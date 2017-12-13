مئات العمال يصدرون بيانا لرفض تهويد القدس

والتضامن مع معتقلي القدس إيمان عوف أصدر مئات من عمال ونقابين ومتضامنين بيانا لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، نقل سفارة أمريكا إلى القدس، واعتبارها عاصمة إسرائيل، وللتضامن مع معتقلي وقفة القدس أمام نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي. وقال الموقعون على البيان إننا "نعتبر هذا الق

والتضامن مع معتقلي القدس



إيمان عوف



أصدر مئات من عمال ونقابين ومتضامنين بيانا لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، نقل سفارة أمريكا إلى القدس، واعتبارها عاصمة إسرائيل، وللتضامن مع معتقلي وقفة القدس أمام نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي.

وقال الموقعون على البيان إننا “نعتبر هذا القرار دعما جديداً للكيان الصهيوني، ومشاركة في ظلم واستعباد إخوتنا الفلسطينين”.



وأضافوا أننا “لا نعترف بما تسمى بدولة إسرائيل ولا نعترف سوي بالدولة الفلسطنية ، التى نعتبرها رمز للصمود والمقاومة، ونستلهم من الثوار الفلسطينيين القدرة علي رفض الظلم ومقاومة الاستعباد”.

وطالبوا “الأنظمة العربية أن ترفض هذا الموقف المشين من النظالم الامريكي، ودعم المقاومه الفلسطينية” .

