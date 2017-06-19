مائدة رمضانية لـ300 طفل بحديقة متحف قصر المنيل

دعاء محمودتقيم إحدى الجمعيات الخيرية غدا الثلاثاء مائدة إفطار رمضانية لـ300 طفل بلا مأوي بحديقة متحف قصر المنيل، وفقا لرشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار.وأضافت أن هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية تعد جزء من برنامج الوعي الأثري الذي أعدته الإدارة خلال شهر رمضان ، موضحة أن إقام

دعاء محمود

تقيم إحدى الجمعيات الخيرية غدا الثلاثاء مائدة إفطار رمضانية لـ300 طفل بلا مأوي بحديقة متحف قصر المنيل، وفقا لرشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار.

وأضافت أن هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية تعد جزء من برنامج الوعي الأثري الذي أعدته الإدارة خلال شهر رمضان ، موضحة أن إقامة مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في ربط الشعب المصري بمختلف الفئات والطبقات الإجتماعية بحضارتهم وتراثهم التاريخي والحضاري وزيادة وعيهم الأثري.

وأشارت كمال في بيان صحفي إلى أن شهر رمضان المبارك هذا العام شهد إقامة عدد من الأنشطة بالتعاون بين وزارة الآثار ومجموعة من الجمعيات الخيرية ودور الأيتام كان أهمها مباردة “احفظ جمالها” حيث قام مجموعة من طلاب الجامعات بتنظيف عدد من المواقع الاثرية منها جامع الصالح طلائع وحوش أفندينا والذي يضم مجموعة من مقابر الأسرة العلوية.