مؤشر ناسداك يغلق على ارتفاع قياسي الأثنين جراء انتعاش أسهم التكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأثنين وأدى انتعاش أسهم التكنولوجيا إلى صعود مؤشر ناسداك ليغلق على ارتفاع قياسي.

وجاء هذا وسط تجاهل المستثمرين صعود الإصابات الجديدة بدعم من نتائج واعدة حققتها التجارب على لقاحات محتملة لكوفيد-19.

انتعاش أسهم التكنولوجيا

وقدمت أسهم أمازون دوت كوم و مايكروسوفت أكبر دعم لمؤشري ناسداك ومؤشر ستاندر اند بورز 500.

ومقابل هذا، تراجعت أسهم الشركات الصناعية لتحد من مكاسب أسمية حققها مؤشر داو.

وقفزت الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 متخطية 140 ألف حالة بنهاية الأسبوع.

ويجئ هذا في الوقت الذي شهد استمرار صعود الحالات في 42 من بين 50 ولاية.

نتائج واعدة

وأفرزت التجارب على لقاحات محتملة نتائج واعدة.

وقامت شركة استرازينكا وكانسينو بيولوجيكس وكذلك شركة فايزر الأمريكية وشركة بيونتك الألمانية بإنتاج لقاحات ثبتت قدرتها على توليد استجابات مناعية داخل أجساد المرضى.

ولا يزال الكونجرس الأمريكي يبحث عن فرص لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

واحتدم الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن حزمة إعانات جديدة بعد اقتراب موعد انتهاء سريان حزمة محفزات لملايين الأمريكيين.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 8.92 نقطة أو بنسبة 0.03% ليصل إلى 26,680.87 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 27.11 نقطة أو بنسبة 0.84% ليصل إلى 3,251.84 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 263.90 نقطة أو بنسبة 2.51% ليصل إلى 10,767.09 نقطة.

واعلنت نحو 48 شركة مقيدة على مؤشر ستاندر اند بورز 500 نتائج أعمالها.

ونجحت 77.1% منها في تحقيق نتائج فاقت الإجماع، حسب بيانات شركة ريفنتف.

خفض التكاليف يرفع أسهم شركة هلبرتون

وصعدت أسهم شركة هلبرتون بنسبة 2.5% بعد أن سجلت الشركة أرباحا فصلية مفاجئة وسيولة نقدية فاقت التوقعات بفعل خفض التكاليف.

وصعدت أسهم شركة نوبل انيرجي بنسبة 5.4%، بدعم من أنباء موافقة شركة تشيفرون كورب على شراء شركة نوبل انيرجي المنتجة للبترول والغاز نظير 5 مليار دولار.

وهبطت أسهم شركة تشيفرون بنسبة. 2.2%.

وهبطت أسهم شركة مودرنا بنسبة 12.8%، بدعم من النتائج الايجابية التي حققتها التجارب على لقاحات لفيروس كوفيد-19 المنتجة بواسطة الشركات المنافسة.

وصعدت أسهم شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية بنسبة 9.5% لتصل إلى مستوى قياسي عند الإغلاق بلغ 1,643 دولار.