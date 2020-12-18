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مؤكدًا أنه سيبلغ عن حالته الصحية بـ«شفافية».. ماكرون: أنا بخير وأشعر بتحسن (فيديو)

بعد يوم واحد من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا
محمد بدر 9:36 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 9:36 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه “بخير ويشعر بتحسن” بعد يوم واحد من الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيبلغ بـ”شفافية” عن حالته الصحية يوميا.

وقال ماكرون عبر تغريدة في “تويتر”: “لا يوجد سبب لتطور الأمور إلى الأسوأ”، نقلا عن روسيا اليوم.

وأضاف: “سأواصل إدارة الشؤون الحكومية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ”.

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وأعلن قصر “الإليزيه”، أمس الخميس، إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأوضح في بيان له، أن “ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام وأنه يمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر”.

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بقلم محمد بدر

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