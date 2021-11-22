تأميـــن

مؤمن مختار رئيسًا للمراجعة بالمهندس للتأمين ونزهي غليوم للمخاطر وداليا خورشيد للاستثمار

الشركة تُحقق 1.6 نموًا بفائض النشاط التأميني خلال الربع الأول وقفزة في الأرباح المُرحلة
ماهر أبو الفضل 5:44 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21 5:44 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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قرر مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، برئاسة عاطف المحمودي، إعادة تشكيل لجان المجلس، البالغ عددها خمس لجان، وتضم المراجعة والمخاطر والترشيحات والحوكمة والاستثمار.

ووفقًا لقرار مجلس الإدارة – حصلت المال علي نسخة منه- تم إختيار مؤمن محمد مختار- الرئيس السابق لشركة مصر للتأمين– رئيسًا للجنة المراجعة وعضوية كل من ، أشرف حسن إبراهيم ، ومؤمن شفيق ، ومحمد خالد عبد الله، بالإضافة الي عاطف المحمودي، وطارق سلامة ، وأحمد بغدادي ، ونزهي غليوم عبد المسيح.

حسين عبد الغفار عضوًا بلجنة المخاطر والمحمودي رئيسًا للمكافأت

وفيما يخص لجنة المخاطر، تم إختيار نزهي غليوم عبد المسيح- العضو المنتدب السابق لشركة الشرق للتأمين- رئيسًا لها، وعضوية كل من أحمد حشيش، ومؤمن مختار ، ووعاطف المحمودي، ومروة هشام، بالإضافة الي الخبير الإكتواري حسين عبد الغفار.

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عاطف المحمودي- رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين

في سياق متصل، إختار مجلس إدارة المهندس للتأمين، داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابق، رئيسًا للجنة الاستثمار والمالية، وعضوية كل من عبد الله خالد، ومؤمن شفيق وطارق أنيس سلامة، بالإضافة الي أحمد بغدادي وعاطف المحمودي.

وترأس عاطف المحمودي، رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين، لجنة الترشيحات والمكافأت ، وعضوية كل من أحمد محمد حشيش، وأحمد بغدادي، بالإضافة الي عبد اله خالد عبد الله.

وفيما يخص لجنة الحكومة، قرر مجلس إدارة المهندس للتأمين، إختيار هاني يوسف عزام رئيسًا للجنة، وعضوية كل من أحمد محمد حشيش ومحمد خالد عبد الله.

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وحققت المهندس للتأمين، نموًا بفائض النشاط التأميني، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، بنسبة 1.6%، ليتجاوز إلي 25.6 مليون جنيه، مقابل 25.4 مليون جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي.

ومن المعروف أن فائض النشاط التأميني يختلف عن فائض الإكتتاب التأميني.

ففائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبه مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميليه و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا أن تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.

أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادة أو نقصًا، مضافًا إليها عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وتم تحديد النسب المخصصة لكل قناة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

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خالد عبد الصادق- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

وإرتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 5.3% ليصل الي 414.5 مليون جنيه تقريبًا، مقابل 393.5 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة، فيما قفزت الأرباح المُرحلة بنسبة 82.7% لتتجاوز 89.8 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 49.2 مليون جنيه تقريبًا في الربع المقابل من العام المالي الماضي.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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