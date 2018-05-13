مؤشر MSCI العالمى يقفز 2.1%

خالد بدر الدين صعد مؤشر «MSCI» لأسهم الشركات العالمية الذى يمثل شركات فى 23 دولة متقدمة و24 سوقاً ناشئة بأكثر من %2.1 خلال الأسبوع الماضى، فى أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من شهرين، مع تحقيق الأسهم الأوروبية أطول سلسلة متصلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكثر من ثلاث سنوات،

خالد بدر الدين



صعد مؤشر «MSCI» لأسهم الشركات العالمية الذى يمثل شركات فى 23 دولة متقدمة و24 سوقاً ناشئة بأكثر من %2.1 خلال الأسبوع الماضى، فى أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من شهرين، مع تحقيق الأسهم الأوروبية أطول سلسلة متصلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وانتعاش أسعار أسهم الشركات الأمريكية بقيادة شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، بعد أن ألقى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كلمة هاجم فيها أسعار الأدوية المرتفعة، لكنه لم يتخذ إجراءات قوية لخفضها.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 S&P» لكبرى الشركات الأمريكية قفز خلال الأسبوع الماضى، بحوالى %2.4 ليصل إلى 2727.72 نقطة، و مؤشر «داوجونز» للشركات الصناعية الكبرى صعد بأكثر من %2.3 ليتجاوز 24831 نقطة، بينما زاد مؤشر «ناسداك» الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، ولاسيما التكنولوجيا الحيوية بحوالى %2.7 إلى 7402.88 نقطة.

وارتفعت أسعار أسهم شركات الأدوية الأمريكية، بنسب واضحة ومنها «جونسون آند جونسون وفايزر» بأكثر من %1 لكل منهما و«ميرك» بحوالى %2.8 بينما ارتفع سهم «سيكا» السويسرية بحوالى %8.3 ليأتى فى مقدمة الشركات الأوروبية الرابحة، وشركة «سان جوبان» بأكثر من %2.7 وشركة «أرسيلور ميتال» أكبر منتج للصلب فى العالم 2.3 % بعد أن أعلنت عن أرباح فاقت التوقعات.

وسجل مؤشر «نيكى» القياسى لكبرى الشركات اليابانية صعودا بنسبة %1.3 خلال الأسبوع الماضى، ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير الماضى، بفضل انحسار المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة، بمعدل سريع بسبب بيانات ضعيفة عن التضخم فى الولايات المتحدة.

وقفزت أسعار البترول %2.8 الأسبوع الماضى لتتجاوز 77 دولارا لبرميل برنت و 70.7 لبرميل النفط الأمريكى، لتسجل أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بعد أن أعلن “ترامب” انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الإيرانى.

وشهدت أسعار البترول فى نهاية الأسبوع جلسة متقلبة، ويرى بعض المحللين أنه من المرجح أن حلفاء الولايات المتحدة، سيحثون على الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران، مما سيساعد على الحفاظ على إمدادات الخام الإيرانى إلى الأسواق العالمية، كما أن الإمدادات العالمية قد تواصل الارتفاع، بسبب زيادة عدد الحفارات النفطية النشطة فى الولايات المتحدة، بحوالى عشرة حفارات، وهذا يعنى استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكى، وعدم ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

وسجلت أسعار الذهب أول مكسب أسبوعى، منذ أكثر من شهر مع تراجع الدولار، وانحسار طفيف فى ثقة المستثمرين بشأن التوقعات بأن يرفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية خلال العام الحالى، ليصل سعر أوقية المعدن النفيس فى التعاملات الفورية إلى 1319.35 دولار، وإلى 1320.70 دولار للعقود الأمريكية تسليم يونيو المقبل.

ويرى والتر بيهوفيتش، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «ديلون ميتالز» لخدمات الاستثمار، أن المخاطر الجيوبوليتكية فى الشرق الأوسط، وتراجع الدولار لثالث جلسة على التوالى، أمام سلة من العملات الرئيسية، واستقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عند أقل من %3 تعطى الذهب دفعة مؤقتة نحو الارتفاع، كما أن المستثمرين فى سوق السندات لايزالون واثقين من أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى، سيرفع أسعار الفائدة فى يونيو، ولكنهم أقل تأكدا بشأن احتمالات زيادة الفائدة فى سبتمبر وديسمبر المقبلين.