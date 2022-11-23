مؤشر «EGX30» بالبورصة يختبر مقاومة 12650 نقطة وتطلعات قوية مستقبلًا

نجحت مؤشرات البورصة المصرية فى الخروج من مرحلة التصحيح الهابط بنهاية تعاملات جلسة أمس إذ سجلت صعودا جماعيا بنسبة %1.39 للمؤشرالرئيسى «EGX30» مستقرًا عند 12622.34 نقطة، وبنحو %0.36 لمؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة مغلقًا على 2406.21 نقطة، وسار «EGX100» الأوسع نطاقا على دربهما بـ%0.56 ليصل إلى 3503.47 نقطة.

وتوقع خبراء سوق المال أن تستمر رحلة البورصة وتحركاتها الصاعدة خلال الفترة المقبلة، نحو مستويات جديدة، مرجحين اختبار «EGX30» لمقاومة 12650 نقطة، والتى فى حال اختراقها لأعلى سيستهدف مستويات 13000 نقطة.

وأضافوا أن بعضًا من الأسهم القيادية تحركت بشكل إيجابى خلال الجلسة، ومنها البنك التجارى الدولى «CIB» الذى استفاد من خبر قرار عودة هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، إلى مجلس إدارة البنك مجددًا .

وحققت التداولات على الأسهم 1.794 مليار جنيه، بينما سجل رأسمال البورصة السوقى نحو 828.5 مليار، وتم التعامل على 203 شركات مقيدة، ارتفعت أسهم 90 منها وتراجع 46 وظل 67 على أسعار جلسة الإثنين.

وأعلن البنك التجارى الدولى أمس عن عودة المصرفى البارز، ومستشار محافظ البنك المركزي، هشام عز العرب، من جديد إلى البنك، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى من ذوى الخبرة، بناء على طلب مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزى المصري، بحسب بيان مرسل للبورصة.

وارتفع سهم «CIB» أمس بنسبة %1.47 مسجلًا 38.050 جنيه وسط تداولات بلغت 374.943 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى 187.2 مليون جنيه، مقابل توجه بيعى للعرب والأجانب بواقع 101.7 و 85.5 مليون على الترتيب.

وقال ياسر عمارة، رئيس شركة «إيجل» للاستشارات المالية، إن السوق تسير بخطوات ثابتة نحو الاستفادة من الأخبار الإيجابية خلال الفترة الراهنة، وتحديدًا منذ قرار تحرير سعر الصرف مع عودة هشام عز العرب إلى مجلس إدارة البنك التجارى الدولى .

وأضاف أن «EGX30» نجح فى تسجيل مستويات مهمة 12622 نقطة، ستؤهله للعودة إلى مناطق ما قبل جائحة كورونا خلال الفترة المقبلة –المدى المتوسط وطويل الأجل- وتحديدًا 14000 نقطة.

وأشار إلى استفادة القطاع البنكى من قرار وقف مبادرات «المركزى» لدعم المشرعات بفائدة %8 إذ ستمثل دفعة جيدة لأسهم البنوك خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس شهدت تحركات إيجابية لبعض الأسهم القيادية التى كانت ساكنة خلال الفترة الماضية، وأبرزها «فورى» و«مصر الجديدة» والبنك التجارى الدولى CIB.

وأضاف أن البورصة نفذت سيناريو التصحيح السريع خلال الجلستين الماضيتين، عقب سلسلة الارتفاعات القوية منذ قرار تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن قرار عودة هشام عز العرب، إلى مجلس إدارة «CIB» أثر إيجابًا فى تحركات السهم أمس الذى صعد بـ%1.4 مسجلًا 38 جنيها.

وأوضح أن «EGX30» سيتحرك نحو اختبار منطقة مقاومة 12650 نقطة، على أن يستهدف فى حال اختراقها مستويات الـ 12850 – 13000 نقطة، واصفًا إياها بمناطق مقاومات قوية.

وعلى صعيد «EGX70» أكد أن المؤشر تحرك نحو منطقة 2400 نقطة وهى تمثل مقاومة قوية، مرجحًا فى حال الثبات أعلاه التجربة على مستوى 2450 نقطة، مؤكدًا أن اختراقها أمر ليس بالسهل خلال الفترة المقبلة.

ونصح «غريب» المستثمرين بالحرص خلال تلك الفترة فى ظل مواجهة المؤشر لمناطق مقاومات قوية بجانب ابتعاد مستويات الدعوم الرئيسية عن إغلاقات الأسهم.