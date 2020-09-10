مؤمن زكريا: الأهلي لم يتخل عني لحظة.. وسعيد بتكريمي اليوم

وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.

جهاز الكرة بالنادي الأهلي حرص صباح اليوم الخميس، على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، بإحضار تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.

وقال مؤمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الأهلي لم يتخلَّ عني، وكذلك مجلس إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمي والوقوف إلى جواري، وتكريمي اليوم ووجودي في بيتي وبين زملائي اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه».

من جانبه، أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن سعادته بتكريم مؤمن زكريا اليوم، مؤكدًا أن الأهلي يقدم كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها.

وأوضح عبدالحفيظ أن تكريم مؤمن زكريا، اليوم، يأتي أيضا كخطوة طبيعية من جانب الأهلي، الذي يقدم دائمًا دعمه الكامل لكل أبنائه، مؤكدًا أن الظروف الصحية الحالية للاعب تتطلب توافر كل الجهود والمساندة من الجميع، من أجل مساندته لتخطيها.

واختتم عبدالحفيظ حديثه بأن الجميع يقدر ويحترم مؤمن زكريا، الذي قدم مسيرة ناجحة مع النادي الأهلي، منذ أن كان لاعبًا في صفوف قطاع الناشئين وصولا إلى الفريق الأول، معربًا عن آماله بأن يتخطى مؤمن أزمته الصحية الحالية، وأن يعود سريعًا إلى ناديه وجماهير الأهلي.