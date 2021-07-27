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مؤشر هانج سينج الهونج كونجي لشركات التكنولوجيا الصينية يهوي 9% لليوم الثاني

وواصل المؤشر خسائره الحادّة ليغلق عند أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.
خالد بدر الدين 10:06 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 10:06 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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هوى مؤشر هانج سينج لشركات التكنولوجيا الصينية المدرجة فى بورصة هونج كونج بأكثر 8.82% فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء ليكبد مؤشر هانج سينج الهونج كونجى الأوسع نطاقًا خسارة قدرها 4.64% في تعاملات فترة ما بعد الظهر، اليوم، بعد انخفاض أكثر من 4% أمس الاثنين بسبب المخاوف من القواعد التنظيمية التى تطبقها حكومة بكين على قطاع التكنولوجيا والتعليم الخاص في أنحاء الصين.

وواصل مؤشر هانج سينج للشركات التكنولوحية الصينية الكبرى ببورصة هونج كونج خسائره الحادّة ليغلق عند أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.

شركة تينسينت الصينية للتكنولوجيا تنخفض اسعار اسهمها 9.5 % فى بورصة هونج كونج لتكبد مؤشر هانج سينج خسارة لليوم الثانى

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر هانج سينج للشركات التي مقرُّها الصين الرئيسي هبط بختام تعاملات أول يوميْ عمل هذا الأسبوع.

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وتعرضت الشركات الصينية، بقيادة قطاع التكنولوجيا ومنها تينسينت وعلى بابا، اليوم الثلاثاء، لخسائر حادّة لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ شهور عديدة.

وشعر المستثمرون بالمخاوف من تأثير لوائح تنظيمية حكومية جديدة أكثر صرامة في أعقاب حملة حكومة بكين على قطاعي التكنولوجيا والتعليم.

هانج سينج ببورصة هونج كونج يخسر بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا الصينية

وانخفض المؤشر فى بورصة هونج كونج بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسينت التى هوت أسعارها بحوالى 9.51%.

وتراجعت أيضًا أسعار أسهم شركة على بابا أكبر شركة تجارة تجزئة فى الصين بأكثر من 7.81% فى بورصة هونج كونج.

وانخفضت أسعار أسهم شركة ميتوان للتكنولوجيا التى تتخذ من بكين مقرًّا لها 17.7% ببورصة هونج كونج لتقلص مؤشر هانج سينج.

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تباينت الأسهم بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم، لتعرض عدة شركات التكنولوجيا الصينية الرئيسية بهونج كونج تحت الضغط بعد التراجع أمس.

وأعلن معهد التمويل الدولي أن أسواق الأسهم الصينية تخارج ما قيمته 600 مليون دولار، اليوم، بعد نزوح ملياري دولار، أمس.

وقال جوناثان فورتون فارجاس، الخبير الاقتصادي لدى معهد التمويل الدولي، إن هذه أرقام ضعيفة للغاية، مقارنة بالنصف الأول من 2021.

وبلغ متوسط التدفقات الشهرية إلى الأسواق 5.8 مليار دولار، وهذا يرجع على الأرجح إلى الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها بكين.

من جهة أخرى ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية اليوم ببورصة طوكيو بفضل مكاسب السوق الأميركية، مع احتفاء المستثمرين بنتائج الشركات.

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وكسب مؤشر نيكى للشركات اليابانية الكبرى 0.49% ليتجاوز 27970.22 نقطة لكنه لم يكسر حاجز 28 ألفًا منذ 16 يوليو.

وعلى مستوى القطاعات بطوكيو، حققت أسهم شركات الطيران أكبر المكاسب بزيادة بلغت 3.29%، وبعدها شركات المعادن 2.09%، والحديد والصلب 1.74%.

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بقلم خالد بدر الدين

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