مؤلفون في الموسم الرمضاني لأول مرة

محمود قاسم: انتقال مؤلفي السينما للتلفزيون سيكسبهم خبرات كبيرةسمير الجمل: كتابة الدراما تحتاج لتوزيع المجهود على 22 ساعة أحمد سعد الدين: محددات المسلسلات مختلفة عن السينما.. يجب أن يلتزم بها المؤلفون الجدد أحمد حمديحقق بعض الكتاب الشباب نجاحًا في تجاربهم السينمائية الفت

محمود قاسم: انتقال مؤلفي السينما للتلفزيون سيكسبهم خبرات كبيرة



سمير الجمل: كتابة الدراما تحتاج لتوزيع المجهود على 22 ساعة



أحمد سعد الدين: محددات المسلسلات مختلفة عن السينما.. يجب أن يلتزم بها المؤلفون الجدد



أحمد حمدي



حقق بعض الكتاب الشباب نجاحًا في تجاربهم السينمائية الفترة الماضية، ما دفع المنتجين ونجوم الدراما المصرية للاستعانة بهم في كتابة مسلسلاتهم الجديدة، التي ينافسون بها في الموسم الرمضاني 2018.

وأبرز هؤلاء المؤلفين الشباب محمد سيد بشير، الذي يتعاون معه النجم مصطفى شعبان لأول مرة في مسلسله الرمضاني، ايوب، بعد نجاح بشير مع النجم احمد السقا في فيلم هروب اضطراري الفترة الماضية وتحقيقه ايرادًا مرتفعًا تخطى 50 مليون جنيه.

كذلك المؤلف محمد دياب، برغم نجاحه سينمائيًا في العديد من الافلام، مثل اشتباك للنجمة نيلي كريم والجزيرة مع النجم احمد السقا وغيرها من الافلام السينمائية لكنه لم يخض تجربة الدراما التليفزيونية سابقا، وقرر أن يقتحم الدراما لاول مرة مع النجم عمرو يوسف في مسلسل طايع في موسم رمضان القادم والمسلسل ينتمي للطابع الصعيدي والكثيرين يراهنون على دياب في اولى تجاربه التليفزيونية .

يتحدث بعض النقاد حول اقتحام هؤلاء الكتاب للدراما التليفزيونية بعد نجاحهم في السينما وهل سيضيف ذلك لمستوى الدراما المصرية بعد انتقال بعض المؤلفين من السينما للتلفزيون على غرار اقتحام نجوم ومخرجي السينما للشاشة الصغيرة منذ سنوات .

يقول الناقد الفني محمود قاسم للمال : ان انتقال بعض المؤلفين من السينما للدراما التليفزيونية امر جيد للغاية، لانه يضيف للشاشة الصغيرة خبرتهم التي قدموها في السينما خاصة المؤلف محمد دياب .

واضاف انه منذ سنوات انتقل الكثير من نجوم السينما ومخرجيها للتلفزيون وذلك اكسب السينما خبرات مميزات وتطورت صورتها وموضوعاتها بدرجة كبيرة السنين الماضية ، مشيرا ان مؤلفي السينما ايضا سيكسبون الاعمال الدرامية الكثير من الالق والتميز .

واكد قاسم ايضا ان الميزة الموجودة في هؤلاء المؤلفين انهم يكتبون فيلما سينمائيا مدته ساعتين فقط ويجذبون الجمهور العريض له ويحققون نجاحا به معنى لذك انهم قادرين على تقديم الموضوعات المقتضبة في وقت قصير او زمن بسيط للناس من خلال حلقات مسلسل ولن يقدموا شيئا مملا ابدا وهذه تعتبر سابقة في الدراما لاول مرة بدخول محمد دياب فيها خاصة .

اما الناقد سمير الجمل فيرى ان السينما نفسها تعتبر دراما والاذاعة تعتبر دراما لكن هناك دراما مسرحية ودراما سينمائية ودراما اذاعية ويجب تصحيح هذه المفاهيم لان السينما والتلفزيون فيهم دراما ، لافتا انه جرى العرف انه من يستطيع كتابة دراما السينما يستطيع كتابة دراما التلفزيون ايضا لكن هناك فرقا بينهما مثل سباق 100 متر في العاب القوى وسباق الماراثون 42 كيلومتر وبرغم انهما للجري لكن الفرق بينهما ان هناك 30 كيلو في احدهما منذ ضربة البداية وهكذا السينما مدتها ساعتين فقط اما الدراما التلفزيون مثل المااراثون تحتاج لتوزيع المجهود على 30 حلقة بمايعادل 22 ساعة لذلك يحتاج ذلك لنوعية معينة من التديب واللياقة في الكتابة.

واضاف الاخوة دياب كانوا يعملون معا في الاعمال السينمائي طيلة السنين الماضية ومن الممكن ان يقدموا عملا دراميا معا ناجحا ايضا وكذلك دخول محمد سيد بشير لاول مرة في الدراما التليفزيونية بالتاكيد سيضيف للعمل الذي يكتبه لكن لو قدم موضوعا وفكرا جيدا.

واشار الجمل ايضا الى ان وجود بشير مع النجم مصطفى شعبان لاول مرة في التلفزيون وابتعاده عن المؤلف احمد عبدالفتاح الذي تعاون معه لسنوات لم يستطع تطوير نفسه كممثل وكذلك عبدالفتاح لم يستطع تطوير اداءه في الكتابة واضاع شعبان فرص كثيرة اتيحت له السنين الماضية ووجود مؤلفا شابا جديدا لاول مرة مثل بشير قد ينقذه ويضيف له ويقدم له شيئا جديدا او لا لو كتب له شيئا يرضيه فقط بغض النظر عن قيمة الموضوع المقدم للناس.

وتابع فنان بقيمة يحى الفخراني لايمكن ان يتعاون مع اي مؤلف حتى لو كان شابا ووجها جديدا الا لو اقتنع بقيمة النص والسيناريو المكتوب.

ويقول الناقد احمد سعد الدين ان اقتحام مؤلفين جدد للدراما المصرية بالتأكيد سيحدث تغييرات واضافة لها الفترة المقبلة بشرط ان يقدموا موضوعات جيدة تليق بالجمهور المصري.

واضاف ان المشكلة في الدراما ان كتابتها مختلفة تماما عن السينما، فمثلا الراحل اسامة انور عكاشة لم يقدم سوى فيلم او اثنين في تاريخه الفني الطويل برغم تقديمه العديد من الاعمال التليفزيونية الناجحة، ابرزها ليالي الحلمية بااجزائها الخمسة التي مازالت راسخة في اذهان الجمهور والشارع العربي حتى الان.

واكد سعد الدين ايضا ان الدراما التليفزيونية لها محددات اساسية يجب على هؤلاء المؤلفين الجدد الالتزام بها، واهمها الاهتمام بالحوار المكتوب لانه اهم من الصورة في المسلسل بعكس السينما، فالصورة فيها هي الاهم وتكون معبرة بشكل كبير .

وتابع ان محمد سيد بشير يجب ان يقوم بتغيير جلد مصطفى شعبان الفني الذي يعيش في عباءة الراحل نور الشريف في اعماله الفنية ومسلسلاته التي يقدمها منذ 12 عاما تقريبا، اما محمد دياب فيملك فكرا مختلفا وعمرو يوسف فنان متجدد دائما في ادواره ودياب يستطيع ان يضيف له في تعاونه لاول مرة معه.