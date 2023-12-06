مؤشر: نمو القطاع غير النفطي بالإمارات يهبط في نوفمبر

هبط معدل النمو في أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في نوفمبر من أعلى مستوياته في عدة سنوات الذي وصل إليه في أكتوبر الماضي، وسط تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف ثقة الشركات، وفق نتائج دراسة مسحية نشرتها وكالة رويترز اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.0 نقطة في نوفمبر من 57.7 في أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وظل الإنتاج الإجمالي قويا مع تسارع طفيف للمؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.9 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، من 63.1 في الشهر السابق، إذ أفاد ما يقرب من 30% من المشاركين بارتفاع في مستويات الإنتاج خلال فترة المسح.

لكن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 60.5 في نوفمبر، في تباطؤ ملحوظ من 65.2 في أكتوبر، مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى قراءة 52.4، وهي الأدنى منذ يوليو، انخفاضا من 59.3 في أكتوبر.

ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأعمال الجديدة إلى تسارع نشاط الشراء في نوفمبر.

وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز “أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع ٍيؤهلها للاستفادة من فرص النمو”.

وأضاف “في الواقع، أدت زيادة المشتريات، وهي الأسرع منذ يوليو 2019، إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب ست سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء”.

ومع ذلك، كانت المنافسة المتزايدة مع دخول شركات جديدة إلى السوق من بين الأسباب وراء تراجع التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي، والتي انخفضت للشهر الثاني على التوالي.