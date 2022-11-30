مؤشر «egx30 يختبر مقاومة 13380-13500 وسط ترقب لمواصلة الصعود

قال محللون فنيون إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر مقاومة 13380-13500 نقطة، موضحين أن تجاوزها سيدفعهُ للصعود حتى 14830 خلال عدة جلسات.

السوق تسجل أكبر عدد للعمليات المنفذة خلال الجلسة الواحدة منذ يونيو 2009

وأنهت البورصة المصرية تعاملات –الأربعاء- على تباين في الأداء وسط قفزة كبيرة في تداولات الأسهم بنحو 3.5 مليار جنيه، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو 2021، كما ارتفع عدد العمليات المنفذة خلال الجلسة لأكبر مستوى له منذ يونيو 2009 ليسجل 83.3 ألف عملية.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 0.57% ليسجل 13259 نقطة، فيما تراجع EGX70 بـ 0.32% ليصل 2583 نقطة، وهبط “egx100” بـ 0.1% مغلقًا على 3740 نقطة، وارتفع egx50 بـ 0.18% عند 2282 نقطة.

وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية، هيمن الصعود على 59 من بينهم وتراجع 89 آخرون، وظل الباقية دون أي تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي 870.04 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 208.4 و 237.2 مليون جنيه، فيما لجأ المتعاملين الأجانب نحو البيع بصافي قيمته 445.7 مليون جنيه .

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر بالوقت الحالي منطقة المقاومات الرئيسية 13380 نقطة، مرجحًا في حال تخطيها فإنه سيتحرك في مسار صاعد من جديد باتجاه مستوى 14150- 14830 نقطة .

وفي سياق متصل قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “انترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن “egx30” أنهى تعاملات –الأربعاء- على صعود بفضل استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية.

وأضاف أن “egx30” يتجه لاختبار مستوى المقاومة 13500 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية فإنهُ سيتحرك نحو دعم 13200 ثم 13000 نقطة .

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فأوضح أن استقراره أعلى مستوى الدعم 2500 يدفعه إلى استعادة المقاومة الرئيسية 2600 نقطة