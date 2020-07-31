مؤشر «ناسداك» يصعد الجمعة بدعم الأرباح القوية للشركات

صعد مؤشر ناسداك، الجمعة بدعم الأرباح القوية للشركات الأمريكية لكن المكاسب تقلصت وتراجع مؤشرا داو وستاندر اند بورز.

وتسبب انعدام اليقين بشأن حزمة محفزات حكومية تالية في تعزيز المخاوف الاقتصادية.

زمرة من الأرباح القوية للشركات

وارتفعت أسهم شركة آبل لتصل إلى مستوى 413.33 دولار صعودا بنسبة 7.36% من 413.09 دولار عقب إيرادها أرباحا فصلية مرتفعة.

وصعدت أسهم شركة أمازون بنسبة 3.73% بعد تسجيلها أكبر أرباح لها على الإطلاق.

وقفزت أسهم شركة فيسبوك بنسبة 7.76% بعد أن تخطى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي توقعات الإيرادات السابقة.

وهبط سهم شركة الفا بيت الشركة الأم لجوجل بنسبة 4.79%. وكان السهم ضمن أكبر الأعباء على مؤشري ستاندر اند بورز 500 وناسداك.

وذلك بعد أن سجل سهم الشركة أول تراجع فصلي في المبيعات منذ تحوله إلى شركة عامة قبل 16 عاما.

تصدرت الشركات الأربع قائمة الشركات الخمس الكبرى من حيث رأس المال السوقي مشكلة نسبة 20% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ستاندر اند بورز 500.

آبل تتخطى أرامكو

وأدت مكاسب شركة آبل إلى تخطيها شركة آرامكو السعودية لتصبح صاحبة أكبر قيمة في العالم، حسب داتا ريفنتف.

واستمرت المحادثات حول حزمة مساعدات لمكافحة فيروس كورونا لكن البيت الأبيض والديمقراطيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق، حسب متحدثة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 186.59 نقطة أو بنسبة 0.71% ليصل إلى 26,127.06 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 13.95 نقطة أو بنسبة 0.43% ليصل إلى 3,232.27 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 22.12 نقطة أو بنسبة 0.21% ليصل إلى 10,609.94 نقطة.

وتتجه وفيات مرض كوفيد-19 إلى التزايد بوتيرة تعد الأسرع منذ مطلع يونيو في الولايات المتحدة.

تحرك مركز الجائحة

وأظهرت المؤشرات اتجاه مركز الجائحة صوب الغرب الأوسط الأمريكي.

سجلت أسهم شركات الطاقة أسوأ أداء من بين قطاعات ستاندر اند بورز ال11 الرئيسية بعد أن أوردت شركة تشيفرون كورب خسارة بقيمة 8.3 مليار دولار.

وأوردت كذلك شركة اكسون موبينيل الخسارة الفصلية الثانية على التوالي.

وهبط سهم شركة كاتربلر بنسبة 3.09% بعد أن أظهرت الشركة إشارات ضئيلة على تحسن مبيعات معداتها.