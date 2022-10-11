‏مؤشر «EGX30» يسعى لاختراق مقاومة 10000 نقطة لتحويل الدفة نحو الصعود

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا طفيفا بنهاية تعاملات أمس بواقع %0.08 للمؤشر الرئيسي «EGX30» ليغلق عند 9948 نقطة، كما صعد «EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنحو %0.04 مسجلا 2185 نقطة، وسار على دربهما «EGX100» بنسبة %0.05 ليسجل 3123 نقطة.

يأتى ذلك فى وقت رهن فيه خبراء سوق المال خروج مؤشرات البورصة من النفق العرضى بنجاح «الرئيسى» فى اختراق مستوى المقاومة 10000 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.15 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى حوالى 1.18 مليار، ليسجل 692.35 مليار، مقابل 691.17 مليار للإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من المستثمرين المصريين والعرب، بصافى قيمة بلغت 70.17 مليون جنيه ، و 82.12 مليون على الترتيب، مقابل صافى بيع للأجانب بنحو 152.29 مليون.

ورهن خبراء سوق المال خروج مؤشرات البورصة من النفق العرضى بتمكن «EGX30» من اختراق مستوى المقاومة 10000 – 10050 نقطة، واختراق «EGX70» لحاجز الـ 2200 نقطة.

وأضافوا أنه قد يتعرض «EGX30» للمسار الهابط حال فشله فى الاستقرار أعلى 9900 نقطة ليستهدف 9800-9600 نقطة، مشيرين إلى أن مؤشرات البورصة متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية، وسط غياب المحفزات بالسوق المحلية.

وأشار حسام عيد مدير الاستثمار فى شركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية إلى سيطرة الأداء المتباين على مؤشرات البورصة، والأسهم القيادية، رغم اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف أن «EGX30» فشل فى تأكيد اختراق المقاومة الرئيسية 10000 نقطة، لافتًا إلى أنه ما زالت لديه فرصة لإعادة التجربة طالما تمكن من الحفاظ على البقاء أعلى مستوى الدعم 9900 نقطة، أما فى حالة الإخفاق فمن المرجح أن يتجه لاختبار مستوى الدعم التالى عند 9800 نقطة .

وفيما يتعلق بـ«EGX70» أشار عيد إلى إغلاق المؤشر بالمنطقة الخضراء ، و بارتفاع محدود، تزامنًا مع أداء متذبذب أيضا لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن استقرار «EGX70» أعلى مستوى الدعم الرئيسى 2160 نقطة، قد يؤهله لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 2200 نقطة على الأجل القريب.

ويرى محمد رضوان محلل فنى للأسواق العالمية بشركة «Tradepedia» أن «EGX30» يتحرك حاليا فى نطاق عرضي، بين «9600 – 10050» نقطة، لافتًا إلى أهمية مستوى المقاومة 10050 نقطة لـ«EGX30» التى فى حال تم اختراقها سيتغير المسار العام للمؤشر نحو الصعود.

وأوضح أنه على الجانب الآخر فإن كسر مستوى الدعم 9600 نقطة، سيدفع المؤشر لمستهدفات هبوطية قد تصل إلى 9200-9000 نقطة.

وأشار إلى ضبابية الرؤية حول التحركات القادمة لـ «EGX30» ناصحًا باستغلال أى صعود للمؤشر فى البيع وتقليل المراكز، لحين استقرار السوق مرة أخرى، ثم بناء مراكز جديدة.

وعلى صعيد «EGX70» قال «رضوان» إن المؤشر لايزال أيضا فى إطار الحركة العرضية ما بين مستويات الدعم 2100 نقطة والمقاومة 2300 نقطة، ناصحا المتعاملين بتخفيف المراكز وخاصة الهامشية بقرب مستوى المقاومة.

من جانبه، توقع محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، استمرار الأداء العرضى لـ«EGX30» ما بين 9800 – 10200 نقطة خلال جلسات الأسبوع الجارى لحين وضوح الرؤية الخاصة بالمشهد العالمى على المستويين الاقتصادى والسياسي.

على صعيد «EGX70» قال إن المؤشر قد يتراجع لقرب مستويات الدعم 2150 نقطة ، ومن ثم يعاود الصعود تجاه 2250 نقطة خلال جلسات الأسبوع الجارى.