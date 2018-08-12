مؤشر مديرى المشتريات PMI يرتفع لأعلى مستوى منذ 8 شهور

خالد بدر الدين:ارتفع مؤشر مدريرى المشتريات PMI الذى أصدره اليوم الأحد، بنك دبى الإماراتى NBD فرع مصر، من 49.4 نقطة فى يونيو إلى 50.3 نقطة يوليو الماضى، ليؤكد التحسن الذى يشهده القطاع الخاص غير البترولى ويسجل أعلى مستوى منذ 8 شهور مع تزايد الطلبات على الشراء والتى دخلت مرحلة النمو .وذكرت وكالة ب



خالد بدر الدين:

ارتفع مؤشر مدريرى المشتريات PMI الذى أصدره اليوم الأحد، بنك دبى الإماراتى NBD فرع مصر، من 49.4 نقطة فى يونيو إلى 50.3 نقطة يوليو الماضى، ليؤكد التحسن الذى يشهده القطاع الخاص غير البترولى ويسجل أعلى مستوى منذ 8 شهور مع تزايد الطلبات على الشراء والتى دخلت مرحلة النمو .

وذكرت وكالة بلومبرج أن الشركات الخاصة العاملة فى القطاع الخاص غير البترولى ارتفعت أنشطتها الجديدة وسط قوة طلب التوريدات من مصادر محلية وأجنبية لأول مرة منذ 3 شهور، ليرتفع مؤشر مديرى المشتريات فى يوليو الشهر الأول من السنة المالية الجديدة، ويؤكد توقع البنك الإماراتى بأن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سيحقق نموا واضحا مع بقية العام الجارى، وكذلك العام المقبل مع انتعاش أقوى فى القطاع الخاص.

ويؤكد دانيل ريتشاردز، الخبير الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – ببنك NBD الإماراتى، أن PMI مؤشر مركب يعتمد على بيانات أصلية تم جمعها خلال مسح شهرى على ظروف نشاط الأعمال فى القطاع الخاص غير البترولى، ويبين نموا قويا فى هذا النشاط بدعم من الاستقرار السياسى وانتعاش قطاع السياحة.

ويبين هذا المؤشر الذى إذا قل عن حاجز الخمسين نقطة يشير إلى انكماش الاقتصاد وعندما يتجاوز هذه الحاجز يشير إلى نموه، أن هناك تحسنا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى مع النمو القوى للاقتصاد العالمى الذى يشجع على التوسع فى الصادرات .

لكن النقص فى المواد الخام وارتفاع التكاليف بسبب زيادة أسعار الطاقة والوقود أديا إلى انكماش الإنتاج فى يوليو للشهر الثالث على التوالى، كما أن عدد العاملين انخفض رغم الطلبات الجديدة، غير أن الهبوط فى الإنتاج ومعدل التوظف أقل مما كانا عليه فى يونيو الماضى، ولكن توقعات ارتفاع النمو خلال الـ12 شهرًا المقبلة ما زالت إيجابية ومتفائلة.