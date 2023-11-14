مؤشر EGX30 الأكثر ارتفاعًا بين نظرائه في الأسواق العربية خلال أكتوبر بنسبة 11.78%

تصدر المؤشر الرئيسي البورصة المصرية EGX30 نظرائه في الأسواق العربية بأعلى نسبة ارتفاع خلال شهر أكتوبر من العام الجاري بعدما سجل صعودًا بـ 11.78%.

شملت مؤشرا الأسواق العربية التي شهدت ارتفاعًا في أدائها كل من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 11.78% و MASI بالدار البيضاء بنسبة 1.32% بالإضافة إلى عمان ASE100 بـ 0.03%.

مؤشر قطر يتقدم الأكثر تراجعًا بنسبة 7.11%

تصدر مؤشر بورصة قطر الأكثر انخفاضًا في الأداء بين الأسواق المالية العربية خلال أكتوبر بنسبة 7.11% يليه الخاص بدبي المالي بـ 6.88% وفلسطين بـ 5.66% والكويت بـ 5.15% وأبوظبي للأوراق المالية بـ 4.51% والسعودية – تداول بـ 3.31%.

وتراجعت مؤشرات سوق العراق بمعدل 3.23% ومسقط بـ 2.84% ودمشق بـ 2.71% وتونس بـ 0.75% بالإضافة إلى البحرين بـ 0.51%.