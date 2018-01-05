مؤلف النار والغضب: أسرة ومستشارو ترامب يشككون في قدراته العقلية

سي إن إن أكد مايكل وولف، مؤلف كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، اليوم الجمعة، دقة المعلومات الواردة في كتابه عن ترامب، رغم نفي الرئيس الأمريكي، معتبرًا أن ترامب يمنحه دعاية مجانية بالهجوم على الكتاب. وقال وولف، في مقابلة مع قناة "NBC"، إن "100% من الأشخاص المحيطين

سي إن إن





أكد مايكل وولف، مؤلف كتاب “النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض”، اليوم الجمعة، دقة المعلومات الواردة في كتابه عن ترامب، رغم نفي الرئيس الأمريكي، معتبرًا أن ترامب يمنحه دعاية مجانية بالهجوم على الكتاب.

وقال وولف، في مقابلة مع قناة “NBC”، إن “100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدراته العقلية وجدارته بالرئاسة”.

وأضاف أنه حتى إيفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر “يحملونه مسئولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو”.

وتابع وولف: إن “أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل، وكبار الموظفين يقولون إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع”.

وأوضح مؤلف “النار والغضب” أنه التقى الرئيس الأمريكي قبل وبعد انتخابه، رغم نفي ترامب عبر حسابه على “تويتر” إجراء أي مقابلة مع وولف. وقال الكاتب: “لقد تحدثت مع الرئيس بالتأكيد، ولا أعرف إذا كان يدرك أن ذلك كان حوارًا أم لا، لكن الشيء المؤكد أنه مسجل”. وأضاف: “لقد قضيت حوالي 3 ساعات مع الرئيس خلال حملته الانتخابية وفي البيت الأبيض”، مؤكدًا أنه يمتلك تسجيلات للمقابلات التي أجراها من أجل الإعداد لكتابه.

وسارع هنري هولت، ناشر الكتاب، بطرحه في الأسواق، اليوم الجمعة، بعدما كان مقررًا طرحه، الثلاثاء المقبل، بعد نشر مقتطفات منه أثارت جدلًا حادًّا في الولايات المتحدة وخارجها. وكان محامو ترامب قد طالبوا الناشر والمؤلف، أمس الخميس، بوقف نشر الكتاب.

كما هدد محامو ترامب بمقاضاة ستيف بانون، كبير مستشاري الشئون الاستراتيجية السابق للرئيس ترامب وأحد أبرز عناصر فريق حملته الانتخابية، بتهم “التشهير والقذف والافتراء وانتهاك اتفاق الالتزام بالسرية”، بعد التصريحات المنسوبة إلى بانون ضد ترامب في كتاب “النار والغضب”، التي وصف فيها بعض تصرفات إدارة ترامب بـ”الخائنة وغير الوطنية”، وانتقد تواصل فريقه مع شخصيات روسية.