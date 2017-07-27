مؤقتًا.. طارق يحيي مديرًا فنيًّا للزمالك

علي المصريقرر المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تصعيد طارق يحيي من منصب المدرب العام، لمنصب المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.يأتي ذلك خلفًا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي مساء اليوم الخميس، مقابل حصوله علي نصف الشرط الجزائي المقدر

علي المصري

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تصعيد طارق يحيي من منصب المدرب العام، لمنصب المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

يأتي ذلك خلفًا للبرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي مساء اليوم الخميس، مقابل حصوله علي نصف الشرط الجزائي المقدر بقيمة راتب ثلاثة أشهر.

وأبلغ رئيس النادي، طارق يحيي بخلافة إيناسيو خلال الفترة المقبلة، وقيادة الفريق في مباراة النصر السعودي، في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة العربية الذي سيقام السبت المقبل، ومباراة المصري في نصف نهائي كأس مصر.

ورغم تكليف مرتضي منصور لطارق يحيي، بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، علمت “المال”، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، بدأ البحث عن مدير فني أجنبي، لخلافة إيناسيو، علي رأس القيادة الفنية للزمالك، عقب نهاية البطولة العربية، ومباراة نصف نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد فسخ عقده مع إيناسيو ومعاونيه الثلاثة، رسميا مساء اليوم، مقابل حصوله علي مليون و140 ألف جنيه، وهي نصف قيمة الشرط الجزائي، وحصل علي مستحقاته كاش، ووقع علي إخلاء طرف، لتنتهي أزمته مع الزمالك.