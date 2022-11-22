«مؤمنة كامل»: دعمنا مستشفى بهية بـ 3 ملايين جنيه

قالت الدكتورة مؤمنة كامل مدير مجلس إدارة معامل المختبر، إنَّ المؤسسة دعمت مستشفى بهية بمبلغ 3 ملايين جنيه لعلاج السيدات الأكثر احتياجًا للعلاج في الوقت الحالي.

وأكدت أن الكشف المبكر يساهم في تحسن نسب شفاء سرطان الثدي، مشيرة إلى الدعم المستمر لمستشفى بهية، وتمكين المرأة المصرية صحيًا.

وأوضحت أن الاستراتيجية في «المختبر” تركز حول تلبية احتياجات المريض وتقديم أفضل خدمة معملية من خلال الاعتماد على الأجهزة المعملية المتطورة إذ تتيح فرصة القيام بالتحاليل المعقدة مثل تحاليل الجينات الوراثية ومن خلال وحدة الباثولوجي المتقدمة للكشف عن الأنسجة السرطانية.

أكد الدكتور خالد أبو العينيين مدير عام مركز بهية على دعم مؤسسة مؤمنة كامل المستمر للمستشفى، إذ تحرص على المشاركة المجتمعية ودعم محاربات بهية نفسيًا.

جاء ذلك خلال تكريم العاملين بمستشفى بهية من خلال مبادرة «مع بعض أقوى لصحة أفضل» إذ قامت مؤسسة مؤمنة كامل ومعامل المختبر بتكريم الأطباء وطاقم التمريض والقائمين على تقديم الخدمات الطبية لمحاربات بهية.

و تحت شعار «افحصي تطمني» قامت مؤسسة مؤمنة كامل بتنظيم ندوات توعية ضد سرطان الثدي لعدد من السيدات ضمن الحملة في عدة مناطق متفرقة داخل محافظات مصر، بالتعاون مع أطباء مستشفى بهية، والذين قاموا بشرح كل ما يتعلق بالأسباب وطرق الوقاية وخطوات العلاج مما أدى إلى رفع الوعي بنسبة 23.4 في المئة لأكثر من 120 سيدة بأهمية الكشف المبكر والفحص الذاتي لسرطان الثدي ، وهي النسبة التي تعمل المؤسسة على رفعها في برامجها الصحية المقبلة بالمزيد من الندوات والفعاليات.

وتحرص المؤسسة على المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية خلال حملاتها، كونها جزء من المنظومة المصرية والتي وصلت حصيلتها في مؤشرات الكشف المبكر عن المرض إلى انخفاض نسبة اكتشاف أورام الثدي في مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة)، من 58.5% من الحالات إلى 29.5%، وارتفاع نسبة اكتشاف الإصابة بالأورام في المراحل المبكرة إلى 70.5%.، وهو ما يؤكد فعالية حملات التوعية حول المرض .