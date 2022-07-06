مؤشر «EGx30» يواصل الهبوط تحت ضغط مبيعات الأجانب في «التجاري الدولي»

مازالت ضغوط مبيعات الأجانب فى سهم البنك التجارى الدولى CIB تثقل كاهل البورصة المصرية وخاصة مؤشر السوق الرئيسى EGx30 والذى واصل تراجع بجلسة أمس الثلاثاء بينما تحول المؤشران EGX70 وEGX100 للصعود.

وأرجع خبراء ومحللو البورصة استمرار هبوط المؤشر الثلاثينى الى المبيعات التى ينفذها المستثمرون الأجانب على أسهم البنك التجارى الدولى CIB المستحوذ على الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر، مشيرين الى ان الارتفاع الذى شهده المؤشران EGX100 وEGX700 يرجع إلى عرض الاستحواذ الذى تقدمت به شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» على مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وقالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) فى بيان الثلاثاء إنها قدمت عرضاً غير ملزم للاستحواذ النقدى المحتمل على نسبة تصل إلى %100 من أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المدرجة بالبورصة المصرية.

ويرى الخبراء أن البورصة ستشهد فى الجلستين المتبقيتين خلال الأسبوع الحالى اتجاها عرضيا تتخلله بعض المكاسب إلا أن ذلك لن يبتعد بالسوق عن مستوياتها الحالية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس على تراجع للمؤشر الثلاثينى %0.33 مغلقا عند مستوى 8657.5 نقطة، بينما ارتفع السبعينى والمئوى بنسب طفيفة بواقع %0.24 إلى 1659.7 نقطة للأول، و%0.3 عند 2443 نقطة للثانى.

وارتفعت التداولات بنهاية تعاملات أمس إلى نحو 954 مليون جنيه من خلال التعامل على أسهم 183 شركة ارتفع من بينها 61 سهما، بينما تراجع 44 سهما، وظل 83 على ثبات.

وتواصلت مبيعات الأجانب بجلسة أمس -بشكل خاص فى أسهم البنك التجارى الدولى الذى هبط بنسبة %0.46 بقيمة 129.8 مليون جنيه قابلها مشتريات محلية بقيمة 127 مليون جنيه بنسبة %67.5 من التعاملات، و2.6 مليون جنيه بنسبة %6.66 من التداولات للعرب.

وكان موقف رأس المال السوقى محايدا حيث ظل عند نفس مستويات جلسة الاثنين بواقع 593 مليار جنيه.

وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن أكبر مشكلة تواجهها السوق حاليا هى مبيعات الأجانب المكثفة فى سهم البنك التجارى الدولي، مما يمهد لاستمرار المشهد الضبابى المسيطر على السوق.

وتوقع عبد القادر اتجاها عرضيا للسوق خلال الجلستين المقبلتين، متوقعا تحقيق مكاسب بجلسة الأربعاء، لتعود التراجعات مجددا بجلسة الخميس.

وقالت دعاء زيدان نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن مبيعات الأجانب فى سهم البنك التجارى الدولى واصلت الضغط على المؤشر الثلاثينى ليشهد تراجعا جديدا، بينما دعم عرض الاستحواذ على مدينة نصر المؤشرين السبعينى والمئوى.

وأكدت زيدان أن البورصة مازالت تعانى من ضبابية المشهد فى ظل الضغوط التى يواجهها سهم البنك التجارى الدولي، وغياب القوى الشرائية من السوق.

ولفتت زيدان إلى أن السوق ربما تشهد اتجاها عرضيا مائلا للصعود إلى مستويات 8800 نقطة خلال جلستى التداول المتبقيتين قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مع عمليات شرائية انتقائية على الأسهم صاحبة الأخبار الجيدة.