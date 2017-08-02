مؤمن سليمان مديرا فنيا للمقاصة

على المصرى استقر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على التعاقد مع مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لسموحة السكندرى، لخلافة إيهاب جلال، الذى رحل عن تدريب الفريق الفيومى، بسبب خلافات مع إدارة النادى.وسيتم الإعلان عن تولى سليمان رسميا، عصر غدا الخميس، بعدما استقر الفريق

على المصرى

استقر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على التعاقد مع مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لسموحة السكندرى، لخلافة إيهاب جلال، الذى رحل عن تدريب الفريق الفيومى، بسبب خلافات مع إدارة النادى.

وسيتم الإعلان عن تولى سليمان رسميا، عصر غدا الخميس، بعدما استقر الفريق الفيومى، على المدرب الأسبق للزمالك، بعد مفاضلة مع حلمى طولان وطارق مصطفى، لكن نتائج سليمان مع الزمالك وسموحة حسمت الأمر.

ومن المقرر أن يبدأ مصر المقاصة، تجمعه استعدادا للموسم الجديد يوم السبت المقبل، تحت القيادة الفنية لمؤمن سليمان، وسيجتمع خلال اليومين المقبلين مع إدارة النادى، من أجل الاستقرار على الجهاز المعاون له.

وطلب جلال من إدارة الفريق الفيومى، سداد مستحقات اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد، والخاصة بمكافأة تحقيق المركز الثانى، والـ25% الخاصة بنسبة المشاركة في المباريات، إضافة إلى مستحقات الجهاز المعاون، على أن تمنحه الإدارة مستحقاته فى النهاية، عقب سداد مستحقات اللاعبين وجهازه المعاون.