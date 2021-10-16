قفز مؤشر نيكي القياسي لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 3.6 % خلال الأسبوع الماضى ليقترب من 29 ألفا و69 نقطة فى بورصة طوكيو ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين ليحقق أول مكاسب أسبوعية له منذ أربعة أسابيع بعد أن قفز في ختام جلسة نهاية الأسبوع كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بأكثر من 3% بفضل المكاسب الكبيرة التى سجلتها أسهم شركات التكنولوجيا والتى منحت السوق دفعة كبيرة بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.81% بنهاية الأسبوع ليبلغ 29068.62 نقطة ببورصة طوكيو ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا كسب أيضا حوالى 1.9 % بجلسة نهاية الأسبوع ليقترب من 2023.9 نقطة.

انتعاش مؤشر نيكي بفضل قطاع التكنولوجيا

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية إن المكاسب الكبيرة لقطاع التكنولوجيا أدت لانتعاش مؤشر نيكي.

ويتوقع كامادا أن ترفع الكثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام وهذا يعنى المزيد من الدفعات لمؤشر توبكس ومؤشر نيكي.

وارتفعت أسعار أسهم شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بحوالى 3 % لتشارك بالنصيب الأكبر في مكاسب كؤشر نيكي.

وقفز سعر سهم شركة فانوك المصنعة للروبوتات بأكثر من 5.6 % لتساعد فى زيادة مكاسب مؤشر توبكس فى بورصة طوكيو.

وزادت أيضا أسعار أسهم شركتى كينس لصناعة أجهزة الاستشعار الإلكترونية وسوني جروب للصوتيات والألعاب بحوالى 3.66% و2.67% على التوالي.

وكان مؤشر نيكى وأسعار الأسهم اليابانية هبطت عند إغلاق الأربعاء 13 أكتوبر مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأميركية.

وانخفض مؤشر Nikkei بجوالى 0.32%، ليغلق عند 28140.28 نقطة وتراجع مؤشر توبيكس 0.45% إلى 1973.83 نقطة يوم الأربعاء الماضى.

وهبطت أسهم شركات الشحن 3.27% ، بينما نزل مؤشر قطاع شركات صناعة الصلب 1.66%، كما انخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات.

وهبطت أسعار أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية الأربعاء الماضى بعدما تراجعت مثيلاتها الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهرين ونصف.

مكاسب مؤشر توبيكس فى بداية الأسبوع

وكان مؤشر نيكي ارتفع المؤشر فى بداية الأسبوع الماضى للجلسة الثالثة على التوالي ليواصل التعافي من أدنى مستوى بستة أسابيع.

وهوى مؤشر نيكي خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالى إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر ونصف شهر.

ويرجع ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية لانخفاض حاد للين دعم الشركات المصدرة بينما أنعش تراجع إصابات كوفيد-19 آمال إعادة فتح الاقتصاد.

وكان قطاع النقل الجوي من القطاعات الأفضل أداء على مؤشر توبيكس مع ارتفاعه بنسبة 3.59% مع تراجع الين حتى وصل إلى 112.75 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، ويؤدي ضعف العملة اليابانية لزيادة قيمة المنتجات التي تباع في الدول الأجنبية عند تحويل الأرباح إلى البلاد.