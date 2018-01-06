مؤلف كتاب نار وغضب: ما كشفته سيطيح بترامب

وكالات: قال مايكل وولف، مؤلف كتاب ينتقد العام الأول للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض إن ما كشفه الكتاب سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب. وأوضح وولف أن كتابه "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" خلص إلى أن ترامب ليس مؤهلا لتولي الرئاسة، وأن هذه النتيجة أصبحت رأيا واسع الانتش

وكالات:

قال مايكل وولف، مؤلف كتاب ينتقد العام الأول للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض إن ما كشفه الكتاب سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب.

وأوضح وولف أن كتابه “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض” خلص إلى أن ترامب ليس مؤهلا لتولي الرئاسة، وأن هذه النتيجة أصبحت رأيا واسع الانتشار.

وأضاف أن ما ورد في كتابه يوضح للجميع أن ترامب “لا يستطيع أداء مهمته”، وهذا هو إطار الاعتقاد والإدراك الذي “سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء هذه الرئاسة”.

من ناحيته، انتقد الرئيس الأمريكي الكتاب، وقال إنه حافل بالأكاذيب، وفق ما نقلت رويترز.

ويصور الكتاب الوضع في البيت الأبيض بالفوضوي، ويقول إن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016، وأن مساعديه يسخرون من قدراته.