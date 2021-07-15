مؤشر ناسداك يتراجع الخميس بقيادة شركتي «أبل» و«أمازون»

تراجع مؤشر ناسداك في ختام تعاملات الخميس بقيادة شركتي أبل وأمازون وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى وسط تراجع الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مما غذى مخاوف المستثمرين بخصوص الصعود الحالي في التضخم.

تراجع شركتي أبل وأمازون

وهبط أسهم شركة إنفيديا بنسبة 4.4% وأمازون بنسبة1%، وساهمت الشركتان بالنصيب الأكبر في تراجعات المؤشر.

وهبطت أسهم شركة فيسبوك بنسبة 0.9.

ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع التكنولوجييا بنسبة 0.8 %، وأنهى جولة من المكاسب استمرت لأربعة أيام.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لقطاع الطاقة بنسبة 1.4% متأثرا بتراجع أسعار خام النفط وسط توقعات بتوفير إمدادات أكبر بعد إبرام اتفاق بين منتجي منظمة الأوبك الرئيسيين.

وأظهرت بيانات أيضا انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 360 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 386 ألف طلب في القراءة السابقة بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 350 ألفا.

وارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6%.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.1% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 34987 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 4360 نقطة.

وانخفض “ناسداك” بنسبة 0.7% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 14543 نقطة.

وهبط سهم جونسون اند جونسون بنسبة 1.2% بعد أن قررت سحب خمس منتجات للوقاية من أشعة الشمس في الولايات المتحدة بعد اكتشاف مادة مسرطنة في بعض العينات.