بورصة وشركات

مؤشر ناسداك يتراجع الخميس بقيادة شركتي «أبل» و«أمازون»

هبط أسهم شركة إنفيديا بنسبة 4.4%
أيمن عزام 1:48 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 1:48 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجع مؤشر ناسداك في ختام تعاملات الخميس بقيادة شركتي أبل وأمازون وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى وسط  تراجع الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مما غذى مخاوف  المستثمرين بخصوص الصعود الحالي في التضخم.

تراجع شركتي أبل وأمازون

وهبط أسهم شركة إنفيديا بنسبة 4.4% وأمازون بنسبة1%،  وساهمت الشركتان بالنصيب الأكبر في تراجعات المؤشر.  

وهبطت أسهم شركة فيسبوك بنسبة 0.9.

ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع التكنولوجييا بنسبة 0.8 %، وأنهى جولة من المكاسب استمرت  لأربعة أيام.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تصعد الأثنين وسط نتائج أعمال الشركات

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع الطاقة بنسبة 1.4% متأثرا بتراجع أسعار خام النفط وسط توقعات بتوفير إمدادات أكبر بعد إبرام اتفاق بين منتجي  منظمة الأوبك الرئيسيين.

وأظهرت بيانات أيضا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 360 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 386 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 350 ألفا.

اقرأ أيضا  هيرميس مدير الطرح المشترك لأسهم «الياه سات» بقيمة 2.7 مليار درهم ببورصة أبو ظبي

وارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.1% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 34987 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 4360 نقطة.

وانخفض “ناسداك” بنسبة 0.7% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 14543 نقطة.

اقرأ أيضا  «راية لخدمات مراكز الاتصالات» تستحوذ على 85% من «GULF CX» البحرينية

وهبط سهم جونسون اند جونسون بنسبة 1.2% بعد أن قررت سحب خمس منتجات للوقاية من أشعة الشمس في الولايات المتحدة بعد اكتشاف مادة مسرطنة في بعض العينات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تهبط الخميس وسط أرباح مخيبة للآمال

أيمن عزام 1:19 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 15-7-2021

رجب عزالدين 11:00 م, الخميس, 15 يوليو 21

«بورتو جروب» تفصح عن شراء «أسماك الإماراتية» 2.5 مليون سهم جديد

رجب عزالدين 9:36 م, الخميس, 15 يوليو 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 15-7-2021

المال - خاص 8:07 م, الخميس, 15 يوليو 21

آمون للأدوية: أبو ظبي القابضة نفذت عرض الشراء بقيمة 10.27 مليار جنيه

رجب عزالدين 7:26 م, الخميس, 15 يوليو 21

البورصة المصرية تغلق تعاملات الأسبوع على أداء متباين ومبيعات للمصريين

رجب عزالدين 5:41 م, الخميس, 15 يوليو 21