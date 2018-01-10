مئويات ورموز راحلة في معرض الكتاب

علي راشد يصاحب فعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فعالية ثقافية تحت عنوان "رموز راحلة"، تضم مجموعة من الندوات عن بعض الرموز الراحلة في مجالات الثقافة المختلفة وهم: "نجيب محفوظ – توفيق الحكيم – محمد القصبجي – أنور عبدالملك – يوسف شاهين – السيد ياسين &nd

علي راشد



يصاحب فعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فعالية ثقافية تحت عنوان “رموز راحلة”، تضم مجموعة من الندوات عن بعض الرموز الراحلة في مجالات الثقافة المختلفة وهم: “نجيب محفوظ – توفيق الحكيم – محمد القصبجي – أنور عبدالملك – يوسف شاهين – السيد ياسين – يحيى حقي – شادية”.

وفي قاعة “كاتب وكتاب” تقام مجموعة من الندوات تحت عنوان “مئويات”، ولم يقدم برنامجها بشكل متكامل، إلا أن الندوات المقترحة هي “ليلة في إبداع الشاعر سيد حجاب – الشيخ الحصري – المطرب والفنان محمد فوزي – الفنانة ليلى مراد – الملحن الشيخ سلامة حجازي – الشيخ إمام عيسى – الرئيس محمد أنور السادات – الكاتب والناقد السينمائي كمال الملاخ – ليلة القطبين في ذكرى اللاعب عبدالكريم صقر والناقد نجيب المستكاوي – الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق – مئوية مجلة فصول – حفل الإذاعات المشاركة في المعرض”.