مؤمن مختار: السوق المصرية واعي ومليء بالكفاءات

قال مؤمن مختار الأمين العام للاتحاد الاوفرواسيوى للتامين، إن السوق المصرية واعي ومليء بالكفاءات، مشيرا إلى أن السوق المصرية من أفضل الاسواق في المنطقة العربية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأخيرة بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2، أن وصل عدد انواع التأمينات إلى 50 نوعا، لافتا إلى أنه من أصعب القطاعات داخل السوق.

وأوصي شركات التأمين بزيادة الوعي لدى العملاء بهدف كسر حاجز الثقة بين الشركات والعملاء داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن قطاع شركات التأمين تواجهه الكثير من العقبات ومن اهمهما التدريب الجزئي للعاملين بالقطاع نظرأ للضغوط المرتفعة للشركات، موضحا أن عدد كبير من شركات التأمين قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي.

واوصي شركات التامين بزيادة الوعي للعملاء لمعرفة أنواع الوثائق بهدف التحوط من أي مشكلة محتملة في فترات لاحقة.



وأشار إلى أن تحليل البيانات وتجميع الارقام للشركات بهدف دراسة معرفة الارباح والخسائر بهدف التحوط من أي مخاطر محتملة.

