مئات المهاجرين من البحر بين ليبيا وإيطاليا في قصبة خفر السواحل الليبية

متابعات انتشلت قوات خفر السواحل الليبية وسفن تابعة لمنظمة خيرية دولية مئات المهاجرين يوم السبت بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب صوب إيطاليا.ووفق ما نقلته رويترز، قال أيوب قاسم وهو متحدث باسم خفر السواحل إن سفنهم اعترضت ثلاثة قوارب للمهاجرين أحدهم كان زورقا مطاطيا

متابعات

انتشلت قوات خفر السواحل الليبية وسفن تابعة لمنظمة خيرية دولية مئات المهاجرين يوم السبت بعد أن حاول مهربو البشر استغلال هدوء البحر لإرسال عدة قوارب صوب إيطاليا.

ووفق ما نقلته رويترز، قال أيوب قاسم وهو متحدث باسم خفر السواحل إن سفنهم اعترضت ثلاثة قوارب للمهاجرين أحدهم كان زورقا مطاطيا بدأ في الغرق وعلى متنه 125 شخصا قبالة ساحل الزاوية إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

أما القارب الثاني فقد أعيد إلى منطقة القره بوللي إلى الشرق من طرابلس وعلى متنه 112 شخصا في حين تم اعتراض القارب الثالث وعلى متنه 98 شخصا قبالة أبو كماش قرب الحدود الليبية مع تونس.

وتمكن قارب يقل أكثر من 100 مهاجر من الوصول إلى منطقة تعمل فيها سفينة الإنقاذ أكواريوس على بعد نحو 21 ميلا من الساحل إلى الغرب من طرابلس. وكانت السفينة تستعد لنقل المهاجرين إلى إيطاليا.

وقال رجال إنقاذ على متن السفينة أكواريوس إن قارب المهاجرين كان على وشك الغرق تماما عندما وصل إليهم.

وكان أكثر من نصف المهاجرين في القارب من نيجيريا في حين كان الباقون من دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى كما كان من بينهم فلسطينيان اثنان.