مؤقتًا .. ممفيس توافق على سداد 300 ألف جنيه للضرائب

رجب عز الدين وافق مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة الخميس الماضى على سداد 300 ألف جنيه لمصلحة الضرائب عن سنوات الفحص من 2001-،2007 لحين الفصل فى الطعن الضريبى المقام من الشركة ضد المصلحة. وتحولت الشركة خلال الربع الأول المنتهى 30 يونيو للخسارة إلى 7.8 م

رجب عز الدين



وافق مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة الخميس الماضى على سداد 300 ألف جنيه لمصلحة الضرائب عن سنوات الفحص من 2001-،2007 لحين الفصل فى الطعن الضريبى المقام من الشركة ضد المصلحة.

وتحولت الشركة خلال الربع الأول المنتهى 30 يونيو للخسارة إلى 7.8 مليون جنيه مقابل 123 ألفًا أرباحًا في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وبلغت خسائر الشركة 21.1 مليون جنيه خلال العام المنتهى 30 يونيو 2017 مقابل أرباح بلغت 89 ألف جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 56.2 مليون جنيه موزعا على 5.6 مليون جنيه بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

