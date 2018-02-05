مؤشر PMI السعودى يهوي فى يناير لأدنى مستوى

خالد بدر الدين أعلن، اليوم الاثنين، بنك دبى الوطنى NBD الإماراتى أن مؤشر مديري المشتريات PMI فى قطاعات الاقتصاد السعودى غير البترولية هوي خلال شهر يناير، هذا العام إلى 53 نقطة، ليسجل أدنى مستوى منذ بدء استخدامه، مقارنة مع 57.3…

خالد بدر الدين



أعلن، اليوم الاثنين، بنك دبى الوطنى NBD الإماراتى أن مؤشر مديري المشتريات PMI فى قطاعات الاقتصاد السعودى غير البترولية هوي خلال شهر يناير، هذا العام إلى 53 نقطة، ليسجل أدنى مستوى منذ بدء استخدامه، مقارنة مع 57.3 نقطة فى ديسمبر الماضى، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة التى أدت إلى هبوط الإنتاج وطلبات الشراء.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر مديري المشتريات الذى يقيس نشاط البيزنس فى اقتصاد السعودية غير البترولى انتعش مع نهاية العام الماضى قبل تطبيق الضريبة الجديدة التى بدأ العمل بها منذ أول يناير الماضى بنسبة 5 % ضمن جهود الأمير محمد بن سلمان ولى العهد لإعادة تخطيط الاقتصاد بحيث لا يعتمد على البترول والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية علاوة على قيام حكومة المملكة برفع الرسوم على العاملين الأجانب وخفض الدعم والذى أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.



ومع ذلك يشعر حاليا رجال الأعمال و رؤساء الشركات بتفاؤل أكثر مما كانوا عليه فى أبريل الماضى بفضل ارتفاع أسعار البترول إلى قرب 70 دولارا للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2014 وإعلان حكومة المملكة عن ميزانية توسعية هذا العام، وارتفاع عدد الوظائف الشهر الماضى بأعلى معدل منذ أغسطس 2016، وتأكيد الشركات حاليا على أنها تقوم بتعيينات جديدة لمشروعاتها الجديدة فى قطاعات البنية التحتية والخدمات و البناء وغيرها من القطاعات غير البترولية.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني NBD أعلن صباح اليوم أن مؤشر مديري المشتريات الخاص للقطاع الخاص غير النفطي بمصر صعد إلى 49.9 نقطة في يناير من 48.3 نقطة في ديسمبر، ليبقى أقل بدرجة طفيفة جدا من حد الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش فى علامة مشجعة مع الانتعاش هذا العام مع وجود ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة ليؤكد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها فى أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها.