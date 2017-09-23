مؤشر LME للمعادن يقفز 21 %

خالد بدر الدينقفز مؤشر بورصة لندن للمعادن "LME"، الذي يضم 6 معادن بأكثر من 21%، خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ليسجل أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر الماضى، قبل أن يهبط 3.5% منذ ذلك الحين، بعد أن تعرضت السوق لضغوط، بسبب مخاوف من تضخم ديون الصين بعد خفض تصنيفها واحتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات ا

خالد بدر الدين

قفز مؤشر بورصة لندن للمعادن “LME”، الذي يضم 6 معادن بأكثر من 21%، خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ليسجل أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر الماضى، قبل أن يهبط 3.5% منذ ذلك الحين، بعد أن تعرضت السوق لضغوط، بسبب مخاوف من تضخم ديون الصين بعد خفض تصنيفها واحتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن بورصة لندن للمعادن تقيس الأسعار الفورية والآجلة لأهم 6 معادن أساسية، تضم النحاس والنيكل والألومنيوم والرصاص والقصدير والنزك فى الأسواق العالمية.

وتصدر النيكل قائمة المعادن الخاسرة مع نهاية الأسبوع الماضى، مع هبوط أسعار عقود النيكل القياسية للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بحوالى 5.3 % لتصل إلى 10 آلاف و420 دولارًا للطن، وتسجل أدنى مستوى منذ 16 أغسطس الماضى.

وساعد انخفاض أسعار النيكل إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة، بعد زيادة رسوم التداول في الصين من أجل القضاء على المضاربات في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الحديد والصلب ومعادن أخرى، وسط ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة بعد المزيد من التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، بعد أن أعلنت حكومة بيونجيانج يوم الجمعة إنها قد تختبر قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهاديء بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كوريا الشمالية.

وهبطت أيضا أسعار الزنك 2.3 % ليغلق عند 3031 دولاراً للطن، بينما هوى النحاس إلى أدنى مستوى منذ 16 أغسطس الماضى، ليهبط إلى 6366 دولارًا للطن، قبل أن يعوض بعض خسائره ليغلق منخفضا 0.4 % ليصل إلى 6457 دولارًا للطن.

وتراجع الألومنيوم 0.6% ليغلق عند 2158 دولارًا للطن، رغم أنه زاد 3.5 % على أساس أسبوعي وخسر أيضًا الرصاص 1.2% لينخفض إلى 2483 دولارًا للطن، بينما ارتفع القصدير 0.4 % ليتقدم إلى 20 ألفًا و525 دولارًا للطن.