مؤشر نيكي يقفز 2% بقيادة تصدير السيارات

خالد بدر الدين: صعد مؤشر نيكي القياسي لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 2.2 % ليتجاوز 22149 نقطة فى ختام التعاملات اليوم الإثنين، في بورصة طوكيو للأوراق المالية ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين بقيادة أسهم شركات التصدير، خاصة السيارات بفضل هبوط الين بينما ساهمت شركات قيادية مثل فانوك

خالد بدر الدين:

صعد مؤشر نيكي القياسي لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 2.2 % ليتجاوز 22149 نقطة فى ختام التعاملات اليوم الإثنين، في بورصة طوكيو للأوراق المالية ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين بقيادة أسهم شركات التصدير، خاصة السيارات بفضل هبوط الين بينما ساهمت شركات قيادية مثل فانوك وفاست ريتيلينج في دعم المؤشر.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا كسب أيضا حوالى 2.2 % ليزداد إلىأكثر من 1775 نقطة إلا أن حجم التعاملات كان ضعيفا مع هبوطه بحوالى 14 % لينزل إلى حوالى 2.3 تريليون ين بقيمة 1.29 مليار سهم فقط لينزل إلى أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر بسبب عطلات في الأسواق في الولايات المتحدة والصين.

وصعد سعر سهم شركة فانوك المنتجة لأجهزة الروبوت الصناعية 3.7 % وسعر سهم سلسلة متاجر الملابس فاست ريتيلينج 2.5 % وساهمت في صعود نيكي 77 نقطة كما ارتفع سعر سهم شركة تويوتا موتور 2.4 % وشركة سوبارو 2.3 % بفضل مكاسبهما من تصدير السيارات.