مؤشر نيكى الياباني يكسب 1.6% فى أسبوع

خالد بدر الدين صعد مؤشر نيكى القياسى 225 لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بأكثر من 1.6% خلال الأسبوع الماضى، ليتجاوز 21 ألفًا و720 نقطة مع زيادة مبيعات الشركات بفضل قوة الطلب المحلى. ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم الشركات اليابانية انتعشت، خلال جلسات الأسبوع الماضى، مع شعور المستثمرين بارتي

خالد بدر الدين





صعد مؤشر نيكى القياسى 225 لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بأكثر من 1.6% خلال الأسبوع الماضى، ليتجاوز 21 ألفًا و720 نقطة مع زيادة مبيعات الشركات بفضل قوة الطلب المحلى.

ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم الشركات اليابانية انتعشت، خلال جلسات الأسبوع الماضى، مع شعور المستثمرين بارتياح لقرار الحكومة اليابانية بتعيين محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا لولاية جديدة في منصبه واختيار أحد مناصري التوسع النقدي الأكثر جرأة نائبًا له.

وكسب أيضًا مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا فى بورصة طوكيو بحوالى 1.1% ليزداد إلى 1737.37 نقطة، مع تخقيق مكاسب لجميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرًا بقيادة أسهم شركات المرافق والطعام والدواء.