة بالمهنة،الامن الصناعى.

ونجحت فى تخريج جميع العمال بداية من الجناينى وحتى مبرمج الكمبيتر،ولكن فى مصر الوضع كارثى،فهناك شركات استثمارية أجنبية لم تستطع إكمال عدد عمالها المصريين، ونقص الايدى العاملة المدربة يعد الاخطر على الاقتصاد والصناعة،ولابد ان يتم التعامل مع هذا الملف بجدية تخصيص استثمارات له، وتحديد جهات مسئولة عن تفعيل وتنفيذ برامجه.

«المال»: ما هو الحل لتلك الازمة من وجهة نظركم؟

سميرعبد الرءوف : مصر قامت منذ سنوات طويلة بإنشاء جهاز مركزى للتدريب فما المانع من تكرار التجربة، ومن الممكن أن تشترك القوات المسلحة فى ذلك الأمر، وتقوم بجمع العمال والمتدربين فى معسكر محدد المدة، لتعليمهم كل المهارات وأسس الانضباط فى العمل.

“المال”: مجمل ما قيل إن سياسة القطيع تسيطر بشكل كبير على الساحة الصناعية حاليا، فضلا عن انخفاض الكفاءة ونقص العمالة المدربة الماهرة، وافتقاد رائد الأعمال “entrepreneur” الذى يمتلك المهارات اللازمة لتحويل فكرة مبتكرة لمشروع حقيقى يحقق عوائد لكل الأطراف.

ومركز تحديث الصناعة فى فترة ما كان يتبنى منظومة التدريب؟هل الأمر لا يزال قائما حتى الآن؟

غادة الجوهرى: مركز تحديث الصناعة حاليا لا يقوم بالتدريب بشكل صريح، ولكن هناك بعض الموضوعات التى يحرص على زيادة قدرات المستثمرين والعملاء فيها، مثل كيفية قراءة الميزانيات وآلية عمل التسعير وحساب التكاليف، لكن التدريب الخاص بمفهومه الشامل يخص مركز التدريب الصناعى، والذى اندمج حاليا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أحمد عبد الرازق : يجب دائما البحث عن سبب المشكلة من الجذور وليس الاكتفاء بحلها، الحقيقة أنه تمت المحافظة على العامل المصرى «لحد ما بوظناه».

«المال»: هل الأزمة سببها تدليل العامل والحفاظ عليه كما تفضلتم، أم نتيجة عدم إعطائه فرص التعليم والتدريب والمهارات اللازمة لتطوير إمكانياته ؟.

أحمد عبد الرازق : حقيقى لابد أن أمنحه فرصا حقيقية فى التدريب السليم والاحتكاك مع المهارات الأجنبية.

سمير عبد الرءوف : السنوات الماضية شهدت إقبالا ملحوظا على العمالة المصرية فى الخارج، ولكن تراجع هذا الإقبال، خاصة مع استمرار العامل المصرى بنفس مهاراته وأدواته المستخدمة فى الصناعة دون تطوير أو ابتكار أومجاراة للعصر.

«المال»: ليس العامل الفنى وحده الذى لا يزال يعمل بمهاراته القديمة، بل الجميع سواء المهندس والمدرس والدكتور وحتى رجال الأعمال.

سمير عبد الرءوف : بالفعل لابد أن يتم الاهتمام بمنظومة تدريب العمالة، والتجارب القديمة مثل مشروع «مبارك كول»، فالوضع التدريبى الحالى «مهزلة»، وفى مصنعى على سبيل المثال لكى أختار4 مهندسين ذوى خبرة وكفاءة أقوم باختبار العشرات والمئات من المتقدمين.

أحمد عبد الرازق : فى بداية حياتى المهنية عملت بإحدى الشركات الأجنبية، والتى كانت تؤمن بمبدأ واحد وهو أن الفنيين والعاملين فى المقام الأول قبل المهندسين، فهم يؤمنون بأن المهندسين للهندسة فقط، ودورهم ينتهى مع اكتمال التصميم الهندسى،أما المهنى أو الفنى فهو المسئول عن التشغيل والإدارة، وكان يتم الرجوع للمهندس فقط حال وجود مشكلة فى نظام العمل الذى تم تصميمه.

ولكن هذا المبدأ غير موجود فى مصر بالمرة، نحن نحتاج إلى تلك المبادئ فى العمل، حتى يشعرالفنى والتقنى بأهميته ودوره الفعال فى الإدارة، وحتى لا يشعر بأنه مجرد تابع أو منفذ لأوامر وتعليمات المهندس المتحكم فى كل شئ.

«المال» هناك استكمال لبرنامج تحرير أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، فكيف تتعامل الشركات مع هذا الأمر الذى ينعكس على التكلفة الإنتاجية والسعر النهائى؟

تامر أبو بكر : تحرير سعر الطاقة جاء لتضميد جراح العجز فى ميزانية الدولة وآثاره سيكون مؤلما ولكن على المدى البعيد سيكون أفضل للاقتصاد وسيقوم المستثمر بالعمل بشكل صحيح، ويمكن للدولة التحول إلى الدعم النقدى فيما بعد وليس الدعم العينى.

والدعم العينى، لا يفيد مصر حاليًا لا سيما مع ارتفاع عدد السكان مثلما كان فى الماضى، ويجب على الدولة تحرير سعر كل السلع، وأن يتم إعطاء الدعم لكل من هو مستحق، عبر إعداد قاعدة بيانات وإعداد شرائح للمجتمع المصرى، خاصة بمستوى الفقر ويتم العمل على تحديثها بشكل مستمر.

هل توصل القطاع الصناعى إلى حل لأزمة القسط الثابت مع “الكهرباء”؟

سمير عبدالرءوف : القسط الثابت أزمة كبيرة، ومقلقة كثيرا للمستثمرين، وقد يصبح عامل طرد للاستثمار حال عدم إعادة النظر فيه، وبعض المستثمرين الإماراتيين زاروا مصر لعمل مشروع مع هيئة الإنتاج الحربى، وكان الحديث عن القسط الثابت مقلقا جدًا لهم، وتساءلوا عن كيفية تسديد قسط ثابت خاص بالكهرباء أثناء عمل أو توقف المصنع عن العمل.

والحكومة تحاسب المصانع على 4 ساعات ذروة يوميا، ويتم ضربها فى 4 أضعاف، وفى السيراميك يتم حسابها بضعفين، كما قامت وزراة الكهرباء، بقطع التيار عن مصنع السويس للصلب بسبب مشكلات من هذا القبيل.

حسين منسى: وزارة الكهرباء تلزم مصانع الأسمنت بسداد ثمن تغير الجهد، والمنطقى هو أن تتم المحاسبة عن فرق الجهد، ولكن لا يتم ذلك، بخلاف سداد قيمة القسط الثابت.

والوزارة كانت تمنح مصانع الأسمنت حافزا عند العمل بمعامل قدرة %90، لكنها قررت فجأة مطالبة المصانع بسداد قيمة الحافز منذ 2017، والمصانع تحت أمر وزارة الكهرباء فى سداد القيمة، ولكن لا يجب أن تتم محاسبتنا بأثر رجعى، ويتم التعلل بأن المصانع ربحت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

خالد أبو المكارم : المصانع الكثيفة الاستهلاك فقط يتم محاسبتها بالقسط الثابت، ولا يتم تطبيق إخطار الوزارة بأوقات الصيانة على كل الصناعات، وهناك صناعات مثل صناعة الغزل والنسيج تحصل على الكهرباء بأقل سعر للكيلووات ساعة، لأنها كثيفة تشغيل العمالة وبالتالى يتم مساعدتها، وهى الصناعة الوحيدة التى لم يتم تطبيق عليها أسعار مرتفعة للطاقة.

«المال» هل هناك جديد يخص قطاع التعدين؟ودوره فى تحقيق معدلات التنمية المستهدفة؟

تامر أبو بكر : حتى تحقق مصر معدلات تنمية بين -5 %7 لابد أن يتم توفير كل المقومات من أراضى وموارد وطاقة وتراخيص وخامات وخدمات أراضى، وتراخيص محجرية ومواد محجرية ومنجمية من ثروات تعدينية.

وشاركت غرفة البترول فى اتحاد الصناعات فى إعداد قانون التعدين الجديد، وقت تولى المهندس شريف إسماعيل منصب وزير البترول، والذى كان متعاونا إلى أقصى الحدود، ولكن صدر القانون من مجلس الشعب فى غير الصورة التى تم إعدادها من جانب الغرفة، والأمر لم يتم تداركه فى اللائحة التنفيذية للقانون بعد ذلك، وفى النهاية تم العمل بالقانون غير المعد من قبلنا فى الأساس.

وما المشكلة الرئيسية بالقانون الحالى للتعدين؟

تامر أبو بكر: القانون الموجود حاليا غير عملى وطارد للاستثمار، والمواد المحجرية لا تقل قيمة وأهمية عن الطاقة، ومصر تمتلك ميزات نسبية عديدة، أولها التركيبة الجيولوجية الجيدة، والبيانات المتاحة عن المناطق والخامات التعدينية المصرية،رغم أنها قديمة إلا أنها كافية للاستثمار المبدئى فى تلك المناطق، والبنية التحتية متوافرة، مما يعنى أن مصر مؤهلة لأن تكون دولة معدنية من الطراز الأول تقوم عليها صناعات عديدة مربحة.

وكل يوم نتلقى طلبات من وزارة الصناعة لبحث موقف تصدير خامة تعدينية معينة،على سبيل المثال الملح وكربونات الكالسيوم،الملح يدخل فى 4500 صناعة، ولكن لا تتوافر بيانات واضحة وحقيقة عن احتياطياته وإنتاجه، ولا يتوافر مناخ تعدين صالح وجاذب للاستثمار، بل يتم العمل بقانون مجحف يبالغ فى الأتاوات ورسوم تاجير الأرض، ويعد أحد عوائق الصناعة الحقيقية فى مصر.

«المال»: هل لديكم تعليقات أخيرة قبل نهاية المناقشة ؟

غادة الجوهرى : هناك عوامل كثيرة لتطوير وتنمية الصناعة فى مصر، منها التعليم والتدريب،بالإضافة إلى التمويل الذى يعد أكبر المعوقات التى تواجه المصنعين والمستثمرين.

والقطاع المصرفى المصرى قوى جدًا، ومصر ضمن أفضل 8 مراكز بنكية، إلا أن لدينا مشكلة فى مؤسسات التمويل غير المصرفية، التى تقدم خدمات تمويلية لدعم قطاع الصناعة.

والتمويل يحتاج إلى طرفين الأول : الدولة والآخر المستثمر، وتوجد مشكلة كبيرة تواجه الغالبية، وهى الحجز المزودج أو الحساب المزودج، مثل أن يتم تقديم ميزانية للضرائب وميزانية للبنك وغيرها.

خالد أبو المكارم : نحن متفائلون للغاية، والصناعة متفائلة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، لأن الطلب على السلع فى تزايد مستمر، وترشيد الاستيراد الذى تم والقرارات الأخيرة من جانب الحكومة للحد من الاستيراد العشوائى من جانب المستوردين، ساهم فى طفرة كبيرة فى المصانع.

والفرص الاستثمارية البالغة 4900 سيتم الترويج لها بشكل كبير وسيتم تنفيذها، لأن أغلب التجار يعتزمون التحول إلى التصنيع، ولكنهم يحتاجون بعض الوقت، لا سيما أنها عملية ليست بسيطة، كما أن الصناعة مختلفة تمامًا عن التجارة.

والتحول إلى الصناعة بدلا من الاستيراد يحتاج إلى المزيد من الأراضى، لأن البديل هو استخدام المنتج المحلى، مما يساهم فى زيادة الإنتاج، كما أن هناك نموا صناعيا خلال العام الحالى تتجاوز نسبته %13، وهو رقم جيد جدًا مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزداد الرقم بشكل كبير خلال 2018 فى ظل دخول صناعات كبيرة أخرى للعمل بالسوق، مثل البتروكيماويات، عبر تشغيل مصنعين كبار فى البتروكيماويات تتعدى استثماراتهم مليارات الدولارات.

غادة الجوهرى :استقبلت اثنين من كبار مستوردى وتجار الأثاث، ويرغبان فى التحول إلى التصنيع، وطلبوا دراسة جدوى، وهى إحد ى الخدمات التى تقدمها شركة مصر لرأس المال المخاطر.

إيهاب إسماعيل : متفائلون برغم أن سعر الكهرباء يرتفع سنويًا، ولكن سعر الطاقة المتجددة تنخفض سنويًا، وهناك فرص كبيرة للاستثمار وهناك آليات، مثل قيام المستهلك بالتحول لمنتج عبر تركيب ألواح شمسية أعلى المنازل والمبانى الخاصة بالشركات، وبيع الطاقة لشركة الكهرباء التابع لها، ويتم حساب تكلفة الاستهلاك ومعرفة الجدوى من ذلك.

وهناك أمر هام آخر وهو طاقة المخلفات وكيفية الاستفادة منها، ويتم وضع تعريفة لشراء لطاقة المنتجة منها، وتأخر إقرار تلك التعريفة سببها هو تعدد الجهات المسئولة عن المشروعات، سواء البيئة أو الكهرباء أو المحليات وغيرها، ولكن جهاز المخلفات الصلبة الذى سيتم إنشاؤه سيكون المسئول عن ذلك.

وفى النهاية فإن %47 من استهلاك الطاقة تابع للقطاع منزلى و%26 استهلاك صناعى، ونحتاج إلى أن نقوم بتعديل هرم الاستهلاك، ليتم خفض الاستهلاك المنزلى وتوفيره للقطاع الصناعى لزيادة الناتج المحلى.

تامر أبو بكر: متفائل جدا لأن عماد التنمية فى مصر هى الصناعة، والبلد التى عبرت خلال 1973 لن تقع أبدًا، ويجب عدم الاعتماد فى كل شئ على الحكومة.

شريف عفيفى : الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى مصر مهمة جدًا وظهرت نتائجها خاصة مع الاكتشافات الأخيرة للغاز فى مصر ونتمنى مساهمة ذلك فى خفض أسعار الطاقة، وانعكاسها على تكلفة الإنتاج فى النهاية، فالصناعة هى قاطرة التنمية فى دول العالم كافة.

حسين منسى : أنا متفائل، ويجب تحسين الأوضاع، ومصر بلد كبيرة جدًا وبها موارد كبيرة جدًا يجب الاستفادة منها، وقرار الحكومة لتحرير أسعار الطاقة قرار جرئ جدًا وساهم فى توفير الطاقة، خاصة الكهرباء التى كان يتم قطعها بشكل مستمر وأن تحرير سعر الصرف قرار جيد للغاية، لا سيما وأن بعض المصانع خلال السنوات الماضية توقفت نتيجة عدم قدرتها على شراء المواد الخام لعدم وجود اعتمدات مستندية بالدولار.

أحمد عبدالرازق : أنا سعيد جدًا بهذا الحوار، لا سيما أن الجميع بدء يضع يده على الطريق الصحيح، والحكومة قامت بدراسة المشكلات لوضع الحلول لها، وأنا متفائل ولكن تفاؤلى بأرقام، لأنه منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية، تم إصدار نحو 7200 رخصة وتصريح مما يعنى تشغيل نحو 7200 مصنع جديد.

وتم خلال آخر 3 أسابيع خلال أبريل تم إصدار 1000 رخصة صناعية، وتمت إتاحة 28.5 مليون متر أراض، مما يساهم فى جذب استثمارات تصل لنحو 62 مليار جنيه.

فهناك إقبال على مصر من جانب المستثمرين، لأنها تمتلك تنافسية عالية، وهناك استثمارات من جانب أنحاء العالم تأتى إلى مصر، والمذهل أنها استثمارات صينية وهندية، وهى التى كانت منافسة قوية جدًا كمراكز استثمار قوية.

وكل تلك النتائج تؤكد أن الحكومة على الطريق الصحيح، وهناك مشروعات وفرص استثمارية تصل لنحو 80 مليار جنيه، ويتم الإسراع فى توفير الأراضى اللازمة لها، مما يعطى طمأنينة لغدًا وأمل كبير ،ولا شك أننا على الطريق الصحيح، ونسابق الزمن لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وقد تكون فاتورة الإصلاح التى تم وضعها صعبة وموجعة، ولكن التغيير يتطلب وقتًا.

وتركزت الهموم فى استمرار نقص الأراضى جاهزة المرافق اللازمة لتلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين، سواء لإقامة استثمارات جديدة أو لإجراء توسعات للمشروعات القائمة، فى وقت يتجه فيه المستوردون للتحول إلى التصنيع بعد قرارت تحجيم الواردات، فضلا عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل السيراميك، مقارنة بأسعار الغاز فى بعض الدول المجاورة، بالإضافة إلى أزمة القسط الثابت الذى تفرضه وزارة الكهرباء على المصانع، وكذلك نقص الأيدى العاملة الفنية المدربة، والذى يصل إلى درجة «القحط».

وتضمنت المناقشات حلولا ومقترحات سريعة، تدعم خطة الوزارة لتحقيق مستهدفاتها فى المجال الصناعى، ومنها تمكين أكبر للمطور الصناعى فى ترفيق المناطق الصناعية، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستعانة بتكنولوجية متطورة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتساهم فى زيادة الإنتاجية، فضلا عن إمكانية تحديد سعر غاز منخفض للطاقات الإنتاجية التى يتم تصديرها فقط، وليس كامل إنتاج المصانع لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

واستهلت «المال» المائدة المستديرة بعرض فيلم تسجيلى تضمن علاقة الجريدة بالصناعة، والطاقة عبر المعالجة الصحفية التى قدمتها لكل الإجراءات والقرارات التى تمس القطاعين خلال الـ 15 عاما الماضية.. وإلى التفاصيل التى دارت خلال المائدة المستديرة.

«المال»: لماذا يشكو أصحاب المصانع من نقص الأراضى والطاقة وارتفاع أسعارهما؟

المهندس أحمد عبدالرازق : دعونى أتحدث عن الجزء الأول من السؤال، وهو نقص الأراضى، وهذه كانت مشكلة كبيرة تواجه النمو الصناعى فى مصر على مدار الأعوام الماضية، نتجت عن أن الدولة لم تطرح سوى 9.5 مليون متر مربع فى الفترة من 2006 إلى 2016،رغم أن السوق كانت تحتاج أكثر من ذلك، وأصبحت هناك فجوة كبيرة بين الاحتياج والمتاح، وهذا أعطى فرصة كبيرة لكثير من السماسرة للتربح من الأرض نتيجة ندرتها.

وكان أول إجراء قمنا به هو خطة طرح أراضى نحاول من خلالها تقليل هذا الفارق الكبير بين احتياج السوق، والمتاح من الأراضى، وتمكنا خلال عام ونصف فقط من طرح 28.5 مليون متر مسطح، وتم إصدار اشتراطات جديدة تحد من دخول السماسرة إلى سوق مداولة الأراضى الصناعية، ونحاول باستمرار سد الثغرات الموجودة فى القوانين لغلق الطريق أمام هؤلاء السماسرة.

«المال»: وهل نجحت الاشتراطات فى الحد من المتاجرة؟

أحمد عبد الرازق : الهيئة لا تريد غلق تغلق الأمر بالطريقة التى تضيق بها على المصنعين أيضا، وتحاول إيجاد التوازن بين الإثنين، والحل الوحيد أن يكون المتاح على قدر أو أكثر بنسبة بسيطة عن الطلب.

وخطتنا فى وزارة الصناعة، ضمن إستراتيجية 2020 هو توفير 60 مليون متر مسطح من الأراضى، واستطاعت الهيئة خلال عام ونصف العام فقط من الاقتراب من نصف المساحة المستهدفة، وهى 28.5 مليون متر تقريبا، ومستمرون فى استكمال المستهدف بنفس النجاح، وبدأنا فى اتجاه مختلف لتنمية الأراضى الصناعية من خلال الاعتماد على المطور الصناعى، كشريك من القطاع الخاص للمساهمة بدور فعال فى التطوير بشكل تقنى عال، وإذا قارنا بين المناطق الصناعية داخل وخارج المطور سنجد فرق كبير ما بين الخدمات المقدمة، وأعمال الصيانة وكل احتياجات المصنع، وبالتوازى مع ذلك نعمل إدارة متخصصة لجميع المناطق.

والخطة اعتمدت فى المقام الأول على طرح الدولة لجزء كبير من المساحات لسد الفجوة، بعدها استعانت بالمطور فى آخر 8 ملايين متر بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، وكل هذا سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الأراضى.

«المال»: ما هى تقديراتكم لاحتياج السوق من الأراضى سنويًا؟

أحمد عبدالرازق : هناك مؤشرات على حجم الطلب على الأراضى، فمدينة العاشر من رمضان، على سبيل المثال كان يوجد بها حوالى 700 قطعة أرض “5 ملايين متر”، وعندما تم طرحها أمام المستثمرين، تقدم إليها نحو 5000 مستثمر، مما يعنى أن الطلب أضعاف الأراضى المتاحة، فجميع الطروحات كان الإقبال عليها كبيرا جدا، لكن “الهيئة” تعمل بشكل مختلف من خلال التخطيط طبقًا للاحتياج، وإذا كان عندى قائمة من المشروعات تحتاج أراضى، فمهمة الهيئة توفيرها لها لبدء العمل فى أسرع وقت، وهذا يحدث عندما نخلق التوازن أو يصبح لدينا فائض، وأتمنى أن نصل لهذا فى 2020 بتوفير الـ 60 مليون متر مسطح.

خالد أبو المكارم: نحتاج إلى أكثر من 60 مليون متر مربع أراض مرفقة، لأن سعر متر الأرض الصناعية، يصل حاليا لـ 6 آلاف جنيه من “إيد تانية” من التجار والسماسرة، فهل يعقل شراء 20 ألف متر بـسعر 6 آلاف جنيه للمتر، بقيمة تتجاوز قيمتها 180 مليون جنيه أرض فقط، من دون المبانى أو الهناجر ولا حتى الآلات، وهذه الأرقام لنماذج حقيقية لشراء أراضى، فى المنطقة الصناعية بأبورواش ورقم حقيقى تباع به الأرض.

«المال»: وما الحل من وجهة نظرك لتجاوز مثل هذه الأزمة ؟

أبو المكارم : يجب زيادة طروحات الأراضى بنظام المطور الصناعى لأكثر من 8 أو 9 ملايين متر مربع، كما قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، لأنى كدولة أو كهيئة للتنمية الصناعية أو وزارة الصناعة، ليس لدينا السرعة فى إنجاز طروحات الأراضى المرفقة بالسرعة التى ينجز بها المطور الصناعى، وقد يكون سعر المطور الصناعى أغلى فى النهاية، لكنه يعطى للمصنعين الخدمة المطلوبة، وتجارب المطورين فى المناطق الصناعية، سواء فى 6 أكتوبر أو العاشر من رمضان كلها ناجحة، وكل المطورين باعوا والصانع مرضى.

أحمد عبد الرازق : بخصوص الأراضى الصناعية أتفق معك ولكنى مختلف فى جزئية صغيرة، وهى أنه فى بداية تنفيذ خطة الهيئة، كان يسود مفهوم فى السوق أن المطور الصناعى يستغل الأرض الصناعية، ويساهم فى رفع سعرها، وكان هناك هجوم عنيف عليهم ، فكان لابد من تدخل الهيئة بطرح أراضى لسد الفجوة فى المعروض، ثم إعادة تدخل المطور الصناعى، لأن المفروض أن المطور الصناعى، يتدخل لتحمل تلك المسئولية بعد ذلك، لكونه أقدر من الدولة على التنمية والتطوير والتسويق بحرفية وفى خدمة المصنع.

وسياسة العرض والطلب، هى ما تضبط سعر الأراضى الصناعية فى السوق، ونموذج ارتفاع سعر متر الأراضى فى أبو رواش ووصوله لـ6 آلاف جنيه بسبب السماسرة، فهذا يعنى أن هناك إقبالا من المصنعين لإقامة مصانع بها، ولا يوجد سوى أماكن محدودة بها ولا يمكن القياس على ذلك، لأنه على بعد 70/80 كم فى منطقة السادات، طرحت الهيئة أراضى بنهاية 2017، وكنا نحارب لتثبيت سعر متر الأرض عند 325 جنيها فالفارق كبير، وثبتنا سعر متر أراضى المطور الصناعى، للتأكد من وصولها للمستثمر الصناعى بسعر التكلفة.

«المال»: وهل يتم الاستسلام لظاهرة تسقيع الأراضى والمتاجرة بها؟

أحمد عبد الرازق : يوجد طلب كبير على الأراضى، فهناك أجزاء كثيرة من الأراضى الصناعية لاتزال يتم “تسقيعها”، وتعمل الهيئة حاليا على سحب الأراضى المخالفة، وأصدرت 2500 إنذار بسحب أراضى صناعية بينها 1500 قدموا طلبات توفيق أوضاع، ووجدنا أنهم كانوا يعملون لكن لم يخطرونا بتطورات الوضع، اليوم أقوله الرخصة سهلة .

وأرسلت 500 قرار سحب أراضى بالمحافظات، ولهيئة المجتمعات العمرانية، لم ينفذ منها قرار، والسبب الجوهرى بعد التجارب لأكثر من عام ونصف، هو اختلاف جهات الولاية بين صاحب الأرض وصاحب المصلحة على الأرض، ولابد أن تتوحد فى جهة واحدة، لأن المنتفعين فى المنتصف كثر.

«المال»: التفاصيل مهمة.. ولكن من الجهة المسئولة عن تحديد احتياجات الأراضي؟ وتوزيعها؟

أحمد عبد الرزاق : كنا نعمل فى السابق بأسلوب غير علمى، بمعنى نطرح 5 ملايين متر هنا، و10 ملايين متر هناك، دون تخطيط صناعى سليم، ودون النظر إلى الصناعات المفترض توطينها فى تلك الأماكن، والآن نسعى إلى تغيير فلسفة الامتداد الصناعى ليخدم الإستراتيجية التى أسعى إلى الوصول إليها، بأهداف موجهة نحو الصناعات التى أرغب فى تنميتها، فمثلا إذا كان لدى زيادة فى الطاقات الإنتاجية فى منتج معين، فلماذا أدعمه وأفتح مصانع جديدة فهو سيفشل ويتسبب فى إفشال القديم، وهذا علم لم نخترعه.

الهيئة تعمل بكل الوسائل لوقف الإتجار فى الأراضى، والمثال الواضح كان فى أراضى «الألف مصنع»، وتم وقف التصرف فيها وسحب الأراضى، واليوم أكثر من %60 من “الألف مصنع” تعمل حاليًا، والهيئة تهدف إلى الاستفادة بالأراضى، وتشغيلها للصناعة بدلا من المتاجرة بها.

والتصرف فى الأرض الصناعية، لا يكون كأرض ولكن كمصنع، بمعنى أنه لا بيع أو تنازل إلا بعد 3 سنوات من الإنشاء والتشغيل، ثم يحق لصاحب المصنع تأجيره أو بيعه والعبرة لدينا بالجدية والتشغيل.

«المال»: ننتقل إلى الشق الثانى من السؤال، وهو مشكلة الطاقة اللازمة للمصانع، ومدى توافرها وارتفاع أسعارها؟

أحمد عبدالرازق : الدولة استطاعت فى زمن قياسى حل مشكلة الطاقة فى مصر، بل أصبح لدينا فائض لابد أن نستغله فى التنمية الصناعية، وخطتنا ستتيح استغلاله بشكل جيد.

ولو تحدثنا عن سعر الطاقة، فإن مصر من أرخص الدول فى العالم فى سعر الكهرباء حتى الآن، نتيجة دعهما من الموزانة العامة بشكل كبير، ورغم خفض هذا الدعم بشكل تدريجى فإننا لانزال الأرخص أيضًا، والمهم لدينا هو أن تتوافر الطاقة كى نستطيع العمل، والإنتاج الصناعى فى مصر، أصبح منافسا عالميا بشكل قوى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التى دفعت الاستثمارات العالمية لتوجيه قبلتها إلى مصر.

«المال»: هل سعر توريد الطاقة للمصانع مشجع ويسمح للمنتجين بالمنافسة العالمية ؟

المهندس شريف عفيفى: سعر الغاز تم رفعه من 3 دولارات إلى 7 مرة واحدة فى 2014، وتم تعويم الجنيه فى 2016 ليقفز الدولار من 8.88 إلى 18 جنيهًا، وهذه الإجراءات قللت من القدرات التنافسية للصناعة المحلية، خاصة مع وجود دول منافسة لنا فى السوقين العربية والأفريقية تحصل على الغاز فى بلدانها بأسعار أقل من مصر.

«المال»: ولكن غالبية أصحاب المصانع يراهنون على زيادة معروض الغاز بعد الاكتشافات الجديدة، ومدى مساهمته فى خفض أسعار التوريد للمصانع، فهل يحدث ذلك؟

«عبدالرازق»: من الصعب معرفة ما إذا كانت الاكتشافات الجديدة ستنعكس على أسعار التوريد أم لا، خاصة أن التسعير ليس من اختصاصات هيئة التنمية الصناعية، ورغم ذلك فإن تلك العملية يحكمها العرض والطلب والأسعار العالمية، وأنا أتفق معك أن أسعار الغاز عالية، لكن سعر الكهرباء أرخص من أى دولة فى العالم.

«المال»: هل يصبح لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز – مثل الكهرباء – مع الوضع فى الاعتبار حصص الشريك الأجنبى؟

د. تامر أبو بكر: وضع الغاز الطبيعى الآن فى مصر أفضل من ذى قبل، بفضل الاكتشافات الجديدة، وتحويل بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمنت لاستخدام الفحم، وبالنسبة للكهرباء فقد تحسنت إلى الأفضل مع دخول المحطات الجديدة فى التشغيل، فقد كانت قدرتنا لا تتخطى 28 – 30 ألف ميجاوات، أما الآن فنتحدث عن 45- 52 ألف ميجا وات، لذلك لا توجد مشكلة بها.

والغاز المكتشف فى مصر حاليا موجود فى المياه العميقة، والحصول عليه يتطلب الوصول إلى أعماق تتعدى 5 كيلو مترات تحت سطح البحر، ثم تتم عمليات التكرير والنقل والتخزين، مما يرفع تكلفته وأسعاره فى النهاية، وبالتالى تشير التقديرات إلى أن سعر غاز حقل «ظهر» سيكون فى حدود 5 دولارات و80 سنتًا للمليون وحدة حرارية – على رأس البئر –، مما يعنى ارتفاعه إلى بين 6 – 6.5 دولار للمليون وحدة حرارية حتى وصوله إلى الشبكات.

فتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر من الغاز صعب جدًا، فنحن مازلنا دولة مستوردة، ويبلغ حجم استهلاكنا 50 مليون طن سنويا بينهم 40 مليون طن غاز طبيعى و10 ملايين مازوت، فضلا عن أن نحو -45 %48 من الغاز المكتشف فى مصر، ملك للحكومة المصرية، والباقى تشتريه الدولة من الشريك الأجنبى.

ويجب أن نُحسن الاستفادة من مصادرنا، وكذلك يجب وقف استخدام المازوت فى الصناعة، لأنه يتسبب فى هلاك المعدات، ويقلل عمرها الافتراضى للنصف تقريبا، ويجعلها فى حاجة إلى صيانة دورية كل 6 أشهر.

«المال»: ننتقل إلى الحديث عن ملف الطاقة المتجددة، وإستراتيجية مصر فى الاعتماد عليها بنسبة %20 فى 2022،، إلى أى مدى يمكن تحقيق تلك الأهداف ؟ وما نصيب الصناعة من توليفة الطاقة المتجددة؟

إيهاب إسماعيل: نستهدف الوصول بإنتاجية الطاقة المتجددة إلى %20 من جملة الطاقات المنتجة بحلول 2022، ونحن متفائلون بتحقيق تلك الخطة.

والحديث عن الطاقة المتجددة فى عام 2014، – وقبل أزمة انقطاع الكهرباء-، كان يعد ضربا من الرفاهية،خاصة فى ظل عدم وجود أى تشريعات تشجع القطاع الخاص على اقتحام ذلك المجال، وكان الأمر قاصرا على مشروعات محدودة تنفذها الهيئة.

وعندما حدثت أزمة انقطاعات التيار الكهرباء خلال تلك الفترة، والتى كان سببها الرئيسى نقص إمدادات الوقود لمحطات التوليد، تنبهت الدولة إلى مصادر الطاقة المتجددة التى تمتلكها، وأصبحت منافسة بشكل أكبر للوقود التقليدى.

وفى هذا التوقيت أيضا تراجعت أسعار الخلايا الفوتوفلطية بنسبة60 %70-، وتم الإعلان عن تشريعات جديدة، ومنها برنامج تعريفة التغذية وقانون تحفيز الإنتاج من الطاقة المتجددة، فضلا عن بدء إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء، والإعلان عن مخطط يبدأ من 2014 حتى عام 2018/2019 لهيكلة الدعم لغير المستحقين، والذى تم مد فترته الزمنية حتى 2022 عقب تحرير سعر الصرف.

«المال»: ماذا فعلت وزارة الكهرباء للوصول بإنتاجية الطاقة المتجددة إلى %20 فى 2022 ؟

إيهاب إسماعيل : أعلنت وزارة الكهرباء عن طرح المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة عام 2014، وكانت البلاد حينها تلفظ أنفاسها من وضع سياسى غير مستقر عقب الثورة، لذلك تم تحديد تعريفة شراء جاذبة للتغلب على مخاطر الاستثمار عند 14 سنت لكل كيلووات /ساعة للطاقة الشمسية، ولكن مع التطبيق اعترضت جهات التمويل الأجنبية على بند التحكيم المحلى، وليس بسبب الشك فيه بل لبطء إجراءات التقاضى فى مصر على حد قولهم.

ومع تراجع الأسعار عالميا،أعلنت الحكومة عن المرحلة الثانية، مع الموافقة على بند التحكيم الدولى، ونتج عن المرحلة “الثانية” تحديدا دخول 32 شركة استثمارية فى المجال، لتنفيذ مشروعات بقدرة 1465 ميجاوات وباستثمارات مليارى دولار،وتم تشغيل أول محطة إنتاج فى تلك المشروعات فى مارس الماضى، وسيتم الانتهاء من تشغيل تلك المنظومة بالكامل مطلع 2019.

«المال»: كيف يستفيد القطاع الصناعى من الطاقة المتجددة بطريقة مباشرة ؟

إيهاب إسماعيل : جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أعطى الحق لكل مالك قطعة أرض أو منزل أو مصنع بتنفيذ محطة شمسية أعلى المبنى الخاصة به بقدرة 10 ميجاوات،وهناك تجربة فعلية تم تنفيذها فى منطقة توشكى، وتحديدا فى القطاع الزراعى، فقد تم تنفيذ محطة إماراتية بقدرة 10 ميجاوات.

وتلقت الهيئة أيضا طلبا من إحدى شركات المطاعم الشهيرة، لتنفيذ محطة شمسية لتخفيض حجم استهلاكها الشهرى من الطاقة، وقيمة الفاتورة على مستوى الجمهورية.

«المال»: لماذا لا تنشيء الحكومة جهازا ترويجيا يوضح مزايا التحول للطاقات المتجددة؟

أحمد عبد الرازق : الهيئة تعمل حاليا على دعم المصانع الجديدة لتستخدم التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وتسعى إلى إيجاد مصادر إستراتيجية لاستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المصانع فى المناطق الجديدة، وجار التفاوض مع بعض الشركات الخاصة لتنفيذ المحطات الشمسية أعلى أسقف مبانيها فى المجمعات الصناعية الجديدة.

تامر أبو بكر: سياسة دعم الطاقة دمرت الاقتصاد المصرى بالكامل، ومع التحرر من منظومة الدعم، سيتم التوجه تلقائيا إلى الطاقات الأرخص والأوفر فى التكلفة، وعلى رأسها الطاقات الجديدة والمتجددة، وحينما يصل سعر الطاقة إلى تكلفتها الحقيقية العادلة، سيتم التوسع فى استخدام الطاقات المتجددة دون الحاجة إلى جهاز ترويجى.

حسين منسى: رفع الدعم عن الطاقة قضية حساسة، والمصنعون مع تلك الإستراتيجية، ولكن فى الفترة المقبلة هناك حاجة ماسة إلى قوانين داعمة لنشر استخدام الطاقات البديلة، والمتجددة فى الصناعة، وعلاج حالة العوار التشريعى فى هذا المجال، وضرب مثالا بطوكيو التى تستخدم المخلفات فى توليد كامل إنتاجها من الكهرباء بفضل تشريعاتها المنظمة.

والواقع يؤكد أننا نحتاج إلى تطوير تشريعى للطاقات البديلة والمتجددة من المنبع، يخص عملية التوريد وليس الإنتاج فحسب لتحفيز الجميع على العمل بتلك النوعية من الطاقات والتوجه إليها كبديل.

ورفع الدعم ستنتج عنه مشكلة كبيرة هى كفاءة التوليد والنقل والتى سيدفع المستهلكون ثمنها، فالتخلى عن منظومة الدعم والخروج من “موود” القطاع العام والعقلية التى كانت أبرز مساوئها عدم الكفاءة فى التشغيل، باعتبار أن نزيف الخسارة مستمر، سيتحمل تبعياته المستهلك فقط، وبالتالى لابد من وضع قيود وتشريعات تحمى المستهلك من تحمل فاتورة أغلى من أوروبا وأمريكا نتيجة سوء إدارة المنظومة.

“المال” هل هناك دور على الهيئة لتحفيز المستثمر على التوجه للطاقة البديلة؟

إيهاب إسماعيل : فى عام 2013 أصدر مجلس الوزراء، قرار بإلزام بعض المصانع باستهلاك الطاقة المتجددة، كجزء من توليفة الطاقات المستخدمة، ولكن حينها لم يكن تلك النوعية من الطاقات المعروضة تكفى لتنفيذ ذلك، وبعض الأصوات تنادى بتكرار ذلك الإلزام حاليا لزيادة الطلب على الطاقة الجديدة، ولكن الأمر ما بين مؤيد ومعارض.

والشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليا، ملتزمة بالشراء من القطاع الخاص، بالتعريفة المعلنة، وأرى أن تكلفة إنتاج وتوفير الطاقة هى أكبر تحفيز، فمصر بصدد دخول مرحلة تحرير سوق الغاز والكهرباء خلال عام 2022، وقانون الكهرباء الجديد منح الحق للشركة المصرية للكهرباء لتشغيل سوق الطاقات المتجددة، وسعرها سيكون أفضل من الغاز الطبيعى لقطاع الصناعة، وبالتالى سيزيد الإقبال عليها دون آلية محددة للتحفيز.

«المال»: كيف تتم محاسبة المصانع بعد ضخ الطاقة المتجددة ضمن إجمالى مزيج الطاقة؟

إيهاب إسماعيل : تطبيق كوتة على الصناعة لايزال مقترحا لتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة فى مصر، عبر فرض نسبة من استهلاك الطاقة المتجددة، ولكن حاليًا القطاع الخاص يعمل بشكل كبير فى الطاقة المتجددة وأصبح محفزا له.

والقانون يسمح بشراء الكهرباء بشكل مباشر من المحطات، وشركة نقل الكهرباء ملزمة بنقل الطاقة من المصانع التى أنشأت محطة شمسية عبر القطاع الخاص.

وإذا وجد المصنع الكهرباء بسعر أقل لدى القطاع الخاص، فمن الممكن أن يتعاقد مع المستثمر لشرائها منه، كما أن هيئة الطاقة المتجددة تستهدف بحلول عام 2022 الوصول بالطاقة الإنتاجية لنحو %20 طاقة متجددة، وستكون منافسة إن لم تكن أقل من الطاقة الحرارية.

«المال»: لماذا تتعثر المصانع فى مصر؟

غادة الجوهرى : السبب الرئيسى لتعثر المصانع حسب الدراسات تنحصر فى الإدارة والتمويل، وتنتشر بشكل أكبر فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن إدارتها تكون فردية.

«المال»: البعض يصف من يسعى لإقامة منشأة صناعية حاليا بالمغامر..فما الذى يعوقه، مهاراته المحدودة فى الإدارة أم البيروقراطية ؟

غادة الجوهرى: التعثر سببه إدارى، والبيروقراطية تواجه المصنع فى إجراءات إنشاء المصنع نفسه، أما المصنع القائم فلديه منتج وفريق عمل وسوق، ومشكلته فى الإدارة الداخلية.

«المال»: كم يصل عدد المصانع المتعثرة فعليا حتى الآن؟

غادة الجوهرى: نفذنا فى مركز تحديث الصناعة مسحين لمعرفة المصانع المتعثرة، وإجمالى الطلبات المقدمة بالأول بلغت 871، والأخير نحو 120، والأرقام المعلنة من بعض الجهات المختلفة غير دقيقة، والحصر الأقرب للحقيقة يجب أن يصدر من البنك المركزى، لأن لديه الديون المتأخرة لرجال الأعمال، وحاولنا الحصول عليه لكن تم الرفض.

فهناك تعثر كبير فى مصر، وفى اعتقادى أن عدد الكيانات المتعثرة يتخطى ألف مصنع، ومصر تأخرت فى تناول هذا الملف، وأسست مؤخرا شركة مصر لرأس المال المخاطر، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الملف حاليا، وكانت هناك محاولتان سابقتان للتعامل معه الأولى : شركة هيكلة تابعة لبنك “cib” والأخيرة صندوق شركة سفنكس، وفشل الإثنان فى الحل لتعاملهما مع الملف بشكل تجارى بعيدا عن الجانب التنموى.

«المال»: هل تداركت شركة «مصر لرأس المال المخاطر» الأخطاء السابقة؟

غادة الجوهرى: شركة مصر لرأس المال المخاطر، خرجت إستراتيجيتها من مركز تحديث الصناعة، لذلك فهى تهتم بتحقيق الجانب التنموى وربطه بالجانب التجارى، خاصة أنه لا يمكن محاسبة المتعثر بنسبة الفائدة الموجودة بالسوق، وإلا نكون بذلك نقضى عليه، ووضعنا معايير محددة لهذه التجربة، بينها أن يكون المتعثر لديه آلات ومعدات ومنتجات مطلوبة فى السوق، لكنه غير قادر على الوفاء بالالتزامات والعقود نتيجة ضعف التمويل، وأن لاتكون صدرت ضده أى أحكام قضائية، وأن يستخدم خامات محلية أكثر لعدم الضغط على الدولة فى توفير العملة الصعبة.

«المال»: كم مصنع متعثر تعاملت معه مصر لرأس المال المخاطر حتى الآن؟

غادة الجوهرى : منذ أن بدأنا دراسة الطلبات المقدمة، وجدنا أن عددا منها يخص القطاع العام، وتم التعامل مع 9 شركات فقط لتحويلها لشركة مصر لرأس المال المخاطر، تم قبول شركتين فقط، فيما تم رفض أخريين، ويتبقى 5 شركات جار حسم موقفها.

«المال»: من وجهة نظركم.. ماهى الحلول السريعة التى تساعد فى إنهاء ملف التعثر تماما ؟

خالد أبو المكارم : عدد المصانع المتعثرة والمهمشة والمحولة للشئون القانونية فى مصر يتجاوز 5 آلاف بالإحصائيات التقريبية، بينها 85– %90 منها متعثر ماليًا، وهذا يخرج عن نطاق الهيئة أو مركز تحديث الصناعة، وهناك قضايا يصعب التعامل معها.

وعن كيفية حل هذا الملف، وحتى لا نكون كمن يخترع العجلة من جديد، فالحل بسيط وهو أن هذه المنشأة المتعثرة تباع، ودور الشركة الجديدة المؤسسة لإنقاذ الشركات المتعثرة المساعدة فى بيع أو تسويق الشركات المتعثرة، لأن كون المنشأة المتعثرة وصلت إلى المشكلات القانونية أوتوقفت نهائيًا وغير قادرة، فهذا يعنى انتهاؤها تمامًا، وأن المتعثر طرق كل الأبواب، بما فيها البنوك، والتى تدخلت لتعويمه مرة وإثنين وثلاث لحين وصوله للحدود القانونية، وهناك من هرب واختفى تماما.

ولكن كون أن هناك بين 800 أو 1000 مصنع هم من تقدموا فقط للتسجيل كمصانع متعثرة فى مركز تحديث الصناعة، فهذا يعنى أن باقى الحالات ميئوس منها، أو سعوا ولم يتوصوا إلى شئ، وهم معروفين وأكثر من %50 من عدد الشركات المتعثرة ترفض التقدم حفاظًا على سمعتها فى السوق، لأنها ستهتز حال ذكر اسمه ضمن قوائم المصانع المتعثرة، وبالتالى قد تتوقف بعض الجهات عن منحه تمويلا وليس تمويلا بنكيا ولكن تمويل لشراء الخامات، وبالتالى أى عقلية تجارية ذكية ستفكر فى تلك الآلية.

غادة الجوهرى: العدد كبير جدًا، ولكن تلك المعلومة غير معروفة، فإذا فرضنا أن عدد المصانع المتعثرة يتجاوز 5 آلاف، فأين تلك المصانع ؟

خالد أبو المكارم : لا نريد الحديث عن إحصائيات عددية، ولكن نرغب فى الحديث عن الحل، ويكفينى جدا المتقدمين، فإذا نجحت فى حل %25 من الطلبات المتقدمة البالغة 800 أو 1000 فهذا جيد.

غادة الجوهرى: أتفق معك تمامًا، والشركة المؤسسة لتمويل المصانع المتعثرة، تمول “ equity” وهذا يعنى أننى فى النهاية أقوم ببيع أسهمى للشركة نفسها أولأحد آخر، فهذه أحد الأنشطة التى تقوم بها الشركة، وفرنسا على سبيل المثال، ليس لديها حصر بالمصانع المتعثرة لديها، لكن لديها 35 شركة لإنقاذ المصانع المتعثرة، وأمريكا لديها401 شركة لإنقاذ المصانع المتعثرة.

«المال»: حسب ما سبق.. هل تتطلب تنفيذ الحلول وقتا طويلا لإنقاذ المصانع من التعثر؟

غادة الجوهرى: إنقاذ الشركات المتعثرة، مرهون برأس مال شركة رأس المال المخاطر، فإذا بلغ مليار جنيه، فمن الممكن أن أصل إلى حل مشكلات بهذا العدد.

خالد أبو المكارم: الشركات المتعثرة من الممكن أن تدر أرباحا، تصل إلى %5 عمولة تسويق من بيعها، خاصة وأن صاحب المصنع المتعثر “اتهد” وتعب، فليس لديه جيل ثان أو وصل لسن معين، وبالتأكيد هناك مشكلة ما تمنعه من الاستمرار، وفى بعض الدول الخارجية هناك ما يعرف بالـ«bank raid» فى حالة المديونية لا تدخل السجن، ولكن يتم بيع الأصول بشكل منفرد «أراضى وماكينات».

وذهبنا لشراء ماكينات ببعض المصانع المتعثرة، وكان لديها الآلات جديدة، ولم يتمكن صاحبها من البيع لكونها مرهونة للبنوك، رغم أنه إذا باع سيتمكن من حل مشكلاته، فالمصانع المتعثرة فى مصر بحاجة إلى من يدير ما بين البنوك، وصاحب المال وبين المشترى.

«المال»: وهل توجد صعوبة فى إيجاد آلية تسمح بذلك؟

غادة الجوهرى: بدأنا مع بنك تنمية الصادرات ووقعنا على اتفاقية «MOU» منذ يومين، للتأكيد على أن العميل قد يكون متعثرا مع البنوك، لكنه لم يمت تماما، وهذا سيساعد كثيرًا، وسيتم توقيع تلك الاتفاقية مع أكثر من بنك خلال الفترة المقبلة.

«المال»: هل يوجد تعثر فى قطاع تصنيع السيراميك ؟

شريف عطيف: قبل 2014 لم يحدث تعثر فى مصانع السيراميك، لكن توجد أسباب رئيسية فى تعثر وتوقف بعض المصانع حاليا، منها سعر الغاز الذى ارتفع من 3 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتحرير سعر الصرف، الذى ضاعف أسعار توريد الغاز من ناحية أخرى، والذى يتم سداد قيمته بالجنيه مقوما بالدولار.

وتسبب ذلك فى تعثر بعض المصانع،وهناك مصنعان توقفا بالكامل، فيما خفضت غالبية المصانع طاقتها الإنتاجية لنحو %60، وتم خفض الانتاج من 400 مليون متر قبل 2014 إلى 240 مليون متر حاليًا، وارتفعت التكلفة الإنتاجية والسعر النهائى، مما أثر على المنافسة محليا وخارجيا وتراجعت الصادارت.

«المال»: لماذا لم يتم إخطار الحكومة بوضع صناعة السيراميك خلال الوضع الحالى؟

شريف عفيفى : قدمت شعبة السيراميك مقترحا لوزير التجارة والصناعة، ومجلس الوزراء لخفض أسعار الغاز، وتم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية، وشعبة السيراميك لدراسة الموقف، وقدمت المصانع الميزانيات، وغيرها من الدراسات، وحتى الآن لا نعلم نتيجة أى شيء.

ورغم وجود هذه المشكلات الحقيقية، وليس الإدارية، فإن “التنمية الصناعية” تدرس طلبات من بعض المستثمرين للحصول على رخص جديدة لمصانع السيراميك، وحال الموافقة على الرخص الجديدة، ستتفاقم الأزمة وتزيد الطاقات العاطلة، ولا توجد آلية لحل تلك الأزمة.

أحمد عبدالرازق : تكلفة إنشاء مصنع سيراميك كبيرة جدا، وتتعدى مئات الملايين، وأى مستثمر لن يطلب رخصة لإقامة مصنع سيراميك إلا بعد دراسة جدوى، ودراسة فعلية للسوق وحجم الطلب، وإلا ستكون مجازفة كبيرة.

والمستثمر الجديد قد يقوم باستيراد تكنولوجيا جديدة، توفر فى تكلفة الطاقة، فضلا عن أن رفع كفاءة المعدات يدعم زيادة الإنتاج ويخفض التكلفة، مما يساهم فى تنافسية كبيرة، مقارنة بالفكر التقليدى للصناعات القائمة.

والسوق يجب أن تكون حرة، والهيئة تقوم بدراسة كل الصناعات، مثل الحديد والأسمنت والسيراميك، وليس صناعة السيراميك فقط، وتدرس احتياجاتهم ومشكلاتهم والحلول اللازمة لها، لكن الحلول ليست جميعها فى يد وزارة الصناعة فقط، ويجب اشتراك كل الوزارات المنوطة فى الحلول حتى يتسنى اتخاذ القرار.

تامر أبو بكر : أرى أنه من الممكن قيام الحكومة، بإعطاء المستثمر الغاز بنحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ثم تعرف إجمالى ما يتم تصديره، ومحاسبته على الكميات المصدرة بسعر أقل نسبيا، وليكن 5 دولارات، مثلا لكل مليون وحدة حرارية، حتى تستطيع المصانع المنافسة خارجيا، وتستطيع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهذا قد يكون حلا وسطا.

شريف عفيفى : صادرات السيراميك كانت تسجل نحو 320 مليون دولار سنويًا قبل 2014، لكنها تراجعت تدريحيا حتى وصلت العام الماضى إلى 150 مليون دولار، وهذا الاقتراح جيد ويدعم حصيلة الصادرات.

«المـال»: هل تستطيع وزارة الصناعة دعم مثل هذا المقترح ؟

أحمد عبدالرازق : مثل هذه الأمور ليست قرار وزارة الصناعة فقط، ولكنه قرار حكومة بالكامل، لكن ثق تمامًا أن “الصناعة” لا تترك فرصة لحل المشكلات إلا وتفعلها ولكنها منظومة دولة.

«المال»: ما تأثير التحول إلى استخدام الفحم على اقتصاديات صناعة الأسمنت؟

حسين منسى : فكرة التحول إلى استهلاك الفحم بدلًا من الغاز الطبيعى من الأفكار الممتازة التى حصلت فى مصر.

يجب أن يكون لدينا محفظة متنوعة من الطاقات فى الصناعة، فالغاز فى النهاية جيد، ولكنه يعتبر “الكريم شانتيه” بالنسبة للأسمنت، فلا توجد دولة فى العالم تصنع أسمنت عن طريق الغاز، فالإمارات والسعودية على سبيل المثال لا تعتمدان على ذلك.

«المال» : ما الوضع الحالى لصناعة الأسمنت؟

حسين منسى : الصناعة بحاجة إلى إعادة هيكلة، وللأسف هناك آراء وأشخاص يتحدثون فى برامج «talkshow» حول صناعة سوق الأسمنت، وكل ذلك مزايدات وبعضهم يرى أن أرباح الأسمنت خطيئة، وبمراجعة أراء المحللين للبورصة، وأى أحد يعمل بالبورصة، أتمنى أن يكون أحد نصح بشراء أسهم للأسمنت.

«المال»: نظن أنه لا داعى للحديث عن كون شركات الأسمنت، حققت أرباحا ومكاسب من الشعب، لأنه من الطبيعى أن تحقق الشركات أرباحا، ولكن فى هذه الحالة التى تعكسها حالة أسهم الشركات المدرجة فى البورصة التى لن ينصح أحد بشراء أسهم بشركات الأسمنت، إلا إذا كانت هناك معلومات واضحة، وهذا غير موجود.. ولكن كيف تفكروا فى إعادة الهيكلة؟.. وما هو سبب مشكلة الأسمنت الرئيسية، وكيف ستتعاملون معها؟.

حسين منسى: سبب المشكلة الرئيسى، ببساطة شديدة هو افتقار مصر إلى المعلومات الأساسية، فنحن لا نعلم هل مصر لديها أسمنت يكفى إستهلاكها أم لا؟ ثم تعلن “التنمية الصناعية” عن طرح رخص أسمنت جديدة، وقد أبدو كمن يدافع عن صناعته، وعن مكاسبه، لكن قوة اقتصاد أى دولة، تكمن فى كيفية توظيف الموارد، بمعنى أنى كدولة أمتلك مليار دولار، فهل استثمرها فى صناعة بغرض زيادة المعروض «over supply»، أم استثمرها فى صناعة بغرض سد عجز أو نقص أو للتصدير.

وبالرجوع إلى الحديث عن الأسمنت، فنحن فى شركة “لافارج” نعلم أن هناك فائضا كبيرا حاليا، ومتوقع زيادته ليصل أكثر من %35 من طاقات مصر، وهذا الفائض ليس لدينا حل كشركة للتعامل معه غير محاولة البيع فى السوق المحلية، على قدر المستطاع، ثم التصدير بقوة للمحافظة على الأصول، لأن إغلاق خطوط إنتاج ليس فى مصلحة أحد، لأن هذا يعنى استثمارا مهدرا، وبالتالى لابد أن أحافظ على «Asset» بالتصدير، للوصول إلى مرحلة النجاة “survivor mood”، فمصر دولة تمتلك قدرات كبيرة، لكن للأسف الصناعة فى فترة الــ 5 سنوات المقبلة ستكون صعبة جدا.

أحمد عبد الرازق : طرحنا 11 رخصة أسمنت، وتنافس عدد من الشركات على الرخص، وتم تخصيص 3 رخص لـ 3 شركات عاملة فى السوق المصرية، وتبقى 8 رخص، وتمت إعادة طرحها لمن يرغب فى الحصول عليها.

«المال»: بصفتك المدير الإقليمى لمجموعة «لافارج» للأسمنت، من المؤكد أنك لن تنتظر ما سيطرأ فقط، فما الذى تفكر فيه لحدوث التعافى؟

حسين منسى : نسعى إلى الحفاظ على حصة سوقية تعادل حصتنا فى الطاقات المعروفة بـ capacity share “” وسيتبقى لدينا فائض %30 سنوجهه للتصدير.

«المال»: هل رفع الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، سيؤدى إلى خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟

حسين منسى: الأسمنت سلعة تعتمد على العرض والطلب، فهناك فائض فى العرض، وهذا يتوقف على درجة محدودية كبار اللاعبين فى السوق.

وأود التوضيح أنه رغم ما يقال فى وسائل الإعلام حول المكاسب الرهيبة لمصانع الأسمنت، فإن تلك المصانع تحقق خسائر منذ عامين، ونتجية لذلك فإن تلك الصناعة كانت تورد ضرائب دخل فى السنة لا تقل عن 3 مليارات جنيه، وهذه الضرائب اختفت، فمن المستفيد؟

«المال» ومن أين تأتى الخسارة ؟

حسين منسى : لتوضيح مفهوم من أين تأتى الخسارة، فإن سلعة الأسمنت تعتمد على العرض والطلب، على سبيل المثال، ممكن أنتج قميصًا يباع بسعر 500 جنيه، والمستهلك يقرر الشراء لو تم عرضه بـ200 جنيه، وإن لم يكن يرغب اقتناء قميص لأنه سيجده فرصة، لكن مشكلة الأسمنت لو كان سعره 1200 جنيه، وانخفض إلى 400 جنيه، فهل سيقرر المستهلك شراء الأسمنت ؟ والإجابة لا.

فالأسعار قد تنخفض تحت مستوى التكلفة، وهذه حقيقة لأن كل منتجى الأسمنت يريدون مواصلة الإنتاج، وفى العام الماضى استهلكنا 52 مليون طن، وفى العام المقبل فى أقصى حالته قد يزيد %10 ليصل 57 مليون طن، والطاقات الإنتاجية فى مصر 80 مليون طن، فالمفروض أبيع طاقاتى مضروبة فى 57 /80.

و«لافارج» على سبيل المثال طاقتها 8 ملايين طن، وأتخيل أنى سأبيع 8 ملايين طن، ثم أعرض 5 ملايين فقط واخفض لأن المنافس الذى أمامى يلجأ إلى خفض السعر لكى يبيع هو الآخر حتى لايخرج من السوق أيضا، وكلنا نبيع فى النهاية الـ57 مليون طن، ولكن بدلا من بيع الطن بسعر 1200 جنيه بتحقيق عائد معقول على الاستثمار نبيع بـ800 جنيه بالخسارة.

«المال»: الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية” باعتبارها إحدى الشركات المهتمة بالاستثمار فى شركات قائمة بالفعل.. ما هى أبرز المشكلات التى تواجه الصناعة حاليا؟ وكيف نتغلب عليها ؟

أحمد عطا:الشركة تركز على جوانب الاستثمار والتمويل والإدارة، وتترك النواحى الفنية للشريك الفنى المتخصص، الميزة التنافسية لدينا هى السوق المصرية، وكبر حجم مستهلكيها، تركيزنا حاليا فى بناء محفظتنا على قطاعى الأدوية والأغذية، والتوسع فى تصنيع منتجاتها وتخفيض فاتورة الواردات منهم.

على الصعيد العام، ومن وجهة نظرى لا توجد مشكلة حالية فى تمويلات المشروعات بشكل عام فى مصر، سواء من العرب والأجانب، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، الذى زاد من جاذبية الصناعة المصرية، ولكن المشكلة الحقيقة فى منظومة الإجراءات، وعدم وضوح العديد منها، وطول فترة الحصول عليها، فاعتماد محضر جمعية عمومية لزيادة رأسمال شركة، ما على سبيل المثال يستغرق 9 شهور، الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة.

«المال»: ما هى أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه صناعة الحديد والصلب؟

سمير عبد الرءوف : قبل الحديث عن أبرز مشكلاتنا، أود الحديث عن قضية تعثر المصانع، وأسبابها الرئيسية – من وجهة نظرى – عدم إيمان غالبية المستثمرين المصرين بدراسة الجدوى وأهميتها، وسياسة القطيع التى يتبعها الكثيرون فى تكرار مشروعات، وصناعات محددة حال نجاحها، وثقافة تفضيل شراء المصانع الجاهزة من الخارج، وفكها ثم إعادة تركيبها، وتشغيلها محليا مما ينمى التكنولوجيا الخارجية على حساب المحلية، ودخول فئة التجار للصناعة ورغبتهم السريعة فى تحقيق المكاسب دون الانتظار والتريث على المدى الطويل.

صناعة الصلب، رغم أنها تبدو سهلة لكنها تفتقر إلى الكثير، فعلى سبيل المثال اتجاه الجميع من مستثمريها ينصب على إنتاج حديد التسليح، ولكن لا يوجد مصنع واحد فى مصر يقوم بتصنيع أنابيب حفر البترول أو قضبان القطار والسكة الحديد وغيرها، علما بأن “سيماف” التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، تمتلك من الإمكانيات والمعدات ما تستطيع به تحقيق الإنجازات فى تلك المجالات، لكن لابد أن تعمل بمفهوم اقتصادى.

«المال»: على أى شيئ تركز إستراتيجية التنمية الصناعية خلال الوقت الحالى؟

أحمد عبد الرازق: الدولة تتجه إلى رفع الدعم الموجه عن الطاقة، بحيث يكون واضحا ما الذى أدعمه، فالإستراتيجية الصناعية ستكون مختلفة فى المستقبل، وما يهمنى هو أن النمو الصناعى يكون نموا إستراتيجيا، أى يتم رصد الصناعات التى بحاجة إلى النمو لسد الطلب المحلى، وتقليل الفجوة الاستيرادية منها، ورصد الصناعات التى لدى ميزة تنافسية بها، وهى الصناعات التى تحتاج إلى دعمها لسد الاحتياجات ورفع التصدير.

«المال»: هل لدى الهيئة حصر بالقطاعات الصناعية الأولى فى الوقت الحالى؟

أحمد عبد الرازق: عملنا خريطة الاستثمار الصناعى، بجهد خرافى قام به أكثر من 40 باحثا، واستمر لأكثر من عام، وتم إجراء مسح ميدانى كامل لكل البيانات من أكثر من جهة للوصول إلى رقم صحيح، يضمن تحديد فرصة اسثمار صناعى تنفذ فى محافظة ما، لتكون فرصة مبلورة بشكل سليم مبنية على احتياجى كدولة، وعلى مقومات الصناعة فى هذا المكان والميزة التنافسية حال تنفيذها، وأظهر المسح 4900 فرصة استثمارية، موزعة على مستوى الجمهورية، ثم بدأنا فى وضع دراسات الجدوى لها كنوع من المساعدة لصغار المستثمر ين.

«المال»: فكرة الفرص الاستثمارية يتم العمل عليها منذ تولى محمود محيى الدين وزارة الاستثمار، ونحن لا ننتقد المجهود ولكن السؤال هل سيتقدم أحد من المستثمرين؟

أحمد عبد الرازق: هناك دور مهم لابد من القيام به كهيئة التنمية الصناعية، فى مصر لدينا ثقافة الموضة، فإذا قام أحد المستثمرين بعمل مشروع وحقق أرباحا، فالكل يرغب فى محاكاته، وهنا يأتى دور الهيئة لتوجيه المستثمرين بناء على قاعدة بيانات قوية، فإذا كان الاستثمار للتصدير فنشجعه للمضى قدما، أما إذ كان الاستثمار موجها للسوق الداخلية، فأوجهه لعدم تنفيذ استثمار يضر الطاقات الإنتاجية القائمة، فهو من ممكن أن يفشل ويساهم فى فشل مستثمر آخر حال قيامه بحرق الأسعار.

ولدينا تطبيق «أون لاين» لتلقى طلبات المستثمرين، وهناك حوالى 160 مستثمرا حتى الآن قدم دراسات جدوى من الخريطة الاستثمارية، وفى مؤتمر الاستثمار السنوى بدبى منذ أسبوعين بدأ العديد من الأشخاص التعرف على الخريطة لأول مرة، فالخريطة مهمة جدا كبوابة أولى إرشادية لمن يرغب فى الاستثمار فى السوق المصرية.

أبو المكارم : الصناعة المحلية ستنمو بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة، والصادرات تتخطى 24 مليار دولار حاليا، ونتوقع أن تنمو بنسبة %18 إلى %20 خلال العام الجارى، وهى تفوق نسبة النمو التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة، وهناك قطاعات محددة، مثل قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيمايات، تخطت نسبة النمو بها خلال العام الماضى %36، وهذا لم يحدث فى قطاعات أخرى.

ومن المرتقب أن يزيد حجم الصادرات بالقطاع خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة الطلب فى السوق المحلية.

عبد الرؤؤف: الازمة الحقيقية التى تواجهها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات هى قحط السوق المصرى من الأيدى العاملة،الصانع هو المحقق الرئيسى لمعدلات الناتج المحلى الاجمالى وليس المستثمر،ولكن هناك مشكلة حقيقة فى عدد الايدى العاملة الماهرة المدربة فى مصر.

فعلى سبيل المثال يومية العامل( أجره) فى بعض نوعيات اللحام فى مواقع البترول تتراوح بين 1000-800 جنيه فى اليوم الواحد،رغم انه لا يحتاج تكنولوجيات صعبة او مجهودات خارقة، فالقطاع الخاص حاليا ما بين عدم توافر وقت للتدريب او عدم رغبته فى الانفاق على تلك البرامج،حيث يقوم بالتدريب على قدر حاجته فقط.

فرنسا قامت بعد الحرب بتدشين مراكز موزعة على مناطق عديدة بغرفة تخطيط مركزية للتدريب خلال 6 شهور، وركزت على 4 ميزات أساسية نفتقدها حاليا فى العامل المصرى، وهى مهارات المهنة،الرسم الهندسى،الحسابات المتعلقة بالمهنة،الامن الصناعى.

ونجحت فى تخريج جميع العمال بداية من الجناينى وحتى مبرمج الكمبيتر،ولكن فى مصر الوضع كارثى،فهناك شركات استثمارية أجنبية لم تستطع إكمال عدد عمالها المصريين، ونقص الايدى العاملة المدربة يعد الاخطر على الاقتصاد والصناعة،ولابد ان يتم التعامل مع هذا الملف بجدية تخصيص استثمارات له، وتحديد جهات مسئولة عن تفعيل وتنفيذ برامجه.

«المال»: ما هو الحل لتلك الازمة من وجهة نظركم؟

سميرعبد الرءوف : مصر قامت منذ سنوات طويلة بإنشاء جهاز مركزى للتدريب فما المانع من تكرار التجربة، ومن الممكن أن تشترك القوات المسلحة فى ذلك الأمر، وتقوم بجمع العمال والمتدربين فى معسكر محدد المدة، لتعليمهم كل المهارات وأسس الانضباط فى العمل.

“المال”: مجمل ما قيل إن سياسة القطيع تسيطر بشكل كبير على الساحة الصناعية حاليا، فضلا عن انخفاض الكفاءة ونقص العمالة المدربة الماهرة، وافتقاد رائد الأعمال “entrepreneur” الذى يمتلك المهارات اللازمة لتحويل فكرة مبتكرة لمشروع حقيقى يحقق عوائد لكل الأطراف.

ومركز تحديث الصناعة فى فترة ما كان يتبنى منظومة التدريب؟هل الأمر لا يزال قائما حتى الآن؟

غادة الجوهرى: مركز تحديث الصناعة حاليا لا يقوم بالتدريب بشكل صريح، ولكن هناك بعض الموضوعات التى يحرص على زيادة قدرات المستثمرين والعملاء فيها، مثل كيفية قراءة الميزانيات وآلية عمل التسعير وحساب التكاليف، لكن التدريب الخاص بمفهومه الشامل يخص مركز التدريب الصناعى، والذى اندمج حاليا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أحمد عبد الرازق : يجب دائما البحث عن سبب المشكلة من الجذور وليس الاكتفاء بحلها، الحقيقة أنه تمت المحافظة على العامل المصرى «لحد ما بوظناه».

«المال»: هل الأزمة سببها تدليل العامل والحفاظ عليه كما تفضلتم، أم نتيجة عدم إعطائه فرص التعليم والتدريب والمهارات اللازمة لتطوير إمكانياته ؟.

أحمد عبد الرازق : حقيقى لابد أن أمنحه فرصا حقيقية فى التدريب السليم والاحتكاك مع المهارات الأجنبية.

سمير عبد الرءوف : السنوات الماضية شهدت إقبالا ملحوظا على العمالة المصرية فى الخارج، ولكن تراجع هذا الإقبال، خاصة مع استمرار العامل المصرى بنفس مهاراته وأدواته المستخدمة فى الصناعة دون تطوير أو ابتكار أومجاراة للعصر.

«المال»: ليس العامل الفنى وحده الذى لا يزال يعمل بمهاراته القديمة، بل الجميع سواء المهندس والمدرس والدكتور وحتى رجال الأعمال.

سمير عبد الرءوف : بالفعل لابد أن يتم الاهتمام بمنظومة تدريب العمالة، والتجارب القديمة مثل مشروع «مبارك كول»، فالوضع التدريبى الحالى «مهزلة»، وفى مصنعى على سبيل المثال لكى أختار4 مهندسين ذوى خبرة وكفاءة أقوم باختبار العشرات والمئات من المتقدمين.

أحمد عبد الرازق : فى بداية حياتى المهنية عملت بإحدى الشركات الأجنبية، والتى كانت تؤمن بمبدأ واحد وهو أن الفنيين والعاملين فى المقام الأول قبل المهندسين، فهم يؤمنون بأن المهندسين للهندسة فقط، ودورهم ينتهى مع اكتمال التصميم الهندسى،أما المهنى أو الفنى فهو المسئول عن التشغيل والإدارة، وكان يتم الرجوع للمهندس فقط حال وجود مشكلة فى نظام العمل الذى تم تصميمه.

ولكن هذا المبدأ غير موجود فى مصر بالمرة، نحن نحتاج إلى تلك المبادئ فى العمل، حتى يشعرالفنى والتقنى بأهميته ودوره الفعال فى الإدارة، وحتى لا يشعر بأنه مجرد تابع أو منفذ لأوامر وتعليمات المهندس المتحكم فى كل شئ.

«المال» هناك استكمال لبرنامج تحرير أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، فكيف تتعامل الشركات مع هذا الأمر الذى ينعكس على التكلفة الإنتاجية والسعر النهائى؟

تامر أبو بكر : تحرير سعر الطاقة جاء لتضميد جراح العجز فى ميزانية الدولة وآثاره سيكون مؤلما ولكن على المدى البعيد سيكون أفضل للاقتصاد وسيقوم المستثمر بالعمل بشكل صحيح، ويمكن للدولة التحول إلى الدعم النقدى فيما بعد وليس الدعم العينى.

والدعم العينى، لا يفيد مصر حاليًا لا سيما مع ارتفاع عدد السكان مثلما كان فى الماضى، ويجب على الدولة تحرير سعر كل السلع، وأن يتم إعطاء الدعم لكل من هو مستحق، عبر إعداد قاعدة بيانات وإعداد شرائح للمجتمع المصرى، خاصة بمستوى الفقر ويتم العمل على تحديثها بشكل مستمر.

هل توصل القطاع الصناعى إلى حل لأزمة القسط الثابت مع “الكهرباء”؟

سمير عبدالرءوف : القسط الثابت أزمة كبيرة، ومقلقة كثيرا للمستثمرين، وقد يصبح عامل طرد للاستثمار حال عدم إعادة النظر فيه، وبعض المستثمرين الإماراتيين زاروا مصر لعمل مشروع مع هيئة الإنتاج الحربى، وكان الحديث عن القسط الثابت مقلقا جدًا لهم، وتساءلوا عن كيفية تسديد قسط ثابت خاص بالكهرباء أثناء عمل أو توقف المصنع عن العمل.

والحكومة تحاسب المصانع على 4 ساعات ذروة يوميا، ويتم ضربها فى 4 أضعاف، وفى السيراميك يتم حسابها بضعفين، كما قامت وزراة الكهرباء، بقطع التيار عن مصنع السويس للصلب بسبب مشكلات من هذا القبيل.

حسين منسى: وزارة الكهرباء تلزم مصانع الأسمنت بسداد ثمن تغير الجهد، والمنطقى هو أن تتم المحاسبة عن فرق الجهد، ولكن لا يتم ذلك، بخلاف سداد قيمة القسط الثابت.

والوزارة كانت تمنح مصانع الأسمنت حافزا عند العمل بمعامل قدرة %90، لكنها قررت فجأة مطالبة المصانع بسداد قيمة الحافز منذ 2017، والمصانع تحت أمر وزارة الكهرباء فى سداد القيمة، ولكن لا يجب أن تتم محاسبتنا بأثر رجعى، ويتم التعلل بأن المصانع ربحت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

خالد أبو المكارم : المصانع الكثيفة الاستهلاك فقط يتم محاسبتها بالقسط الثابت، ولا يتم تطبيق إخطار الوزارة بأوقات الصيانة على كل الصناعات، وهناك صناعات مثل صناعة الغزل والنسيج تحصل على الكهرباء بأقل سعر للكيلووات ساعة، لأنها كثيفة تشغيل العمالة وبالتالى يتم مساعدتها، وهى الصناعة الوحيدة التى لم يتم تطبيق عليها أسعار مرتفعة للطاقة.

«المال» هل هناك جديد يخص قطاع التعدين؟ودوره فى تحقيق معدلات التنمية المستهدفة؟

تامر أبو بكر : حتى تحقق مصر معدلات تنمية بين -5 %7 لابد أن يتم توفير كل المقومات من أراضى وموارد وطاقة وتراخيص وخامات وخدمات أراضى، وتراخيص محجرية ومواد محجرية ومنجمية من ثروات تعدينية.

وشاركت غرفة البترول فى اتحاد الصناعات فى إعداد قانون التعدين الجديد، وقت تولى المهندس شريف إسماعيل منصب وزير البترول، والذى كان متعاونا إلى أقصى الحدود، ولكن صدر القانون من مجلس الشعب فى غير الصورة التى تم إعدادها من جانب الغرفة، والأمر لم يتم تداركه فى اللائحة التنفيذية للقانون بعد ذلك، وفى النهاية تم العمل بالقانون غير المعد من قبلنا فى الأساس.

وما المشكلة الرئيسية بالقانون الحالى للتعدين؟

تامر أبو بكر: القانون الموجود حاليا غير عملى وطارد للاستثمار، والمواد المحجرية لا تقل قيمة وأهمية عن الطاقة، ومصر تمتلك ميزات نسبية عديدة، أولها التركيبة الجيولوجية الجيدة، والبيانات المتاحة عن المناطق والخامات التعدينية المصرية،رغم أنها قديمة إلا أنها كافية للاستثمار المبدئى فى تلك المناطق، والبنية التحتية متوافرة، مما يعنى أن مصر مؤهلة لأن تكون دولة معدنية من الطراز الأول تقوم عليها صناعات عديدة مربحة.

وكل يوم نتلقى طلبات من وزارة الصناعة لبحث موقف تصدير خامة تعدينية معينة،على سبيل المثال الملح وكربونات الكالسيوم،الملح يدخل فى 4500 صناعة، ولكن لا تتوافر بيانات واضحة وحقيقة عن احتياطياته وإنتاجه، ولا يتوافر مناخ تعدين صالح وجاذب للاستثمار، بل يتم العمل بقانون مجحف يبالغ فى الأتاوات ورسوم تاجير الأرض، ويعد أحد عوائق الصناعة الحقيقية فى مصر.

«المال»: هل لديكم تعليقات أخيرة قبل نهاية المناقشة ؟

غادة الجوهرى : هناك عوامل كثيرة لتطوير وتنمية الصناعة فى مصر، منها التعليم والتدريب،بالإضافة إلى التمويل الذى يعد أكبر المعوقات التى تواجه المصنعين والمستثمرين.

والقطاع المصرفى المصرى قوى جدًا، ومصر ضمن أفضل 8 مراكز بنكية، إلا أن لدينا مشكلة فى مؤسسات التمويل غير المصرفية، التى تقدم خدمات تمويلية لدعم قطاع الصناعة.

والتمويل يحتاج إلى طرفين الأول : الدولة والآخر المستثمر، وتوجد مشكلة كبيرة تواجه الغالبية، وهى الحجز المزودج أو الحساب المزودج، مثل أن يتم تقديم ميزانية للضرائب وميزانية للبنك وغيرها.

خالد أبو المكارم : نحن متفائلون للغاية، والصناعة متفائلة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، لأن الطلب على السلع فى تزايد مستمر، وترشيد الاستيراد الذى تم والقرارات الأخيرة من جانب الحكومة للحد من الاستيراد العشوائى من جانب المستوردين، ساهم فى طفرة كبيرة فى المصانع.

والفرص الاستثمارية البالغة 4900 سيتم الترويج لها بشكل كبير وسيتم تنفيذها، لأن أغلب التجار يعتزمون التحول إلى التصنيع، ولكنهم يحتاجون بعض الوقت، لا سيما أنها عملية ليست بسيطة، كما أن الصناعة مختلفة تمامًا عن التجارة.

والتحول إلى الصناعة بدلا من الاستيراد يحتاج إلى المزيد من الأراضى، لأن البديل هو استخدام المنتج المحلى، مما يساهم فى زيادة الإنتاج، كما أن هناك نموا صناعيا خلال العام الحالى تتجاوز نسبته %13، وهو رقم جيد جدًا مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزداد الرقم بشكل كبير خلال 2018 فى ظل دخول صناعات كبيرة أخرى للعمل بالسوق، مثل البتروكيماويات، عبر تشغيل مصنعين كبار فى البتروكيماويات تتعدى استثماراتهم مليارات الدولارات.

غادة الجوهرى :استقبلت اثنين من كبار مستوردى وتجار الأثاث، ويرغبان فى التحول إلى التصنيع، وطلبوا دراسة جدوى، وهى إحد ى الخدمات التى تقدمها شركة مصر لرأس المال المخاطر.

إيهاب إسماعيل : متفائلون برغم أن سعر الكهرباء يرتفع سنويًا، ولكن سعر الطاقة المتجددة تنخفض سنويًا، وهناك فرص كبيرة للاستثمار وهناك آليات، مثل قيام المستهلك بالتحول لمنتج عبر تركيب ألواح شمسية أعلى المنازل والمبانى الخاصة بالشركات، وبيع الطاقة لشركة الكهرباء التابع لها، ويتم حساب تكلفة الاستهلاك ومعرفة الجدوى من ذلك.

وهناك أمر هام آخر وهو طاقة المخلفات وكيفية الاستفادة منها، ويتم وضع تعريفة لشراء لطاقة المنتجة منها، وتأخر إقرار تلك التعريفة سببها هو تعدد الجهات المسئولة عن المشروعات، سواء البيئة أو الكهرباء أو المحليات وغيرها، ولكن جهاز المخلفات الصلبة الذى سيتم إنشاؤه سيكون المسئول عن ذلك.

وفى النهاية فإن %47 من استهلاك الطاقة تابع للقطاع منزلى و%26 استهلاك صناعى، ونحتاج إلى أن نقوم بتعديل هرم الاستهلاك، ليتم خفض الاستهلاك المنزلى وتوفيره للقطاع الصناعى لزيادة الناتج المحلى.

تامر أبو بكر: متفائل جدا لأن عماد التنمية فى مصر هى الصناعة، والبلد التى عبرت خلال 1973 لن تقع أبدًا، ويجب عدم الاعتماد فى كل شئ على الحكومة.

شريف عفيفى : الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة فى مصر مهمة جدًا وظهرت نتائجها خاصة مع الاكتشافات الأخيرة للغاز فى مصر ونتمنى مساهمة ذلك فى خفض أسعار الطاقة، وانعكاسها على تكلفة الإنتاج فى النهاية، فالصناعة هى قاطرة التنمية فى دول العالم كافة.

حسين منسى : أنا متفائل، ويجب تحسين الأوضاع، ومصر بلد كبيرة جدًا وبها موارد كبيرة جدًا يجب الاستفادة منها، وقرار الحكومة لتحرير أسعار الطاقة قرار جرئ جدًا وساهم فى توفير الطاقة، خاصة الكهرباء التى كان يتم قطعها بشكل مستمر وأن تحرير سعر الصرف قرار جيد للغاية، لا سيما وأن بعض المصانع خلال السنوات الماضية توقفت نتيجة عدم قدرتها على شراء المواد الخام لعدم وجود اعتمدات مستندية بالدولار.

أحمد عبدالرازق : أنا سعيد جدًا بهذا الحوار، لا سيما أن الجميع بدء يضع يده على الطريق الصحيح، والحكومة قامت بدراسة المشكلات لوضع الحلول لها، وأنا متفائل ولكن تفاؤلى بأرقام، لأنه منذ إصدار قانون التراخيص الصناعية، تم إصدار نحو 7200 رخصة وتصريح مما يعنى تشغيل نحو 7200 مصنع جديد.

وتم خلال آخر 3 أسابيع خلال أبريل تم إصدار 1000 رخصة صناعية، وتمت إتاحة 28.5 مليون متر أراض، مما يساهم فى جذب استثمارات تصل لنحو 62 مليار جنيه.

فهناك إقبال على مصر من جانب المستثمرين، لأنها تمتلك تنافسية عالية، وهناك استثمارات من جانب أنحاء العالم تأتى إلى مصر، والمذهل أنها استثمارات صينية وهندية، وهى التى كانت منافسة قوية جدًا كمراكز استثمار قوية.

وكل تلك النتائج تؤكد أن الحكومة على الطريق الصحيح، وهناك مشروعات وفرص استثمارية تصل لنحو 80 مليار جنيه، ويتم الإسراع فى توفير الأراضى اللازمة لها، مما يعطى طمأنينة لغدًا وأمل كبير ،ولا شك أننا على الطريق الصحيح، ونسابق الزمن لجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وقد تكون فاتورة الإصلاح التى تم وضعها صعبة وموجعة، ولكن التغيير يتطلب وقتًا.

